Любовь Хомчак: "Хочу, чтобы покупатель ощущал радость от прочитанной книги"

Николаев, что в 30 километрах от Львова, — маленький исторический город, незаслуженно забытый в Украине. Мало кто знает, что в нескольких километрах от районного центра есть уникальная пещера, которой 40 тысяч лет! Она очень похожа на древние крымские пещеры. Археологи нашли здесь палеолитические стоянки. Об этом свидетельствует множество кремниевых находок. Возле Стильского городища — столица белых хорватов.

Здесь ежегодно проходит международный фестиваль скульптуры. Поскольку в селе Демня есть уникальный белый камень. Чтобы поработать с ним, сюда приезжают скульпторы со всей Европы. Теперь здесь образовался целый городок скульптур. А 12 лет назад в небольшом районном центре близ Днестра возникло еще одно событие, ныне уже всеукраинского значения — Книжная толока. Недавно здесь состоялась очередная, двенадцатая Книжная толока. В этом году она была особенно многолюдной, ведь на нее съехались люди со всей Украины. Судя по отзывам посетителей, толока прошла удачно.

Инициатором ее и организатором стала Любовь Хомчак.

У мартовской погоды— свои капризы. На смену вчерашнему густому дождю пришлая такая же неожиданная весенняя метель с морозами. Однако в Николаевском районном доме культуры жарко — яблоку негде упасть. "Николаев запомнится морозной погодой, но теплым приемом", — напишет в ФБ студентка украинской филологии УжНУ Иванна Стець.

"Литературный фестиваль длился всего три дня, но они успели вместить столько впечатлений, искренних эмоций, интересных знакомств, которые можно выделить в отдельную жизнь, — напишет об этом событии писательница с Черниговщины Елена Печорная. — Первое впечатление? Гостеприимство. Следует заметить, что Николаев — обычный районный центр, каких в каждой области немало, поэтому особым его делают люди. Организатор фестиваля— женщина. Да-да, обычная, на первый взгляд, женщина, однако пани Люба Хомчак успевает генерировать идеи со скоростью света, а своей жизненной энергией способна запустить, как минимум, маленькую электростанцию. Именно поэтому вокруг нее сплотились единомышленники, ее поддерживает местная и областная власти, а по ее приглашению едут из всех уголков страны.

Буду откровенной. Лично для меня фестиваль стал эдакой резервацией креатива, позитива и личностей, личностей, личностей. Невозможно и перечислить всех, с кем имела счастье познакомиться и подружиться. Общие воспоминания прошили невидимыми ниточками всю страну, ведь гости были отовсюду. И это, наверное, самое ценное, что мы получили".

В отличие от львовского (областного) аналога мероприятия, в Николаеве не было громко разрекламированных зарубежных звезд. И масштабы события более скромные. И нет худа без добра, как учит народная мудрость. Люди, которые съехались в районный Николаев, получили то, что Сент-Экзюпери назвал самой большой роскошью, — роскошь общения.

Свой первый фестиваль районного масштаба глава ОО "Книжная толока" Любовь Хомчак провела еще в далеком 2006-м. Поработав некоторое время в книжном магазине, поняла, что люди, работающие с книгой, должны видеть друг друга, общаться — писатель, создающий текст, издатель, создающий книгу, продавец, который ищет читателя, и читатель. Так родилась идея Книжной толоки.

Как рассказала заведующая городской библиотекой Вера Блискун, первые толоки проводили на общественных началах. Собирали материалы, перезванивали людям. Вместе писали программу. Денег не было. Ходили по организациям, просили помощи. Библиотечные работники пекли сладкие пироги. Каждый делал, что мог. Позже создали оргкомитет, который взялся за организацию фестиваля, к мероприятию приобщилась и власть, в частности городской отдел культуры.

Это был какой-то Божий промысел. Все сразу знали, что все получится. Особенно после того, как на толоку в Николаев приехали лауреат Шевченковской премии переводчик Острожской Библии Рафаил Турконяк, певица Нина Матвиенко, писатель Роман Иванычук. Они шутили, что у Любы дар убеждать людей.

Долго выбирали название

"Она советовалась со мной насчет названия. Сошлись на слове "толока". Оно имеет глубокое символичное содержание, — рассказывает Мария Чумарная, член Союза писателей Украины, автор более 75 изданий, из которых более 30 — для детей. — Толока — это то, что нас объединяет. В старину всей общиной люди строили свое жилище. И общественная жизнь также строилась при бескорыстном участии людей. В Украине уже есть много фестивалей, форумов, а вот идеи бескорыстного единнения людей вокруг книги никто не использовал. И не только книги, но и экологии, культуры, украинской песни, национальной идеи. Сначала название не очень воспринималось, но сейчас в Украине оно начало работать удивительным образом".

Популяризации Книжной толоки в городе над Днестром способствовали несколько выездных форумов, которые в последние годы осуществило ОО "Книжная толока". "У нас образовался своеобразный книжный дворик на колесах. Мы побывали в Черкассах, Херсоне, Запорожье, Краматорске, областном Николаеве, Одессе, Полтаве, других городах. И теперь к нам приезжают люди из других областей, чтобы поделиться своими мыслями, набраться новых идей, взять что-то для своего опыта. А главное — в дальнейшем устроить книжную "толоку" и у себя.

Это не просто книжное движение — на своих встречах мы говорим о кодах нашей нации, о национальных идеях. Писатели, музыканты, певцы дарят людям воодушевление, оптимизм. Особенно это чувствуется в городах востока и юга Украины — в Херсоне, Одессе, Краматорске. Нас встречали со слезами на глазах. Когда ты приезжаешь в Херсон, а тебя обнимает малый ребенок и говорит, что он… твой фанат. Как такое можно спокойно воспринимать? Мы увидели, что люди хотят читать украинскую книгу".

Толока этого года особенна не только тем, что было очень много участников. Сейчас это уже не региональное мероприятие. Эти поездки, как большие волны, сделали свое дело, и теперь к николаевцам приезжают со всей Украины. Так времена руины превращаются во время посева. В Украине возрождается значение украинской книги.

Что означает говорить на украинском, хорошо знает житель Бахмута, бывшего Артемовска, Владимир с казацкой фамилией Дерыведмидь. Сейчас он на пенсионные средства содержит в Донбассе небольшой, но очень важный украинский книжный магазин.

"Лично я — майор запаса, танкист, пришел в батальон "Донбасс" в июле 2014 г. защищать Украину, но из-за моего возраста меня не зачислили. Однако когда я услышал от десятков и даже сотен местных жителей: "Зачем вы сюда пришли?" — понял, что основная борьба будет за умы и души людей. Об этом трудно говорить, но даже в моей семье тоже разные взгляды. У нас много сторонников, мы просто не умеем этим воспользоваться.

Мы должны действовать. Пусть ошибаться, но приобретать опыт. Наши действия должны быть нестандартными. У меня были друзья, которые говорили, что один книжный магазин в Донбассе важнее

20 танков. И сейчас, когда мы будем приучать детей, а возможно — даже взрослых, к чтению украинской книги, убережем тысячи жизней. Нас ожидает освобождение Донбасса. А чтобы его освободить, нужно ту сторону к этому приучать. И те 10–20 человек, которые покупают у нас книги или просто слышат украинский язык, помогают этому делу.

В детстве я разговаривал на русском, хотя в школе изучал украинский. На украинский перешел в 1993 г. Как житель Донбасса, который много лет там прожил, многого не понимаю. А из-за того, что не понимаю, учусь вместе со всеми его жителями. Показывать шаровары на кухне — это одно, а быть там каждый день — когда тебя одни хвалят, другие матерят, а третьи готовы убить, — это совсем другое".

Кроме вопросов украинского языка, в Николаеве обсуждали вопрос экологии, детской литературы, украинской песни, вышивки.

"Лично я буду представлять тайнопись вышивки, — говорит М.Чумарная. — Наша культура — это космос, невероятное богатство".

Как считает писательница, формат книжной толоки в Николаеве для авторов книг намного теплее, чем в каком-либо другом крупном городе. "Львов — мекка в плане грандиозности, но там человек теряется. Сейчас это проблема номер один. Даже творческим людям встретиться и поговорить некогда. В этом году на литературный фестиваль в Николаев приехали Андрей Содомора, Галя Малик, исследователь староукраинской культуры Люба Санникова — мы все единомышленники. И все эти люди имеют возможность пообщаться друг с другом. Лишь искреннее, непосредственное общение в тесном кругу представителей всех регионов Украины позволяет нам ломать то, что нас разъединяет.

Поэтому можно быть лишь признательны Любови Хомчак, которая реализовала и развила свою идею Книжной толоки. В Николаеве у нее книжный магазин, она создала общественную организацию. Это очень скромная женщина, но если бы она жила в каком-то другом городе, то и там она создала бы это мероприятие. Ее идея настолько мощная, что получила продолжение по всей Украине".

Андрей Содомора, писатель:

— Сегодня прервался живой диалог человека с природой. Человек перестал петь. Между ним и природой нет никакого диалога. Крестьяне были исключительными интеллигентами, чрезвычайно интересными духовными фигурами. Я об этом много писал. А теперь — все… Село не поет, не беседует, не устраивает никаких праздников. И это беда.

В наше время спасением была бы возможность интенсифицировать живое общение, чтобы было какое-то творческое движение. Чтобы человек видел, что он сейчас стал лучше, чем был вчера. Это — смысл просвещения! Мне приятно встречаться с разными людьми. В наше время нужно быть интересным. Если человек идет и хочет слушать, разговаривать, беседовать, — это огромное достижение. Нужно быть искренним, откровенным и говорить не банальные вещи, а только то, что интересно. А слушатель должен видеть, как мысль зарождается на его глазах, а не подавать ее как какую-то фиксированную сентенцию — это неинтересно. В этом живой контакт между людьми. Человек видит, что такое процесс мышления и как эта мысль трансформируется в слово. И это побуждает его к дискуссии. В наше время чрезвычайно важно возрождать живой диалог...

Любовь к книге мне привили с самого детства

— Невероятно люблю поэзию, — говорит Любовь Хомчак. — При том, что у меня нет слуха, у меня мороз по коже, когда слышу хорошие стихи. Свою первую Книжную толоку я делала под лозунгом: "Придай словам святую силу — человеческое сердце растопит". Очень важно, чтобы мы творили добро и были светом друг для друга.

Я не филолог, окончила политехнический техникум в городе Свалява. Этого не было в моих планах. Рядом была тюрьма, и после школы я собиралась воспитывать там подростков, но отец отсоветовал. Поэтому, когда моя подруга шла учиться на технолога-винодела, я поддалась ее примеру. Сначала работала на местном винзаводе. Но я — кошка, которая гуляет сама по себе, по своей природе не могу выполнять глупые приказы. Меня можно сравнить со слепым котенком — его бросают в бассейн, и он из него выкарабкивается. И так всю жизнь! Как только у меня появилась возможность заняться своим любимым делом — книгами, я это сделала. Мне не всегда все удается. По этому поводу говорю себе: наши планы хорошие, но Божьи еще лучшие.

— Пани Люба, наверное, несложно организовать книжный фестиваль в большом городе. А как это — организовать такое мероприятие в маленьком?

— Еще легче. Здесь у людей к тебе полное доверие, ведь они тебя знают. И ты не имеешь права ошибиться. Представьте, если бы я кому-то посоветовала книгу, которая бы этому человеку оказалась ненужной. Вы пришли домой, начали читать и понимаете, что это не то. И думаете: "За кого она меня принимает?" Это может сойти с рук в большом городе, а тут не пройдет. Мне знакомый говорил, что его мама хороший продавец — продаст что угодно. Я не хочу во что бы то ни стало продавать. Хочу, чтобы покупатель почувствовал радость от прочитанной книги. Лишь тогда он снова придет ко мне.

Постоянно общаюсь с людьми, интересуюсь, чем они живут, что им нужно, что нравится, а что нет. Мне мое сердце подсказывает, что какая-то книга должна быть у определенного человека. Если у него нет денег, могу ее подарить. Как-то один человек сказал мне, что моя книга вывела его из депрессии.

Книжную толоку в Николаеве ожидают как Пасхальных праздников. Многие из жителей предлагают свою помощь. Здесь все мы как большая семья — это тепло, это свет. В этом году к ее проведению приобщилась городская и районная власть, которая выделила рекордное количество денег на наши потребности. К ним приобщились и Львовская областная администрация, цементный завод. Этих средств, конечно, немного, ведь почти каждого нужно встретить, накормить, но мы признательны и за это. Свою помощь в проведении встреч предлагали соседние Стрый, Сколе, Борислав, Трускавец, Новый Раздол и все сорок школ района — о чем еще говорить! Это огромный праздник! Мы делаем добро и создаем новые традиции.

Уже первая Книжная толока в Николаеве, а это было тринадцать лет назад, имела бешеный успех. Вы себе не представляете — здесь летали ангелы! Из писателей на ней были Богдан Стельмах, супруги Калынцив, Роман Иванычук, Роман Лубкивский, Михаил Слабошпицкий, Ирен Роздобудько — не могу всех даже перечислить.

— Как это вам удалось без денег?

— Было чувство уверенности. Известный футуролог Петр Масляк, который сказал, что он никуда не ездит, услышав мой голос, решил, что должен приехать к нам на Книжную толоку. Думаю, они все понимают, что я очень стараюсь. Мы, конечно, не можем обеспечить участникам толоки таких удобств, как в Киеве или Львове, — на это нужна куча денег. Но люди едут к нам не за комфортом, не что-то заработать, а чтобы зарядиться светом, человеческим теплом.

Часть авторов селится в гостинице, а у части, как, например, у Василия Шкляра, Владимира Шовкошитного, Екатерины Немиры, — в Николаеве есть друзья, у которых и поселяются на ночлег.

— В этом году вы существенно изменили формат Книжной толоки. Почему?

— Мы сделали это сознательно. До сих пор у нас главными действующими лицами книжного фестиваля были издатель и писатель, которые представляли свои книги или издательства. И каждый считал, что его книга или издательство — самые лучшие. Это проблема. А теперь я сказала: ребята, обижайтесь или не обижайтесь, но у вас есть свой стенд, и говорите читателям, что считаете нужным. А с главной сцены мы должны говорить об актуальных вопросах настоящего, болезненных для каждого из нас: об экологии, распространении украинской песни в СМИ, общественной жизни, национальных вопросах и т.п. Если кто-то услышит вас, он обязательно поинтересуется, что вы написали, и купит вашу книгу.

— Общественная работа, наверное, отнимает у вас много времени. Как на это реагируют ваши родные?

— Они меня хорошо понимают и поддерживают. А их у меня много. Двое детей и пятеро внуков. Так, конечно, было не всегда, но я говорила им, что они у меня не рабы и я также не их рабыня. Когда мне звонит по телефону дочь Ирина и просит побыть с внучкой Богданкой, я не отказываю. Но когда не могу — меня понимают. И это большое счастье. Меня родители когда-то учили: "Делай, что сможешь". И я это делаю. По крайней мере, в Николаеве уже есть дети, которые вросли в Книжную толоку, и я думаю, что эта традиция будет продолжаться.

— И последний вопрос: почему в марте?

— Потому что Николаев — это село. Когда солнце будет очень высоко, все будут на огороде.