На Форуме издателей во Львове будет представлена новая книга — "Червоний голод"

В этом году знаменитый Форум предложит гостям и участникам свою новую визуализацию и отныне станет Book Forum Lviv.

Уже традиционно сентябрь во Львове ассоциируется не только с открытием театрального сезона, но и с мощным издательским Форумом, у которого много программ, тематических разветвлений, культурных мероприятий.

Фокусная тема форума в этом году — Рынок свободы. По мнению президента ГО "Форум издателей" Александры Коваль, в рамках этой темы будут говорить о том, кто и как сегодня торгует своими представлениями о свободе, о давлении обстоятельств на свободу, о "ставках" в отчаянной игре относительно свободы. Конечно, также будет разговор о спекуляциях вокруг понятий свободы, которые активно задействованы в пропаганде и информационных войнах.

В известной степени эта тема будет прошивать и чрезвычайное количество культурных и образовательных мероприятий, — таких на Форуме обещают около тысячи в 50-ти локациях города. Будет возможность не только ознакомиться с новинками украинских и европейских издательств, но и пообщаться с авторами, обсудить острые культурные и социальные проблемы в рамках круглых столов, дискуссионных площадок.

Торжественное открытие Форума состоится 19 сентября в Львовской Национальной опере. На это мероприятие приглашена почти тысяча Vip-персон, среди которых писатели, издатели, политики, журналисты.

20 сентября в Львовской областной филармонии пройдет церемония вручения книжной премии "Лучшая книга Форума". На это мероприятие также приглашено около 600 гостей, рассматриваются 500 книг от 100 издательств. И можно ожидать 25 победителей.

В рамках Форума пройдет уже традиционный Международный литературный фестиваль, который объединит 25 тыс. посетителей разных мероприятий. В контексте этого фестиваля будут работать 25 тематических направлений, а самые интересные события ожидаются с 20 по 23 сентября. Кстати, специальными гостями Форума станут известные американские историки Марси Шор и Энн Эпплбаум. Госпожа Эпплбаум представит на Форуме свою книгу о Голодоморе в Украине — "Червоний голод".

С 22 по 23 сентября пройдет одно из самых посещаемых событий Форума во Львове — "Ночь поэзии и музыки non-stop". Организаторы ждут на мероприятии полторы тысячи посетителей.

Еще одна важная акция, которая будет продолжаться с 18 по 23 сентября, — Львовский библиотечный Форум: ожидаются 25 специальных мероприятий и 250 участников.

И, безусловно, среди многих программных направлений, анонсированных Форумом, одно из самых бурных и популярных — Львовская книжная ярмарка во Дворце искусств. В этом году организаторы обещают на ярмарке более 2 тыс. книжных новинок и 250 автограф-сессий.

В этом году у Форума есть соорганизатор — Украинский институт книги, что, по мнению госпожи Коваль, улучшит финансирование этого мощного проекта. Еще одно новшество: Форум присоединился к всеевропейской поэтической платформе "Версополис", которая популяризирует молодую поэзию и объединяет фестивали 13 стран Европы. В рамках платформы во Львов приедут авторы из Италии, Дании, Хорватии, Британии.

Организаторы уточняют, что стоимость билетов на Форум издателей составит: 50 грн за один день и 100 грн за пять дней.