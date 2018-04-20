Metahaven в "Родном городе": между Бейрутом и Киевом

Культовый голландский дуэт Metahaven на следующей неделе представит в столице свой концептуальный кинопроект "Родной город", который снимали в Украине и Ливане. Куратор фонда ИЗОЛЯЦИЯ Екатерина Филюк рассказала о проекте и его создателях — знаковом дуэте, который считается одним из самых радикальных и влиятельных в европейской дизайн-индустрии.

Группа Metahaven — это дуэт Даниэля ван дер Вельдена и Винки Крук. Делали айдентику для WikiLeaks. Выставлялись в нью-йоркском MoMA PS1, амстердамском Stedelijk и Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Metahaven известны не только узнаваемым визуальным стилем, но и критическим подходом к дизайну. В их знаковой книге Uncorporate Identity, вышедшей в 2010-м, изучается политическое влияние брендов на потребителя и связь между корпоративной и националистической эстетикой.

С 2015-го Metahaven снимают артхаусное кино. В 2016-м — "Информационные небеса", годом ранее — картина "Киберпространство" ("Пропаганда о Пропаганде").

И вот в 2018 — фильм "Родной город".

Metahaven возник в 2007 году, в дальнейшей своей работе дуэт обращался к проблемам взаимосвязи брендинга и визуальной идентичности с понятиями государственности, информационных сетей, прозрачности в политике и в обществе.

По мнению экспертов, Metahaven отличает теоретическая проработка тем, осведомленность в геополитической ситуации в мире и визуальная выразительность работ.

Metahaven разработали серию футболок и шарфов для сбора средств в поддержку WikiLeaks — версии Википедии, не поддающейся цензуре. На футболках изображен смазанный логотип WikiLeaks и даты публикаций ключевых "утечек" информации, опубликованных ресурсом и ставших впоследствии исторически важными.

Еще Metahaven издали антидизайнерскую книгу о дизайне — Uncorporate Identity, в которой они отражают когнитивные эффекты информационной избыточности. Ведь этой избыточностью корпоративные бренды оказывают влияние на потребителей.

В ИЗОЛЯЦИИ прежде презентовали одну из работ Metahaven — фильм "Информационные небеса" (2016), смесь кино, анимации и экспериментальной абстракции. "Информационные небеса" — пример так называемого design fiction, то есть теоретических проектов, использующих выдуманный контент для изучения ключевых проблем в дизайне. Здесь design fiction соединяется с экспериментальным кино в поисках ответов на один из вопросов современности: что считать истиной в мире глобализированной цифровой коммуникации? Поэтому главный вопрос фильма звучал так: "Кто знает, что такое истина?" Этот вопрос невероятно резонирует с главным вопросом современности.

"Киберпространство" (Пропаганда о Пропаганде) — дефиниция на тему множественных "истин", которые в избытке предлагает интернет: от веб-активизма, породившего Wikileaks, "арабскую весну", движения Anonymous и Occupy Wall Street — до цензурированных СМИ на постсоветском пространстве. Каждая из этих "правд" по отдельности может казаться неоспоримой. И в то же время они являются взаимоисключающими.

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В названии новой картины "Родной город" есть отсылка к истории самого фонда ИЗОЛЯЦИЯ. Поскольку родной город этого арт-пространства — Донецк — был захвачен в 2014-м боевиками. И команда фонда была вынуждена перебраться в Киев, где на территории Киевского судостроительно-судоремонтного завода основали креативное сообщество IZONE.

"Родной город" продолжает серию футуристических фильмов Metahaven о существовании человека в эпоху цифровых технологий, пропаганды, тотальной слежки и постправды. Музыку к фильму создал ливанский электронный музыкант LAIR.

"Родной город" в выставочном зале IZONE будет представлен в форме иммерсивной инсталляции, то есть это формат полного погружения. Для этого в выставочном зале, изолированном от дневного света, установят два мощных проектора. Эти проекторы и будут одновременно показывать два циклических видео, которые вместе и образуют "Родной город".

Героини "Родного города" — девушки Лера и Гина, они блуждают по пустым улицам между заброшенных сооружений, уличных базаров, недостроев и скотобоен. Они пытаются примириться с противоречиями родного города и, несмотря ни на что, полюбить его.

Картина поэтически изображает период драматических изменений, в котором мы живем. Также в фильме неутешительный прогноз: дескать, будущее наших городов в условиях гибридных войн и господства виртуальной реальности становится все более хрупким.

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— Даниель и Винка сегодня очень востребованы в мире, — рассказывает куратор проекта Екатерина Филюк. — И, как часто бывает с художниками такого ранга, чтобы заполучить их проект, нужно "становиться в очередь" и ждать года два. Поэтому в каком-то смысле нам, можно сказать, повезло. Я познакомилась с художниками пару лет назад, когда училась в Амстердаме. Была у них в студии, видела работы на одной-двух выставках.

А прошлым летом, когда они выбрали Киев локацией для своего фильма, — мы снова встретились и решили не только снимать, но и презентовать фильм в Украине. Для художников (и для ИЗОЛЯЦИИ) это символично, ведь премьеры их картин обычно происходят в больших музеях или на кинофестивалях.

Здесь важно, что фильм будет представлен буквально в двух шагах от того места, где был снят.

— В сентябре 2017-го Metahaven снимали украинскую часть фильма. Где и как проходили съемки, какие трудности возникали во время работы? Каковы впечатления голландского дуэта от Украины?

— Первую часть фильма Metahaven сняли в Бейруте. И там, судя по всему, работать сложнее. В Киеве снимали на Житнем рынке, возле монумента Родина-мать и собственно на территории судоремонтного завода, где базируется IZONE. На все про все было 5 дней. Поэтому у Даниеля и Винки был невероятно насыщенный график и полное отсутствие свободного времени, чтобы погулять по городу.

Этот пробел они восполнят в ближайшее время, поскольку прилетают на монтаж выставки заранее. Работать с киевской командой легко, единственные возникшие сложности — бюрократические, например, с выплатой гонораров или получением разрешения на съемки в понравившемся месте.

— Судя по релизу, в фильме есть две героини — Лера и Гина. Кто эти девушки? Для фильма их выбирали голландцы? Или же это выбор украинской стороны?

— Протагонистов фильма, как и одежду, которая, к слову, создана украинским дизайнером Юлией Ефимчук, выбирали сами художники. Поскольку они задались целью сконструировать некий вымышленный родной город, в котором улицы Бейрута и Киева переплетаются в витиеватом узоре, две героини — логическое продолжение этого удвоения. По замыслу авторов, они не должны быть похожи друг на друга, как не похожи и их города, скорее, это две ипостаси одного и того же персонажа. Нужно отметить, что этот фильм Metahaven, в отличие от предыдущих, гораздо более поэтичен, поэтому многие вещи зритель должен почувствовать и воспринять интуитивно, а не понять. Следовательно, и подробные объяснения излишни.

— В общении с дуэтом Metahaven удалось ли узнать, понять их позицию и мнение об Украине, о войне на Востоке? Насколько вообще они углублены в эту тему?

— С одной стороны, художники хорошо информированы о событиях в Украине, и в предыдущем фильме "Пропаганда о пропаганде" даже использовали найденные в youtube съемки с востока Украины, интервью Гиркина.

С другой — именно из-за своей осведомленности и осознания комплексности не только ситуации в нашей стране, но и в мире в целом, они крайне осторожны в своих высказываниях.

На мой взгляд, художники не должны давать оценки тем или иным социально-политическим явлениям и событиям, скорее, им нужно предоставлять зрителю возможность выносить самостоятельные суждения, основываясь на альтернативном взгляде, который зачастую можно найти в художественных высказываниях.

Конечно, это зависит от художественного метода и целей конкретного художника. Для Metahaven, как мне кажется, гораздо важнее образность и визуальная составляющая их работ. При этом, они, наверное, одни из наиболее теоретически подкованных художников нашего времени, хорошо знакомые с последними исследованиями в области философии, социологии, кибернетики.

— Интересно ваше мнение о фильме "Пропаганда о пропаганде" этого дуэта. Насколько тема картины сегодня близка Украине?

— Думаю, жанр, в котором работают Metahaven, очень специфический. Это такой слоеный пирог из цитат, гиперссылок, агрессивных визуальных образов, теоретических построений и художественного вымысла. Если задуматься, такой подход как нельзя лучше отражает современную действительность — сложную, стремительно меняющуюся, приводящую в смятение. Я лично не думаю, что в этом смысле Украина значительно отличается от остального мира, просто тут все острее чувствуется, и разглядеть некоторые тенденции гораздо легче, поскольку они принимают экстремальные формы. Так что работы Metahaven для меня остро актуальны в любом контексте.