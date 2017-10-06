Нобелевский комитет выбирает высокую литературу

Этот писатель родился 8 ноября 1954 г. в Нагасаки (Япония). Ишигуро — автор, который, согласно определению Нобелевского комитета, "в своих книгах мощной эмоциональной силы открывает бездну под нашим иллюзорным ощущением связи с миром".

Наряду с М.Этвуд и И.Макьюэном К.Ишигуро относится к наиболее успешным современным авторам англоязычного мира (интересно, что все трое писателей поддерживают теплые дружеские отношения и участвуют в совместных международных проектах, связанных с ревизией классической английской литературы).

Еще утром в четверг на сайтах ведущих литературных изданий мира велись дискуссии о возможном нынешнем претенденте. Самые крупные ставки были за Маргарет Этвуд, которую считают классиком канадской литературы. Другие голоса распределились традиционно между японцем Харуки Мураками и кенийцем Нгуги Ва Тхионго.

Один из критиков Швеции отметил, что после общения с несколькими членами комитета он может сказать, что нынешнее решение будет значительно менее чувствительным, чем решение 2016 г., когда награду получил Боб Дилан. И действительно, Кадзуо Ишигуро — классик современной британской литературы, чье творчество (например, роман "Не отпускай меня" и др.) уже давно включено по крайней мере в университетские курсы современной литературы Великобритании.

Этнический японец, он стал одним из самых успешных писателей Великобритании. В 1983 г. его назвали одним из "лучших молодых британских писателей". Кроме того, он награжден премией Уитбред за роман "Художник зыбкого мира" и Букеровской премией за "Остаток дня". Сам автор так объясняет специфику "мультикультурного" повествования в романе "Художник зыбкого мира": "Особенность Оно в "Художнике зыбкого мира" в том, что должно создаваться впечатление, что он рассказывает на японском; это просто читатель читает на английском. В известной степени язык должен быть похож на псевдоперевод, т.е. я не могу свободно его использовать, например употреблять много западных разговорных слов. Английский должен напоминать субтитры, что на самом деле все происходит на иностранном языке".

К.Ишигуро — виртуозный прозаик, ставший выразителем мультикультурализма в современной литературе мира наряду с такими авторами, как В.Найпол, С.Рушди, Т.Мо, Х.Курейши и другие. Ишигуро — хороший прозаик, умеющий строить увлекательный рассказ, умеющий погружать читателя в сконструированный художественный мир, порой романтический и сентиментальный, а порой жестокий и холодный. Его художественное пространство насквозь художественно, эстетизировано, полифонично, для понимания психологии героев нужно быть тонким аналитиком, воспринимающим движения человеческой души.

К.Ишигуро приучает читателей к деликатным наблюдениям, развивает художественный вкус, его творчество — это прежде всего эстетика, а уже потом "сложные проблемы современности". Прозой Ишигуро невозможно не восхищаться, но она придется по вкусу тем, кто ценит психологизм и литературу, раскрывающую человека на фоне Времени.

В любом случае сегодня невозможно упрекнуть Нобелевский комитет, что творчество Ишигуро неактуально, плохо "сделано", идеологично или конъюнктурно. Своим решением 2017 г. Нобелевский комитет вновь вернулся к высокой литературе, качественной, имеющей успех и влияющей на огромное количество людей, которые до сих пор доверяют слову. Но эту литературу априори трудно назвать "массовой", коммерчески успешной.

Ее успех — результат деятельности университетов и профессиональных критиков, которые в наше зыбкое время показывают, что "художник зыбкого мира", пишущий о разрывах культур и памяти, о коллективных мифах и индивидуальной боли, может дать человечеству больше, чем те, кто готовит массово перевариваемые произведения с заранее известными финалами. Ишигуро сам считает себя писателем мира, он довольно рационально подходит к написанию романных историй, не отдавая себя течению иррационального, а сознательно выбирая тех или иных героев.

В 1995 г. был напечатан роман "Безутешные", который литературоведы считают самым сложным по стилистике и композиции. Этот роман насквозь интертекстуальный и интермедиальный, в котором значительную роль играет музыкальность. Наталья Жлуктенко, одна из ведущих отечественных англистов, отмечает: "Интерес к музыкализации прозы в К.Ишигуро проявился не сразу, однако о кодах музыкализации не стоит забывать даже в истории самого известного из персонажей Ишигуро — дворецкого Стивенса из романа "Остаток дня" (1989, премия Букер). Отсутствие музыкальных обертонов в его характеристике, так же, как и в многоплановой хронографии сюжета, красноречиво, ведь и таким образом автор косвенно передает внутреннюю "глухоту" персонажа, скованность и эмотивную бедность мировосприятия "идеального дворецкого". Музыкальная палитра более поздних текстов Ишигуро богаче — музыкальные лейтмотивы и ассоциации активно функционируют в "Когда мы были сиротами" (2000)... Во всех упомянутых текстах формы музыкализации обусловлены фактором субъективизации и индивидуализации художественного стиля".

По мнению Н.Жлуктенко, "в двух ранних романах Ишигуро — "Там, где в дымке холмы" и "Художник зыбкого мира" (1986, премия Уитбред) эстетическая перспектива изображения мира была проникнута ощутимой ностальгией по утраченному образу родного края, а стилевые приемы напоминали восточную живопись и графику. Однако впоследствии художник отдал предпочтение собственно "английской" топике — по крайней мере, так построены романы "Остаток дня", "Безутешные", получившие наибольший резонанс (две премии Букера 1989 и 2000)".

К. Ишигуро — один из авторов, чья проза имеет свою неповторимую тональность звучания, свои природные цвет и запах. Ишигуро не спутаешь, он не типологичен, "продукт" особого симбиоза японской чувственности и британской рациональности. Действие романа "Когда мы были сиротами" (2000) происходит в Шанхае в первой половине XX ст. В основе романа история о расследовании детективом таинственного исчезновения его родителей 20 лет назад. Здесь Ишигуро вернулся к своему излюбленному приему блужданий в прошлом. Роман "Не отпускай меня" (2005) внесен в список 100 лучших романов всех времен. Этот роман в 2016 г. впервые переведен на украинский язык и увидел свет в Издательстве Старого Лева (с английского перевела София Андрухович). Ишигуро сравнивали с Томасом Манном — из-за важности музыкальных кодов в творчестве и особенности художественного замысла, важности тем коллективной памяти и индивидуализированного времени. Или же писателя сравнивают с Марселем Прустом, который изобрел особый вид времени.