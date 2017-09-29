"Мистецький Арсенал", пространство молодых

С 28 сентября по 29 октября в "Мистецькому Арсеналі" — Фестиваль молодых украинских художников. Программа состоит из 67 художественных проектов.

Кураторы этого фестиваля — Лизавета Герман, Мария Ланько, Екатерина Филюк. Отбирали работы на конкурсной основе. Молодым художникам предложили порефлексировать на различные, но довольно созвучные темы — "Исчезновение границ между частным и публичным", "Размывание топографических границ", "Изменчивость идентичностей".

Как отмечают кураторы, разные художники по-разному отреагировали на такие темы. "Для нас важно было включить художественные практики, которые демонстрировали или хотя бы намекали на альтернативные сценарии переживания момента неуверенности, в котором мы все, очевидно, находимся".

А генеральный директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островская-Люта отмечает, что эта фактически молодежная биеннале свидетельствует о развороте культурной политики в Украине: от сугубо инерционного финансирования еще советских образцов до попыток стимулировать появление нового.

В состав жюри вошли Константин Акинша, Юрий Онух, Бйорн Гельдхоф, Тарас Полатайко, Михаил Рашковецкий, Татьяна Тумасян, Моника Шевчик. Фестиваль предусматривает насыщенную образовательную программу — кураторские экскурсии, открытые лекции-дискуссии, воркшопы, показ фильмов. По результатам конкурсного отбора кураторы пригласили на фестиваль 67 авторов и художественных коллективов. Среди них — Сергей Григорян, Елена Домбровская, Полина Карпова, Тарас Ковач, Виталий Кохан, Александр Кутовой, Максим Максимив, Мария Плотникова, Алексей Радинский, Виталий Фоменко, Лилия Чавага, Кристина Ярош и др. Некоторые проекты молодых будут презентованы не только в "Мистецькому Арсеналі", но и в публичном пространстве города, и на площадках партнеров проекта.