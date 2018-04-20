Линориты украинского Жюля Верна

Национальный художественный музей Украины презентовал выставку "Свободный мир глазами Георгия Малакова". Именно к 90-летию украинского графика представлены две серии графических работ — "Бенилюкс" (1960–1961) и "Вокруг Европы" (1961–1962).

Эти серии созданы по мотивам путешествия художника в 1959 г. в страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) и круиза вокруг Европы в 1961–м. Тогда Малаков посетил Осло, Лондон, Париж, Рим, Неаполь, Помпеи, Афины, Стамбул. Георгия Малакова называли "украинским Жюлем Верном".

Вообще, много десятилетий творчество художника изучает и популяризирует его младший брат — известный украинский краевед Дмитрий Малаков, посвятивший заделу старшего брата около 70 книг, альбомов, воспоминаний, статей. Многие работы Георгия Малакова опубликованы в ряде воспоминаний Дмитрия Малакова, в основном посвященных периоду войны и послевоенному времени.

Художник Георгий Малаков в 1944–1949 гг. учился в Киевской художественной средней школе им. Тараса Шевченко. В 1949 г. поступил на графический факультет Киевского художественного института (ныне НАОМА). Работал в области станковой, книжной графики и экслибриса, преимущественно в технике линорита. В те времена это очень популярная техника — гравюры на линолеуме.

Так, в экспозиции Национального художественного музея "Свободный мир глазами Георгия Малакова", кроме 12 листов из музейной коллекции, также экспонируется один линорит и акварельная композиция из семейного собрания Малаковых. А уникальные эскизы и наброски, выполненные мастером во время путешествий и оформленные в два отдельных альбома, показаны в формате слайд-шоу.

В этих рисунках графитовым и цветными карандашами, акварелью, тушью, фломастером заметно искреннее увлечение автора именно графическим дизайном рекламы мировых брендов, модной одеждой, прическами, характерными типажами и бытовыми сценами, — словом, кипучий стиль 1960-х.

А уже в линоритах увиденное трансформируется и переосмысливается — поэтому Малаков отбирает самые яркие сюжеты, стилизует их. А также по-доброму немного иронизирует над картинами того мира, который в СССР называли "загнивающим Западом".

В целом, критики отмечают, что, несмотря на имеющуюся в его произведениях просоветскую пропаганду, без которой тогда просто невозможно было издать что-либо, произведения этого художника написаны в лучших традициях научно-фантастического жанра.

Георгий Малаков — также один из лучших наших книжных графиков и первый украинский профессиональный иллюстратор научной фантастики. Именно он оформил дебютное произведение Олеся Бердника — сборник повестей "Поза часом і простором" (1957). Даже самих писателей удивляли фантастические подробности его изображений, и они становились друзьями Георгия Васильевича навсегда. За свою творческую жизнь этот художник оформил более 130 книг.