Мои дорогие актеры

Смена

Что для артиста смена? Рабочее время с момента, когда ты ступил своей драгоценной ногой на съемочную площадку, и впоследствии, отработав необходимый период, оттуда же вежливо удаляешься в назначенный час. Смена — деньги. Актер — товар.

Пути

Способы проникновения племени младого на съемочные площадки, естественно, разнообразные. Тут нет секретов и открытий. Конечно, прекрасно, если для кастинг-директора твой талант — единственная новость. Это замечательно. Но не менее важный талант для молодого актера, резво барахтающегося в плотном конкурентном поле посреди ровесников, — это его личный напор, его обаяние, а также природная интуиция и органичная коммуникация. Как раз коммуникативные способности быстрее и эффективнее помогают обзавестись энергичным агентом, с которым мирно разделишь свой куш. Скажем, дорос некий артист до гонорара 500 у.е. за смену — извини-подвинься, а сотку отдавай агенту. Разумеется, эти правила неписаные, а законы нерегламентированные. Но жизнь есть жизнь, ничего личного — только бизнес.

Реверанс

Осознаю степень корректности и некорректности в разговоре на подобные темы — особенно в нашей стране. Особенно с ее правовым нигилизмом. Впрочем, для всех подобное давно "секрет Полишинеля" — гонорары пусть не всегда, но "иногда" платятся неофициально. Для многих артистов разглашение конкретных цифр бессоннице подобно. Потому что наш теперешний кинотелерынок — для многих Клондайк. Ладно, пусть не Клондайк, но Ровенская область — территория добычи янтаря.

Везение

Счастливчик тот (из молодых), кто сразу попадает в команду успешного кастинг-директора. Такого, например, как Алла Самойленко. Судя по всему, к своим актерам она относится, как к птенцам, — внимательно следит за их дальнейшими полетами. В числе ее открытий — новейший украинский секс-символ Роман Луцкий.

Роман Луцкий

Звездная компания молодых и солидных актеров — агентство Аллы Гордиенко. Среди ее звезд, судя по официальному сайту, — Виталий Салий, Вячеслав Довженко, Остап Ступка, Ольга Гришина, Яна Соболевская, даже Ада Роговцева.

Между тем далеко не все "агенты" работают в публичной плоскости, некоторые, скажем так, — бойцы невидимого фронта. Именно что фронта, коим и является наш теперешний кино- и шоу-бизнес.

Раздоры

Роман Ясиновский

Стирая подошвы на опасных тропах подобного бизнеса, молодому актеру ни в коем случае нельзя попасть впросак, оказавшись внутри какой-нибудь войнушки в среде популярных кастинг-директоров. Актер Роман Ясиновский (Гид в "Киборгах") не так давно откровенничал в соцсетях: "Существует негласный закон: если ты работаешь с агентом Васей, а он является кастинг-директором одной компании, тебя не пригласит кастинг-директор Вера, которая работает в другой компании и тоже работает агентом. У нас очень часто, чтобы попасть на пробы, надо их либо выпросить или "заслужить", либо внаглую написать режиссеру в личку, используя все возможные методы. Но, к сожалению, на это способны не все актеры, многие закрываются, срываются".

Шантаж

И снова о главном, о деньгах. "Штука" у.е. какому-нибудь суперстар за одну ударную трудовую смену — это, мои юные друзья, не только харизма или медийная привлекательность, но еще и лицедейские способности, мягко говоря, "шантажа". Если припрешь к стенке кинопроизводителя, если выторгуешь ту или иную сумму прописью, тогда молодец. Тогда ты тоже талант.

Причем (не называя фамилий) есть же абсолютные актеры-фантомы, которые порой добиваются даже бешеных у.е. за одну смену кривляний перед камерой. Как говорится, кто на что учился.

Мила

Мила Сивацкая

Для успеха в кинотелебизнесе молодому актеру не всегда нужна какая-либо школа или факультет, даже титулованный. Вот имеем сегодня феноменальный образец молодой украинской актрисы, которая фактически и практически сделала себя сама. Мила Сивацкая. Ей 19. Родилась в Киеве. Пела-танцевала. Работала моделью, участвовала в разных шоу. Еще ребенком начала сниматься. Продюсеры ее запомнили. Или она не дала о себе забыть. Сегодня на нее как из рога изобилия посыпались проекты ("Нити судьбы", "Цветы дождя", "Пес-2", "Последний богатырь" и т.д.). Актерского образования у Милы нет, но гонорары, по некоторым версиям, гораздо круче, чем у тех, кто с "корочкой".

Катарсис

А вообще, друзья, те или иные гонорарные цифры — насколько это много или мало в нашей раздерганной раздорами стране, в нашей зарождающейся кинотелеиндустрии? Сравнения со старшими братьями, которые теперь прописаны за океаном, разумеется, беспочвенны. Там и мир на земле, и коррупции меньше, и прозрачность чище, и качество выше. В Украине же "цену вопроса" в кинотелебизнесе во многом как раз и определяет безалаберность рынка, а также, увы, злая социально-политическая реальность.

Приоритеты

По мнению некоторых продюсеров сегодня у нас довольно-таки "дикая" система взаимоотношений на территории "деньги—товар—деньги". Говорят: "Нет ранжира, нет корпоративного договора! Кто себя во сколько оценит, того порой и требует".

Единственное, где заметен прогресс: не мыло, а качественный полный метр с хорошим сценарием — серьезная возможность для молодого артиста попасть в высшую лигу. Пусть не в финансовый рай, но хотя бы в репутационную когорту. Вот почему многие молодые, осознавая это, охотятся за репутационными проектами. Такими как "Киборги", например.

Вайнштейны

Ступая на сакральную территорию условно бешеных денег, не надо опасаться, что на светлом пути юного дарования непременно встретится какой-нибудь плотоядный "Вайнштейн" со всеми вытекающими последствиями в дальнейшей карьере. Как раз вайнштейнов у нас для вас нет. Не потому что в кинотелебизнесе сплошные импотенты, а потому что у этого бизнеса иные цели и задачи — первичное накопление капитала. Как говорится, первым делом — самолеты. Ну а девушки? А девушки — потом!

Русские

Янина Соколова

Актриса и телеведущая Янина Соколова говорит, что пребывает в шоке от происходящего в кинотелебизнесе: "Русские снова в фаворе! В отдельных компаниях 80% продукта производится для "Первого" и "России-1". А это — крупнейшие производители сериалов. Гонорары украинских актеров не растут. Стабильно высокие гонорары у российских, и стабильно в 5–10 раз меньше у украинских актеров". Как вариант актриса предлагает: "Всех иностранных артистов, которые снимаются в Украине, нужно обложить налогом в 50%". По словам актрисы, бывают ситуации, когда патриотическая позиция тоже предполагает строгие оргвыводы со стороны продюсеров, ориентированных на соседний кинотелерынок.

В то же время актриса утверждает, что сегодня есть заметный интерес к украинским актерам со стороны европейских кинопроизводителей. Например, Алексей Горбунов снимается в сериале "Легенда" (Франция). Есть приглашения в польские и французские сериалы.

Кастинги

Одним из способов привлечения дополнительного внимания к прокатным проектам стали народные публичные кастинги. Как это происходит вокруг запуска фильма "Захар Беркут" (режиссер Ахтем Сеитаблаев) или сериала "Леся+Рома. Наш час". Кто-то из молодых актеров попадет, кто-то не попадет, но информационная пелена осядет. Значит надо не сидеть, а бегать на кастинги.

Регионы

Еще один немаловажный фактор, который нужно учитывать молодым актерам, выбивающимся в люди, — фактор региональный. Немного подустав от назойливых лиц столичных актеров-мажоров, умные кастинг-директора разумно и правильно ищут янтарь не только в Ровненской области, но и в Ивано-Франковске, Львове, Харькове, Одессе. Из этих театральных городов порою прорываются на экраны пока еще не опостылевшие лица и яркие потенциально интересные артисты: Роман Луцкий, Мыкола Береза, Надежда Левченко, Сергей Фролов, Максим Панченко, Вадим Бойко, Юрий Хвостенко.

Мыкола Береза

Шпитьки

И еще один штрих к размытому портрету бешеных денег и их юных соискателей. Искусство драматического театра (радостно мне от этого или грустно) на текущем этапе для многих активных артистов — увы, вторично, зачастую скромный запасной аэродром. Это искусство для них — как необязательное приложение к платным рабочим будням на других плантациях, которые помасштабнее, нежели привычные милые сцены. Поэтому приоритетной "сценой" и становится, скажем, Троещина с ее съемочными территориями. Или село Шпитьки Киево-Святошинского района, где во всю развернулась Victoria Film Studios. А там, друзья, — вы можете жить, даже не возвращаясь на большую землю — десяток павильонов, разнообразная натура, транспорт и реквизит на любой временной промежуток. Там все, к чему вы так долго стремились. Вопрос "стремились ли вы к искусству?" мне иногда кажется риторическим.

Ценности

Великий украинский актер Мыкола Яковченко в 60–70-е активно снимался в эпизодах (не только на киностудии Довженко) и, говорят, по тем временам считался богатейшим человеком! Жил — не тужил, и выпивал, когда душа требовала.

Стас Боклан

По нынешним временам самым высокооплачиваемым украинским актером (по версиям продюсеров и кастинг-директоров) считается Стас Боклан. Исполнитель главной роли в фильме "Поводырь", лицо сериала "Століття Якова" и другие разнообразнейшие его проявления. Актер талантлив, старается не повторяться. После Богдана Ступки у нашего кино действительно есть спрос на подобное лицо — мудрое, ироничное, философичное, харизматичное.

В дорогую обойму украинских актеров, для которых денег не жалко (тариф несколько ниже, чем у актера-лидера), входят: Олег Стрельников, Дмитрий Суржиков, Алексей Тритенко, Виталий Салий, Римма Зюбина, Ирма Витовская, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Ольга Сумская, Богдан Бенюк, Леся Жураковская, Владимир Горянский, Александр Кобзарь, Андрей Саминин, Валерия Ходос, Мила Сивацкая.

Александр Кобзарь

Это далеко не полный список. И явно не деньги главное. О чем вы говорите, какая еще "цена вопроса" в связи-то с нашим актером? Все и так знают, что украинский актер — бесценный. И на этом точка.