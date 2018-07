Leopolis-2018: первый пошел

На Leopolis Jazz Fest-2018 выступили более 170 музыкантов из 17 стран мира. Среди музыкантов — звезды первой величины.

Как и раньше, на фестивале работали три основные сцены — бесплатные на площади Рынок и у дворца Потоцких, а также по билетам главная в парке Б.Хмельницкого.

Вокруг нее традиционно функционировали "пикниковые зоны" со свободным доступом, транслировавшие на огромные экраны выступления приглашенных суперзвезд. Картину несколько подпортила погода. Во время первого главного концерта лупил сильнейший дождь, разогнавший посетителей пикниковых зон. Шум капель, стучавших по прозрачной пластиковой крыше над сценой и партером, порой заглушал звуки выступлений.

Старт на главной сцене им. Эдди Рознера вышел радостно-позитивным, удались оба сета. Начал 80-летний тенор-саксофонист Чарльз Ллойд, "последний джазовый мистик". Накануне американец посетил церковь, где помолился за упокой погибших от российской агрессии наших защитников и за здоровье воюющих солдат. Первой его пьесой стал светлый мажорный Реквием, вселяющий надежду и покой… Музыка Ллойда — мудрость, светлый запев, благословление дальнейшему ходу фестиваля. Рядом с фронтменом творили чудо талантливейший гитарист Bill Frisell, басист Reuben Rogers, барабанщик Eric Harland и Greg Leisz, игравший на редком у нас инструменте — стил-гитаре с 12 горизонтальными струнами и звуком, напоминающим гавайскую гитару, придающим этно-экзотический колорит, латиноамериканский подтекст.

Мэтр продолжает активно продуцировать новые альбомы: в 2017-м вышел Passin' Thru, а в этом — Vanished Gardens. Мистер Ллойд выступал во Львове во второй раз: четыре года назад он уже стал обладателем главного приза фестиваля. Играли внешне спокойно, но внутренний накал зашкаливал. В паузах эмоциональный лидер по-стариковски пританцовывал, искренне переживая музыку.

Во втором сете в прямом смысле выскочил супер-харизматичный 38-летний британский вокалист, пианист и композитор Джейми Каллум. Его диски разошлись в мире тиражом более 10 млн, а альбом Twentysomething стал мультиплатиновым. 21 апреля в лондонском Альберт-Холле парень участвовал в концерте в честь 92-летия королевы Елизаветы II. Джейми поделился в одном интервью: "королева не очень эмоционально воспринимает музыку, но подобные акции поддерживают любовь подданных".

Андрей Олифиренко

В первой же песне вспрыгнул на немолодую Yamaha, выставленную для его акробатических этюдов и великолепных пианистических экзерсисов. Он весьма одарен музыкально, и подобные штучки отрицания не вызывают, выглядят органично: темперамент артиста буквально распирает. И песен у него немерено, разносторонний талант соединяет джаз, поп, пение, игру, танцы, это настоящий генератор музыкальных идей — ритмических смен, тональных модуляций, фортепианной фактуры, тембров — всего! Предпочтение отдал живым композициям в стиле рок-н-ролла, твиста, буги, спел красивую балладу What A Difference A Day Made.

Во второй день — Onuka на пл. Рынок. Было несколько тысяч публики, наверное, группа собрала больше всех слушателей. У команды мощный саунд: валторна и два тромбона звучат неслабо. Плюс бандура и бугай (Евгений Йовенко), барабаны (Мария Сорокина) и две клавишницы — сама Онука (Ната Жижченко) и Дарина Серт. Исполняют микс электроники, этники и поп. Никакого джаза. Во Львове старались "на всю катушку", быстро покрылись испариной, спели "Струм", Vidlik и др. Народ получил удовольствие. Однако, замечу разницу в подходе к делу: западные хедлайнеры дают развернуться КАЖДОМУ участнику своих составов, понимая, что мастерство хороших музыкантов в итоге только повышает общий результат. Наши лидеры держат коллег "в тени", "в черном теле", опасаясь, что те их переиграют, затмят. Джаз-роковый потенциал трех духовиков и этника бандуры до конца не раскрылись.

В парке тем временем готовились к выходу американского секстета R+R=NOW. Его лидер Роберт Гласпер начал с шутки: "Я — Чик Кориа, только другой" — и показал смуглую руку. Это был один из самых интересных концертов. Обладатель трех Grammy, 40-летний Гласпер — икона андеграунда, объединившая молодых единомышленников, мастер микса джаза, соула, фанка, хип-хопа и электронной музыки.

Андрей Олифиренко

Музыку играют сложную. Мозги работали и у тех, кто исполнял, и кто слушал. Часть публики, не готовая к восприятию серьезного контента, "потянулась на водопой" во второй половине сета. В кулуарах меня расспрашивали, понравилось ли мне выступление американцев. Да, очень, "поработать головой" было приятно, это пример конструктивного взаимопроникновения современной академической музыки и джаза. Молодежь терпеливо слушала, оказалась вполне подготовленной, мобильнее солидной публики и во время шустрой, доходчивой бисовки побежала под сцену танцевать.

Второе отделение занял звездный квартет. Композитор и пианист 10-кратный призер Grammy 84-летний Дэйв Грузин — оскароносец, автор музыки сотни американских кинофильмов ("Тутси", "Фирма" и др.). На его собственном лейбле записывались самые яркие американские джазовые звезды конца ХХ — начала ХХІ ст.

Гитарист Ли Ритенур тоже далеко не новичок — в 1986-м он и Грузин получили Grammy за альбом Harlequin. Им помогали отличный басист Мелвин Дэвис и сын гитариста Вес Ритенур на барабанах. Превосходное выступление, море удовольствия, высокая школа.

INSO-Lviv третий раз участвовал в фестивале. Вечер стал бенефисом исполнителя на английском рожке Бьорна Болина, музыканта высокой культуры, задействованного почти все время. Играли современный симфоджаз в духе Джорджа Гершвина, Даниэльссон расцветил его отголосками Римского-Корсакова, Скрябина, Рахманинова и немного рока… И украинцы не подвели. Оркестр звучал достойно, зрело, у альт-саксофониста Артема Менделенко — чудесный звук, он тонкий интерпретатор всего, что исполняет (сыграл переложение Libera Me — VI части Реквиема Габриэля Форе — музыку горестную и светлую, далекую от джаза, но всем понятную своей проникновенностью).

Андрей Олифиренко

Приза им. Эдди Рознера удостоен пианист Ахмад Джамал (88 лет, родился 2 июля 1930 г.), один из корифеев модерн-джаза (кул, необоп). Ахмад начал учиться играть на фортепиано в три года и за последующие 85 лет "создал индивидуальный стиль, динамичный, темпераментный, не лишенный виртуозности, но вместе с тем весьма рафинированный, с тенденцией к тщательному отбору выразительных средств, строгой простоте, органичности композиционного целого", — как утверждают справочники. Эндорсер рояля Steinway играет, в том числе и во Львове, как 17-летний. Продолжает писать диски, последний из которых вышел год назад. Колосс Родосский, Джамал в прекрасной творческой форме. В квартете все играют на слух, без нот.

Идеальное взаимопонимание, фронтмен одним пальцем левой руки показывает, кому из музыкантов играть соло и когда передать лидерство другому. Достал из кармана бумажку и заглянул в план последовательности композиций. Как в анекдоте про дирижера, после смерти которого оркестранты наконец узнали, что же перед началом каждого концерта он читал на листочке, который снова прятал во фрак. Там было написано: "Первые скрипки — слева, виолончели — справа".

Еще один фестивальный вечер — человек-оркестр, английский вокалист и мультиинструменталист Джейкоб Колльер. В 23 года обладает двумя Grammy, как следствием глобального распространения Интернета. За семь лет продвижения собственного музыкального продукта это привело к 16 млн просмотров и более 400 тыс. подписчиков на Youtube.

Сегодня карьерой Колльера занимается Куинси Джонс — обладатель 27 Grammy, выдающийся американский джазмен и продюсер. А партнерами по сцене уже были Ди Ди Бриджуотер, Джордж Бенсон, рафинированная современная группа Snarky Puppy, Херби Хэнкок, Фаррелл Уильямс. Работал один, с помощью семплеров мгновенно записывал короткие семплы. Их воспроизводили помощники за сценой, и на эти повторы Джейкоб накладывал все новые партии голоса и инструментов: рояля, двух кейбордов, контрабаса, гитары, ударных, мелодики — микс джаза, фолка, электронной музыки, немного подмешивал классики. Талантливый пианист, хороший композитор, неплохой вокалист спел Don't You Worry, Close To You и пр.

Идет больше "от ума", и это мало "заводит", взрослая публика несколько заскучала. Техника, технологии потихоньку вытесняют чувства, душу.

Энергетически сет воспринимался неровно, явно ощущались эмоциональные подъемы и спады, передававшиеся в зал. Впрочем, посмотреть на уникум ближе и взять автограф, после концерта backstage собралась небольшая толпа подростков, для которых он — кумир.

Последний вечер начал пианист и певец Стефано Боллани (Италия). Его альбомы издают Universal, Verve, ЕСМ, Decca. В проекте Napoli Trip он играет и возит по свету с партнерами джазированные обработки неаполитанских песен.

Гвоздем программы оказался навороченный тенор-саксофонист Даниэль Сепе. Все крепко импровизировали, держались европейского мейнстрима в сочетании с традициями городской музыки, известной от Неаполя до Парижа. Мозаику уличных образов акцентировал звучанием аккордеона босой Винсент Пейрани. 15–20-минутные композиции-вариации постепенно накалили зал. Мило сыграли обработку нашего "Щедрика". Завел всех марш на флейте, подобной тем, на каких играли в Древнем Риме, перешедший в задорную тарантеллу.

Андрей Олифиренко

Закончился фестиваль могучим аккордом. Впервые во Львове побывал хорошо известный в Киеве бас-гитарист и продюсер Маркус Миллер (играл в 2008 и 2013 гг.). На протяжении карьеры музыкант работал с великими: Майлзом Дэвисом, Херби Хэнкоком, Дэвидом Санборном. Выступил на Leopolis Jazz с Алексом Ганом (саксофон), Расселом Ганном (труба), Бреттом Уильямсом (клавишные) и Алексом Бейли (барабаны). Подсчитано, что как лидер и сайдмен Миллер, которому на днях исполнится 59, записал ОКОЛО 500 АЛЬБОМОВ! Ровно месяц назад на Blue Note вышел его очередной CD Laid Black.

С первой ноты повалил богатый саунд, мощный грув, "фирмА", как говорят музыканты. Бас-гитара в руках Маркуса — роскошный солирующий и тонко аккомпанирующий инструмент. Медленный подъем энергетического поля зала довел публику до экстаза. Исполняли музыку разных лет, в том числе с нового диска. Все гениальное — просто: играли без надрыва, но в груди каждого слушателя вибрировала диафрагма, и ухало сердце. И напоследок появилась "пропажа". 18 летний бас-гитарист Том Ибарра в результате форс-мажора не успел прилететь на собственное выступление, но успел на финал фестиваля. Вместе с Маркусом парень выдал Tutu, закончив фестиваль шедевром Майлза Дэвиса 1986 г.