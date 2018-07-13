Наталья Ворожбит: "После Class ACT одна из участниц выиграла грант на обучение в Швейцарии"

В столице уже в третий раз отзвучал "Class ACT. Восток—Запад". Восток—Запад", популярный проект, объединяющий драматургов-подростков, актеров-звезд, молодых режиссеров. Организатор и куратор проекта Наталья Ворожбит говорит, что о перспективах "Class ACT. Восток—Запад"-2019 можно будет говорить не ранее зимы.

Первый "Class ACT. Восток—Запад" с большим успехом прошел летом 2016-го в Киевском ТЮЗе на Липках. В 2017-м и 2018-м это мероприятие гостеприимно принимает Национальная музыкальная академия Украины им.П.Чайковского. Зал вновь переполнен, есть большой интерес к пьесам подростков с разных регионов Украины, ведь в их текстах — и личная боль, а иногда — боль всей страны.

Наталья Ворожбит — уже после "Class ACT. Восток—Запад" — сознается, что этот проект очень изнурительный, особенно для тех, кто в нем непосредственно задействован.

— После каждого проекта мы остаемся в полных нулях, без конкретных перспектив на будущее, все надо начинать сначала. Поэтому относительно 2019-го мне очень трудно что-либо планировать, — говорит драматург.

— Наталья, какой из нынешних текстов подростков взволновал вас больше всего? Из которого могла бы родиться настоящая большая пьеса?

— Формат "Class ACT. Восток—Запад" вообще не предусматривает выбора лучших текстов. Поскольку это не соревнование, не конкурс. Мы ставим пьесы, которые пишут дети, а уровень таких пьес — всегда разный.

Хотя, безусловно, всегда есть несколько пьес, которые заметно отличаются, о которых говорят: "Это круто!". Хотя мы и не ставим цель, чтобы каждая пьеса была "круто". И те, кто идет на спектакль в ожидании шедевров от юных гениев, возможно, вообще не понимают, куда они идут. Но и это не отменяет появления шедевров.

— А что известно о творческих поисках участников, скажем, первого "Class ACT. Восток—Запад" — 2016 года? Кто-то из тех подростков приобщился к профессиональному литературному труду?

— Часть детей поступает в киевские вузы, чего, возможно, и не произошло бы, если бы не наш проект. Некоторые дети еще учатся в школах. Статистику как такую мы не ведем, но продолжаем общаться со многими участниками. Вот, например, одна из наших участниц выиграла грант на обучение в Швейцарии, — и это обучение касается именно работы драматурга. Другие тоже продолжают писать. Впрочем, я не питаю иллюзий, что большинство из них станет драматургами или прозаиками. Во-первых, в нашей стране "негде" ими становиться, а, во-вторых, это не является целью проекта.

— Уже три года подряд "Class ACT. Восток—Запад" проходит в центре столицы. Возможно, есть идеи со временем перенести его ближе к морю, скажем, в Одессу, где сегодня происходят интересные театральные события, в частности в Украинском театре им.В.Василько?

— Знаете, "Class ACT. Восток—Запад" мог бы проходить где угодно, в разных городах. И в Одессе в частности.

* * *

Но пока мысли организаторов "Class ACT. Восток—Запад" и подростков (участников проекта) стремятся к морю, все же вернемся на киевский берег.

Напомню, что в столицу в этом году приехали подростки из прифронтовой Авдеевки и пограничного Чопа. Дети жили в Киеве 10 дней и вместе создавали 10 мини-пьес, впоследствии поставленных профессиональными режиссерами на сцене Концертного зала Национальной музыкальной академии Украины им.П.Чайковского.

Первые 5 дней с подростками работали драматурги-кураторы, в частности Павел Арье, Ольга Мацюпа, Джек Кловер и я. Творческий процесс проходил под руководством шотландского драматурга Николы Маккартни, уже в первые дни учившей детей основам драматургии и своей методике написания пьес.

Александр Роженюк

Детей из разных регионов, расстояние между которыми — 1552 километра, часто волнуют общие темы: недоразумения с родителями, конфликты с одноклассниками, первая любовь, такая счастливая и такая трагическая одновременно.

Хотя некоторые подростки решили затронуть неожиданные проблемы — религию, феминизм, манипуляцию обществом и сексуальную ориентацию.

Прежде чем объединять юных авторов в творческие тандемы, профессиональные драматурги изучали характеры подростков, их увлечения, интересовались темами, волнующими почти взрослых детей.

В частности Никола Маккартни напоминала: "Вопрос, волнующий тебя, должен идти из глубины! Он должен прорасти в тебя корнями, только тогда сможешь написать хорошую пьесу".

Сама же Никола занимается этим проектом уже 21 год. Она проводила его в тридцати странах и иногда удивляется, насколько похожие истории могут писать дети из разных уголков планеты.

Например, подросток Игорь (из Чопа) вначале придумал историю точь-в-точь такую же, как и его ровесник из Индии. А более половины подростков-драматургов из разных стран (участников этого проекта), как бы жутко это не звучало, заканчивают свои сюжеты самоубийством главного героя. Часто не из-за депрессивного состояния, а просто "не знают", какой финал им придумать.

В то же время профессиональные драматурги не должны были вмешиваться в тексты подростков, они могли только мотивировать их и задавать правильные вопросы, которые помогли бы молодым авторам лучше понять логику поступков их героев. Благодаря такому подходу, "массовые самоубийства" героев новых пьес удалось немного уменьшить.

Важное наблюдение: рассказывать в своих текстах "о войне" в этом году среди детей было мало желающих. Как говорят они сами: "Мы устали от войны!.."

Например, девочки из Авдеевки рассказывают, что в первые дни в Киеве никак не могли уснуть, поскольку "не слышали привычных обстрелов". Ведь в Авдеевке иногда стреляют с девяти вечера вплоть до первого часа ночи, и уже после окончания обстрелов дети... могут уснуть.

Они говорят об этом абсолютно спокойно. Сознаются: "В определенные моменты привыкаешь ко всему — даже к смертям рядом..."

В процессе подготовки проекта "Class ACT. Восток—Запад" произошло знакомство детей-драматургов с известными актерами, которых они раньше видели только на телеэкранах: Алексеем Вертинским, Риммой Зюбиной, Вячеславом Довженко, Романом Ясиновским, Виталием Ажновым и другими.

Поняв всю серьезность процесса и ответственность перед звездами, которым через несколько дней отдадут свои тексты, дети взялись за дело с большей страстью и на полях своих пьес категорически отмечали: "Эту роль сможет сыграть только Вертинский, а эту — Зюбина, а эту — Довженко!".

Артем Галкин

Алексей Вертинский и Римма Зюбина, кстати, особенно ответственно подошли к работе. Это — уникальные актеры, умеющие любой текст сделать органическим, "своим", они самостоятельно могут найти множество решений в том или ином сценическом сюжете. За это юные драматурги были им особенно признательны. А зрители — дарили аплодисменты при каждом выходе актеров.

Актер Вячеслав Довженко рассказывает: "Этот проект — своеобразная проверка на профессионализм, ведь подготовка к спектаклю экстремальная, есть всего пять дней на репетиции одновременно в нескольких пьесах, где абсолютно разные по характерам герои, да еще и с разными режиссерами!".

Например, в одной истории Вячеслав играет пятнадцатилетнего подростка, а в следующей — отца, воспитывающего такого же непростого парня.

Такую "проверку" Вячеслав прошел еще раз, доказав, что он талантливый актер с чрезвычайным диапазоном. Вячеслав уверен: "Class ACT. Восток—Запад" поможет подростками поверить в себя, убедиться, что в жизни возможно абсолютно все.

В рамках "Class ACT. Восток—Запад" подростки узнают о своих новых творческих возможностях. Ведь в провинциальных городках не всегда серьезно относятся именно к творческим профессиям. Да и возможность развивать творческие способности есть не везде. Это в Киеве театр почти на каждой улице, а, например, в Чопе — нет ни одного.

В июне-июле 2018-го подростки из Чопа и Авдеевки открывали для себя, что "театр" может быть разным — очень разным. Сначала их пригласили на спектакль Дикого театра "Галка Моталко" по пьесе Ворожбит. И спектакль шел не на обычной сцене, а в спортивном зале!

А через день — спектакль Нового украинского театра "Методы воспитания маленьких засранцев": этот театр также не похож на обычный "классический", он создает ощущение, что ты зашел к кому-то домой в гости.

Несмотря на усталость после интенсивных занятий, подростки смотрели эти спектакли очень внимательно — с восторгом. Они сознаются, что все это расширило их представление об искусстве театра, который, оказывается, может быть и не скучным, и не архаическим (как им казалось до сих пор).

Артем Галкин

Участник проекта драматург Павел Арье, размышляя на тему, что самое сложное в "Class ACT. Восток—Запад", сознается: самое сложное — это не принимать в нем участия. Дескать, когда ты знаешь, что такой проект существует, но ты к нему никоим образом не причастен. Поэтому в прошлом году Павел был режиссером, а в этом году работал еще и как куратор-драматург.

Павел говорит, что найти подход к подросткам не очень просто, ведь когда они относятся к тебе как к учителю, с которым привыкли иметь дело в школе, то и вместо творческого процесса часто получаем шаблонные ответы, как на школьном уроке. Но как только они поймут, что ты — один из них, т.е. такой же ребенок (поскольку настоящие творческие люди никогда не становятся взрослыми), то можешь постичь их самые невероятные идеи, — и дети начинают раскрываться с самых неожиданных сторон.

Подопечный Арье — Даниил Чуйков из Авдеевки — в своей пьесе "Убить слона" говорит о несправедливости, пленившей наш мир, о зомбоящике, о политиках-диктаторах, существование которых мы допускаем. В этом сюжете есть параллели с классической пьесой Евгения Шварца "Дракон", но современная история родилась в воображении пятнадцатилетнего мальчика, очень уставшего от войны, лжи, зомбированных людей.

В финале его спектакля диктатора убивают, телевизор разбивают топором, — это идеальный хеппи-энд. И все это, благодаря мощной режиссуре Максима Голенко, надолго запоминается.

А Павел Арье как режиссер взялся за постановку пьесы "Авдеевский Ромео" Филиппа Казлаускаса из Авдеевки и Евгении Ковальчук из Чопа. Это непростая жизненная история, в которой через комическое раскрывается трагическое. Действие разворачивается в Авдеевке с 1997 по 2018 год. Павел создал "нео-оперу", привлек к работе оперных певцов Руслана и Анну Кирш, известного ведущего Майкла Щура. Этот маленький спектакль стал мощным финалом "Class ACT. Восток—Запад".

Артем Галкин

Когда этот проект приближается к финалу, то хочется поддержать каждого из подростков в их стремлении заниматься театром. Ведь у кого-то есть не только литературные, но и режиссерские, и актерские способности. А у кого-то возникло сильное желание и в дальнейшем развиваться в направлении драматургии. И возникает вопрос — где?

Нигде в Украине не "учат" на театральных драматургов. Все, что могут им посоветовать, — прочитать несколько книг и пожелать "больше писать".

Конечно, если ты талантлив, то шанс стать драматургом есть и без "образования", но все же важно, чтобы был наставник, который поможет сориентировать тебя на правильный путь в искусстве.

Для меня это довольно болезненная тема. В КНУТКиТ им. И.Карпенко-Карого "учат" на сценаристов кино и телевидения, но программа довольно слабая, об этом знаю по собственному опыту. Например, нет ни слова о театре, о специфике написания пьес (хотя пьеса и киносценарий — довольно разные вещи).

…Прощаться с подростками — участниками "Class ACT. Восток—Запад" — всегда тяжело, щемяще, ведь все мы очень сблизились за 10 дней. И если за тех, чей путь лежит в сторону Чопа, еще как-то более или менее спокойно, то за детей, которые должны вернуться из Киева в Авдеевку, очень беспокойно...