Марш-бросок Docu/Хит: от Балкан до Иловайска 

С 14 сентября в семи городах Украины стартует проект Docu/Хит (избранные ленты фестиваля Docudays). Разные киноистории раскрывают разные аспекты жизни человека и Украины.

Киев, Одесса, Львов, Харьков, Сумы, Днепр, Херсон — именно эти города будут принимать Docu/Хит. Программа довольно насыщенная и разноплановая. Она объединяет как мастеров кинодокументалистики, так и молодое поколение кинохудожников. В афише — "Главная роль" и "Завтра праздник" Сергея Буковского, "Война химер" Анастасии и Марии Старожицких, "Ленинопад" Светланы Шинко, "Новая жизнь Гогиты" Левана Когуашвили, "День освобождения" Угиса Олте и Мортена Траавика, Dixieland Романа Бондарчука.

Неоспоримый интерес вызовет лента Марии и Анастасии Старожицких "Война химер". Как указано в аннотации, "это художественная история на документальном материале, отснятая ее непосредственными участниками". Итак, герой — доброволец на восточном фронте, а героиня оказывается там сразу после ожесточенной битвы. Герой попадает в самый ад иловайского котла. Героиня, путешествуя по разрушенному Востоку, хочет постичь фатальный трагизм войны, осознавая и постоянную потребность любви. Эта лента — путешествие героев к линии фронта, история, утверждающая гуманистические идеалы, как бы высокопарно это сегодня ни звучало. Ко всему, фильм создан по мотивам личной жизни режиссера Анастасии Старожицкой.

Еще один актуальный ракурс украинской жизни — в ленте Светланы Шинко "Ленинопад". Уже из самого названия понятно, что это последнее "прощай" советскому времени, его идеалам и идолам. "Ленинопад" создан при поддержке Британского Совета. Автор ленты разрабатывает политические, социальные и феминистические темы в документалистике.

Роман Бондарчук — довольно известный в Украине режиссер, следует вспомнить, что его полнометражные украинские "Шерифы" получили призы на международных кинофестивалях, а также были делегированы нашим оскаровским комитетом на получение "золотого дядюшки" в 2016-м. Его Dixieland — о детском оркестре, о юных исполнителях, которые быстро взрослеют, но музыка детства многих держит в своем плену.

Довольно интересен документальный фильм "День освобождения". Он объединил в работе документалистов Норвегии, Словении, Латвии, Северной Кореи. Собственно, это и есть история о первом в истории Северной Кореи рок-концерте, на котором выступили провокаторы из словенской группы "Лайбах". Эта арт-группа весьма провокативна, она развенчивает авторитарные режимы. Попав в Северную Корею, музыканты на собственном опыте ощутили тематику своих же композиций.

И еще один общий проект — "Новая жизнь Гогиты" (Грузия, Хорватия, Украина). Режиссер Леван Когуашвили заинтересовался историей 14-летнего заключения Гогиты, который возвращается к нормальной жизни, т.е. хочет в нее вернуться. И вот в Интернете Гогита знакомится с Макой… И начинают они мечтать о счастливом будущем.

Безусловно, изюминкой проекта Docu/Хит станут две ленты Сергея Буковского — "Главная роль" и "Завтра праздник". Фильм о "празднике" получил главную награду фестиваля "Молодость" в 1987-м, он считается классикой украинского документального кино. Авторскую метафору — птицефабрику — украинские советские цензоры восприняли довольно напряженно. Они уже чувствовали потерю своих позиций, а фильм эту тему обострял. Совершенно другая тема в фильме Буковского "Главная роль". Это рассказ сына о маме, известной украинской киноактрисе Нине Антоновой. Когда-то она сыграла главную роль в одном из первых украинских советских многосерийных фильмов — "Варькина земля". С тех пор много изменений произошло в жизни актрисы и мамы. Щемящий и внимательный режиссерский взгляд сына-режиссера делает этот фильм и камерным, и философским, и многомерным.

В столице ленты проекта Docu/Хит можно посмотреть в кинотеатрах "Октябрь" и "Планета кино".