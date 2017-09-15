Лариса Денисенко: "Я почувствовала персональную ответственность за безопасность детей"

Автор книги "Майя и ее мамы" рассказала ZN.UA о ситуации вокруг отмены презентации на Форуме издателей во Львове из-за угрозы со стороны некоторых радикальных организаций.

Кроме львовского бестселлера "Саакашвили", медийное пространство на этой неделе заполнено информацией о других львовских событиях. В частности о том, какая злая судьба постигла презентацию книги Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы" на Форуме издателей.

Как известно, накануне радикальные организации выступили с грозными заявлениями, мотивируя свое несогласие неудобной для них тематикой. Книга, дескать, пропагандирует "нетрадиционные семейные ценности". Руководство форума обратилось в СБУ, чтобы защитить писательницу.

В конце концов, презентацию с участием детей решили отменить, дабы не произошло эксцессов.

Тем временем сама книга — в контексте скандала, — очевидно, привлекла внимание многих читателей. Сама же автор держится достойно, уверенно.

Вообще, трудно представить, что такое происходит сегодня в стране, которая хочет исповедовать европейские ценности. Разные угрозы и откровенная неадекватность отдельных "несогласных" — скорее пещерный уровень сознания, а не попытка откровенного диалога и искренней дискуссии.

—Радикальные намерения со стороны некоторых организаций провозглашены в такой манере, что даже неизвестно, что за этим кроется: это прямая агрессия, насилие или просто презрение, — комментирует ситуацию ZN.UA Лариса Денисенко. — Письмо подписали 15 зарегистрированных в Украине неформальных общественных организаций. В частности, на сайте форума можно найти скан такого письма. То есть в этом заявлении речь о том, чтобы на форуме не было мероприятий, связанных с моей книгой. Потому что это, дескать, "публичное пропагандирование нетрадиционных ценностей".

К тому же у меня довольно противоречивая информация и относительно охраны форума, и относительно соблюдения безопасности со стороны полиции. По этой причине мы и были вынуждены отменить детскую презентацию "Майи" в Львовской областной библиотеке для детей. Поскольку я почувствовала персональную ответственность за безопасность детей.

Ведь сама презентация должна была проходить в закрытом помещении. Поэтому и не позволяю себе даже думать, что из-за презентации как-то могли пострадать дети.

Но взрослая дискуссия на тему "Готова ли школа говорить с детьми на сложные темы?" с программы не снимается.

Заявление форума по поводу ситуации вокруг книги подано в Службу безопасности Украины, в несколько участков львовской полиции.

В свою очередь от Валерии Лутковской, как мне известно, также поступило заявление, чтобы правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль.

— В одном из постов в Facebook вы даже не намекаете, а откровенно пишете, что в связи с этой книгой происходит довольно жуткая "охота на ведьм". Почему такое стало возможным именно сегодня? Именно у нас?

— Мне вообще это трудно осмыслить. Я по образованию юрист. Занимаюсь правовой защитой и адвокатурой 20 лет. И для меня права человека — это абсолютно "неведемские" вопросы.

Этот вопрос прежде всего связан с Европейской конвенцией о защите прав человека. Так что здесь нет ничего контраверсионного.

А Украина, как известно, признает конвенцию по правам человека на уровне международного ратифицированного действующего закона. И потому, собственно, выдумывать что-то кроме этого — дело не в правовой плоскости.

Даже не знаю, как все это прокомментировать. Ибо не могу понять, чем руководствуются некоторые люди. Также не могу представить природу их страхов и фобий.

Возможно, они забывают, что живут в правовой плоскости Украины, которая руководствуется, так или иначе, верховенством права?

И у нас любая дискриминация запрещена. Мне очень жаль, что, собственно, некоторые люди каким-то образом могут воспринимать книгу как дискриминацию традиционных семейных ценностей.

А в самой книге "Майя и ее мамы" никакого намека на дискриминацию традиционных ценностей нет.

Могу процитировать финал книги: "Неважно, живешь ли ты с маленькой семьей или с большим родом. Неважно, ты родной ребенок или не совсем. Неважно, сколько у тебя мам или пап. Важно, чтобы в семье царили любовь и уважение, ведь это и есть самые главные ценности".

У меня впечатление, что те люди книгу не читали. А она довольно искренняя, и, собственно, то, что кое-кого испугало, — рассказ о двух мамах девочки Майи — содержится в заголовке издания и в двух строчках в финале.

Больше никаких подробностей, а также сути того, чего они боятся, — т.е. какого-то навязывания однополых отношений, — нет.

В книге содержится рассказ от лица девочки Майи о классе из 17 детей. Эта девочка говорит о том, какие сейчас бывают разные семьи в Украине.

Наверное, некоторые люди боятся это признать? И, наверное, людям выгоднее и проще третировать детей и семьи, которые кому-то кажутся странными, чем понять это?

Толчком к написанию книги было мое общение с учительницей, которая вслух позволяла себе называть девочек-близнецов "пробирочниками". Она не понимала, что это некорректно. И потому, собственно, первая глава "Майи" и касается двух лучших подруг девочки — деток ЭКО.

— Некоторые ваши грозные оппоненты в соцсетях намекают, что книга о "Майе" — это грантовый проект, цель которого — популяризация нехарактерных для Украины семейных ценностей. Как вы прокомментируете такие нападки?

— Этот проект наполовину грантовый, наполовину коммерческий. Половину затрат оплатило издательство, вторую половину оплатил Фонд им. Г.Бёлля в Украине — для распространения книги бесплатно в библиотеках и многодетных семьях.

— Если говорить, собственно, о промоушене именно нетрадиционных отношений в семьях — в медиа, художественной литературе…

— Это некорректный тезис. Опять же, повторю: я не уверена, что мои оппоненты читали эту книгу, хотя она выложена бесплатно в Сети.

Я на позиции защиты ребенка. В какой бы семье ни воспитывался этот ребенок, главное — чтобы не было насилия по отношению к нему. Это больше всего меня и беспокоит.

Ребенок должен чувствовать себя комфортно в любом измерении. Среди одноклассников, среди учителей и учительниц, в любой семье. Независимо от состава семьи. И нравится ли кому-то такой состав или не нравится, стандартный он или нестандартный.

То есть, в принципе, что такое норма в стране, в которой детей воспитывают много матерей-одиночек? Это вообще не совсем корректно по отношению к женщинам.

— Чем, в таком случае, отличается Украина от России, если там проводится довольно агрессивная политика относительно инакомыслия в плоскости тем, которые затрагиваете и вы?

— Я знаю, что в моей ситуации меня поддерживают разные люди, которые готовы менять и меняют вместе нашу страну к лучшему. Хочу, чтобы люди чувствовали ответственность за детей. Главное — уважение, толерантность. Важно, чтобы в Украине, европейской стране, мы были терпимы к разным мнениям.

— Как возник замысел произведения? Есть ли в его основе реальная история?

— Все началось с простой истории. Поскольку я представляю правозащиту для дискриминированных и уязвимых групп, ко мне подошла моя подруга Лидия Кузьменко, которая возглавляла организацию "Точка опоры". Она предложила подискутировать на тему "Как ребенок растет в однополой семье".

Я сразу сказала, что у меня такого опыта нет, я гетеросексуальный человек. Но, дескать, могу подумать, как это связать и изложить в более широком контексте.

Так и родилась книга "Майя и ее мамы". Я вспомнила много историй о разных детях из реконструированных семей, детях, которых воспитывают мама и мамина сестра, вдовцы или вдовы, перемещенные лица. И, таким образом, получилась "Майя и ее мамы".

Эта книга — как карта разных семей. Это вариант семей разных областей Украины. Всего таких семей получилось 17, но на самом деле их больше, и они пытаются раскрыться перед читателями.

Эти семьи — как многоквартирный дом. Это социологический срез того, что происходит рядом с нами. Потому и не нужно что-то выдумывать или кого-то копировать.