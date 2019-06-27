Край сезона

Блог-итоги сезона: театральная реформа и мина под нее в Конституционном суде; стратегия Гройсмана по децентрализации находит неожиданное проявление в театре; режиссер сезона, лучшая роль сезона; недвижимость на Банковой как повод для распределения квадратных метров еще и в пользу независимых театров.

В театральной среде давно отказались от слов "конец" и "последний". То есть уже как-то неуместно говорить "конец сезона", "последняя роль". Сплошной — край. Крайняя роль, крайний сезон, крайняя премия. Край — многозначное слово, и на театральную тематику оно и в самом деле уместно ложится, если пытаешься, преодолевая обстоятельства, сформулировать этот блог с субъективными итогами уходящего сезона. "Край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда, ти, моя любов, ти, рідна матінко, моя земля". Сезон был насыщенный — фестивальный, кассовый, креативный, антрепризный, инновационный, неспокойный, результативный, не идеальный, но живой. И вот о чем вспомнилось прежде всего.

Ревизионизм

В то время как художественные руководители подсчитывают кассовые сборы и формируют планы на новый сезон, под театральной отраслью родного края ныне тикает мина замедленного действия. И находится она — где бы вы думали? В Конституционном суде Украины. Там в течение сезона неоднократно возвращались к рассмотрению дела о возможной отмене так называемого закона о контрактной системе в культурных заведениях — так сказать, титульного достижения реформаторской деятельности в сфере культуры. Закон, конечно, не безупречный, и у него есть много оппонентов. С другой стороны — любопытно представить катавасию, которая подымется, если Конституционный суд его отменит. И что тогда? Назад, в прекрасное прошлое? Или что? По поводу контрактов состоялось уже не одно заседание. Куда качнется маятник, мне пока трудно сказать.

Единственное, что знаю, — докладчиком в театральном вопросе выступил юрист, который серьезно занимался и вопросом перенесения выборов. То есть кадровые приключения в театральной сфере автоматически приравниваются к высшему политическому ралли — в частности в структуре Конституционного суда. Следовательно, уже в новом сезоне, очевидно, туман рассеется, и будет понятно, как театралам жить дальше: крепостными в штатах — или свободными художниками с адекватными контрактами.

Децентрализация

Вряд ли высший разум Кабмина мог надеяться, что стратегия децентрализации найдет неожиданное эффективное проявление в области украинского театра. Так или иначе, но сезон продемонстрировал скрытый тезис "Прочь от столицы!", без негативного подтекста. А сугубо ситуативно. Так получилось, что чрезвычайно привлекательные премьеры сезона имеют прописку не киевскую, а харьковскую, одесскую, львовскую, ивано-франковскую. И это не может не радовать. Вся Украина — наш театр. Живем в нем, не умираем в нем, побеждаем в нем!

Искренне отмечу, что за отчетный период утвердил себя качественной театральной столицей файный Львов. Десятки театралов не жалеют сотен гривен на валютный интерсити имени Омеляна, чтобы посетить на день-вечер город Львов и посмотреть громкие постановки — "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена" от прекрасной Розы Саркисян в Первом театре, "Лоэнгрин" во Львовской опере, "Перекрестные тропы" от символиста и ницшеанца Ивана Урывского в Театре имени Леся Курбаса, а ведь еще есть перформативные исследования украинской реальности в Театре имени Леси, а еще же есть структурный генотип "театра корифеев", то есть постоянная репертуарная палитра заньковчан.

Итак, во Львове словно одновременно поселились разные временные и стилевые форматы театра — от древнего до актуально-ядовитого. Хоть бери и переселяйся туда, где ассортимент на все вкусы.

Лучшая мужская роль

Пусть простят меня замечательные столичные актеры, но пальму первенства на скрижалях этого субъективного блога все-таки отдам не киевлянину, а, опять-таки, львовянину. Замечательный актер Олег Стефан долго сидел-сидел и все же высидел коронную роль в репертуаре родного Театра имени Леся Курбаса.

Это Валерьян Стальский в "Перекрестных тропах" Ивана Франко. Роль-магнит, волшебный кристалл, который каждый раз открывает какую-то новую грань в этом фатальном персонаже — живодере, душегубе, меланхолике, святом и антихристе. Стефан играет подавленного Сальери через моцертианские ритмы, — а это высший пилотаж. Порой во время этого спектакля случается чудо. Сценографические церковные витражи, придуманные режиссером, местами освещают в образе Стальского — силуэты фигурок мастера Пинзеля: тот самый профиль, та же обостренность черт лица. Круг замыкается, магия театра не имеет границ и не знает предостережений.

В общем, этот спектакль, а также "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена" в Первом театре, а еще — "Гамлет" в Харькове (о нем замечательные отзывы), а еще — "Скапен" в Чернигове (тоже замечательные отзывы критиков), и, безусловно, "Лоэнгрин" (львовская гиперевропейская бомба от Василия Вовкуна и его немецких друзей) — среди лучших постановок прошлого сезона на театральной карте Украины.

Главный режиссер сезона

А вот и не угадали. На мой взгляд, таким режиссером мог бы считаться Максим Георгиевич Голенко — трудоголик, многостаночник, провокатор и рационализатор, неспокойная душа. То, что он ставит очень много и почти всюду, — еще ничего не значит. Много ума для этого не надо. Важнее то, что ставит качественно — и разное по-разному. От социальных перформансов наподобие "Женщина, сядь" в Диком театре до бродвейского ревю "Белая ворона" в Национальной оперетте, от бабелевского полотна "Закат" в Николаеве — до нэпманской трагикомедии "Зойкина квартира" в Театре на Подоле. Молодец, словом.

Метаморфозы у франковцев

Предъюбилейный, 99-й сезон в первом драматическом театре страны, на мой взгляд, явил интересную закономерность — естественную, элегантную смену актерских поколений. На первый план выходят те, кто еще вчера играл мальчиков и девочек, зайчиков и белочек. А отныне — Дмитрий Рыбалевский, Александр Печерица, Анжелика Савченко, Дмитрий Чернов, а также новая грядущая когорта (Кристина Федорак, Иван Шаран, Павел Шпигун, Марина Кошкина) могут на своих плечах достойно удерживать репертуар большой и камерной сцен, не толкаясь локтями. Старшее поколение — тоже молодцы. Мастерство и энергию продемонстрировали в премьере "Посторонние среди нас". Следовательно, все идет по плану.

Кадровые перестановки сезона

Громкое и самое обсуждаемое событие сезона — смена руководящего состава в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Собственно, механизм этой смены со временем мог бы войти в учебники по истории нового украинского театра. Когда, объединив усилия, двое молодых людей (Стас Жирков, Тамара Трунова) просчитали дальнейшую победу. Сегодня в театре много запусков новых спектаклей, приглашаются молодые актеры из разных киевских театров, есть намерения приобщить к работе режиссеров из Европы.

Театр с химерами

Небывалую огласку под занавес сезона получила история из нашего неугомонного жанра "театр абсурда" — то есть история с большим переселением Администрации президента Украины с улицы Банковой в "Украинский дом". И как следствие — желание передать казематы на Банковой — мастерам кисти. И снова неравноправие, кулуарность, отсутствие кворума. А о театралах забыли?

Сергей Кузнецов

Я неоднократно бывал в сакральных помещениях на Банковой. И искренне могу констатировать, что какой-то этаж там действительно можно отдать на нужды наших бездомных — активных независимых театров, которые в специальном городе ставили бы специальные политические спектакли. И им бы стены помогали. Если мало места на этажах, то есть замечательный внутренний дворик — играй вволю, нужны только желание и лидер, который возглавил бы это движение.

На мой взгляд, историю с перераспределением квадратных метров экс-президентского жилья в пользу Мельпомены мог бы возглавить художественный руководитель театра "Актер" Слава Жила — энергии ему не занимать, с большим бизнесом он знаком, способен на перестройки и реорганизации. Просто жаль, что такие лакомые квадратные метры в центре столицы достанутся художникам-передвижникам, а не режиссерам-сподвижникам. А так бы могли создать театральный квартал. Немного ниже — в долине иллюзий — Театр Франко, немного выше — возле Дома с химерами — условный политический театр с химерами, а если еще немного выше — на Липскую — то там и ТЮЗ на Липках, и модные "Золотые ворота". Театральная Европа — как нарисованная. Итак, к бою!