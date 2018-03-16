На Docudays UA-2018 покажут фильмы о Параджанове и о непокоренном Крыме

XV Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA будет проходить в Киеве с 23 по 30 марта в кинотеатрах "Жовтень", "Украина" и в креативном сообществе IZONE.

На Docudays UA-2018 представлены фильмы из 36 стран мира. Из 62 лент 11 — украинские проекты. Всего на фестивале более 80 участников, из них свыше 50 гостей — иностранцы.

Как отмечают организаторы, Docudays UA этого года раскрывает тему "Уровни равенства", говорит об общественных вызовах, связанных с понятием равенства. Шесть кинопрограмм посвящены группам людей, чаще всего сталкивающихся с неравенством, подвергающихся дискриминации в обществе и недостаточно представленные в медиа".

Открывает Docudays UA-2018 лента венгерского режиссера Бернадетт Тузы-Риттер "Женщина в плену".

Конкурсная программа отныне в новом формате: в международном конкурсе DOCU/МИР фильмы будут состязаться в двух номинациях — DOCU/ПРАВА и DOCU/ЖИЗНЬ.

Впервые на Docudays UA состоится национальный конкурс полнометражных лент DOCU/УКРАИНА. А DOCU/КОРОТКО представит короткометражные фильмы от украинских и иностранных авторов. Каждую конкурсную программу будет оценивать отдельный состав жюри, в который войдут иностранные и украинские эксперты и документалисты.

По мнению организаторов феста, самые ожидаемые документальные премьеры, фильмы — победители мировых кинофестивалей объединит традиционная программа DOCU/ХИТЫ. Среди громких фильмов — номинант на премию "Оскар" "Последние люди в Алеппо" (реж. Ферас Файяд).

А среди особых событий — показ фильма "Ex Libris: Нью-Йоркская публичная библиотека". Это новая лента Фредерика Вайзмена, который в своих работах исследует жизнь американских учреждений.

В программе фестиваля и фильм "Параджанов. Билет на вечность" от режиссера Гарри Тамразяна, директора армянской службы "Радио Свобода".

На фестивале также будет представлен монтажный фильм "Документы эпохи" режиссера Леонида Могилевского, который объединил в одном произведении уникальные кадры Киева, Одессы начала XX века и кинохронику истории Украины от Первой мировой войны до конца 1920-х гг.

Интересной будет и ретроспектива фильмов литовского документалиста и продюсера Арунаса Мателиса. Она состоит из полнометражных лент "Перед возвращением на Землю", "Удивительные неудачники: Другой мир" и подборки короткого метра. Все они получили признание на фестивалях в Амстердаме, Каннах, Лейпциге, Варшаве. Мателис посетит Docudays UA как член жюри конкурсов DOCU/УКРАИНА и DOCU/КОРОТКО.

Уже во второй раз на фестивале будет работать индустриальная платформа DOCU/PRO, созданная с целью развития украинской киноиндустрии, налаживания связей с иностранными экспертами из мира документалистики и создания украинских кинопроектов.

В программе фестиваля — фильмы о жизни в оккупированном Крыму: "Крым. Непокоренный", "Крым. Победителей не судят", "Николай Семена. Мысли под запретом", "Непоколебимый Балух. Приговор", "Запрещенная любовь: жизнь ЛГБТ-сообщества в Крыму" и дискуссия при участии крымскотатарских активистов, в частности освобожденного политзаключенного Ильме Умерова. Мероприятие состоится 25 марта в 18:00 в креативном пространстве IZONE.

Документальные фильмы из проекта "Раны 360°", снятые с помощью технологии виртуальной реальности, стали одной из инноваций 2017 года. Это три фильма продолжительностью до 10 минут, рассказывающие истории военных, которые воевали на востоке страны и были тяжело ранены. Фильмы будут демонстрироваться на протяжении всего фестиваля.

На площадке правозащитной программы RIGHTS NOW! состоятся уникальные кинопоказы — в частности документального фильма "Летопись "Черного тюльпана" (это история поисковиков, добровольно взявших на себя миссию искать тела погибших воинов в зоне АТО и возвращать их близким) и серии документальных видеоисторий о шести украинских правозащитниках и правозащитницах (оба — креативное пространство IZONE).

Docudays UA станет первым в Украине фестивалем, который подготовит два конкурсных фильма с тифлокомментариями (кратким закадровым описанием визуальной части фильма, которое помогает людям с нарушением зрения понять сюжет фильма). Таким образом люди с нарушением зрения смогут пересмотреть фильмы "Первая сотня" и The Distant Barking of Dogs. Docudays UA также проведет для украинских кинорежиссеров мастер-класс по созданию тифлокомментариев.

(По материалам пресс-службы фестиваля)