На авансцену выходят куклы

С 30 сентября по 4 октября в столице будет проходить I Киевский международный фестиваль театров кукол Puppet. Up! Организаторы отмечают, что на форуме ожидают известных кукольников из 18 стран мира с их спектаклями для детей и взрослых.

Новый фестиваль посвящен 90-летию Киевского академического театра кукол. Следовательно, идея начать такой фест в столице — еще одна возможность отметить достижения киевских кукольников, вспомнить интересную историю самого театра.

Лозунг нового фестиваля: Puppet. Up! — "Вперед, за куклой!". Директор — художественный руководитель Киевского академического театра кукол Ирина Черникова в одном из интервью отмечает, что это название рождалось в творческих муках, был объявлен даже конкурс на лучшее название. В конечном итоге остановились именно на Puppet. Up!

Среди фестивальных спектаклей, которые стоят внимания, — немало интересных названий. В частности, кукольники из Ирана презентуют свою версию чеховской "Дамы с собачкой". Кукольники из Аргентины — "Голубой шарф". Мастера из Германии — "Необыкновенное путешествие". А белорусский Государственный театр кукол — "Пансион Belvedere".

Кстати, программа для взрослых в рамках нового фестиваля довольно насыщенная и содержательная. Почитателей театра заинтересуют спектакли известного украинского режиссера Оксаны Дмитриевой и ее соратницы-художницы Наталии Денисовой. Этот тандем презентует в столице свой

харьковский проект — "Мнимый больной" по комедии Мольера. Недавно режиссер и художница поставили на киевской кукольной сцене "Любовь Дона Перлимплина" по произведению Ф.Г.Лорки. И вот еще одна премьера от этого же тандема — "Отак загинув Гуска" по пьесе Мыколи Кулиша: юбилей выдающегося украинского драматурга отмечаем в этом году.

Следует добавить, что в фестивальной афише интересные спектакли от мастеров-кукольников из Армении, Франции, Хорватии, Колумбии, Грузии, Турции. Церемония награждения победителей — 4 октября.