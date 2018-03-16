Концерты американцев с оркестром

В течение прошедших десяти дней Украину порадовали выступления известного американского дирижера Теодора Кучара и канадского скрипача Кори Церовшека.

У этого дирижера давняя, постоянная дружба с НСОУ. На протяжении пяти лет — с 1994-го по 1999-й — Кучар был главным дирижером Национального симфонического. Прекрасно помню яркие концерты под его управлением в конце 90-х, когда после одного из них публика не отпускала артистов, и маэстро вышел на сцену с маленьким сыном на руках, показав залу, что всем пора домой.

С ним в Украину прилетел замечательный канадский скрипач Кори Церовшек. Это удивительный, яркий человек и музыкант, которому на самом высоком уровне удалось совместить в своей жизни далекие сферы — музыку и математику.

Кори — 45, играть на скрипке он начал в пять, в двенадцать закончил Королевскую консерваторию Торонтского университета с золотою медалью. В том же году поступил в Университет Индианы, где был учеником Джозефа Гингольда, воспитавшего также Джошуа Белла. Совсем юным, в 15 лет Кори получил степени бакалавра математики и музыки, в 16 — магистра по обеим дисциплинам, а в 18 окончил по ним докторский курс. Просто феноменально! Одновременно учился игре на фортепиано и в юности часто выступал в концертах, играя на обоих инструментах. Артист давно живет попеременно в разных городах США и Париже. Как ни неожиданно, но интересы этого выдающегося музыканта по-прежнему постоянно делятся между музыкой, математикой и… медициной. Церовшек — соучредитель и технический директор технологической компании, специализирующейся на медицинском образовании, занимался обучением студентов дистанционной диагностике болезней на виртуальных пациентах.

Впрочем, не так давно Церовшек оставил медицинские изыскания. Надеюсь, это будет способствовать более частым выступлениям прекрасного скрипача.

Кучар и Церовшек дали два концерта: в Киеве и Львове. Программы показали разные. Во Львове играли венских классиков — Й.Гайдна, В.Моцарта и Л.Бетховена. Киевский включил прелестную короткую увертюру Леонарда Бернстайна к мюзиклу "Кандид", написанную в 1956-м — легкую и живую. Увертюра под рукой Кучара прозвучала темпераментно и увлекла слушателей. "Кандид" регулярно, c успехом ставится по всему миру в музыкальных театрах и трактуется в зависимости от их репертуара и жанрового направления как опера, оперетта, но чаще всего как мюзикл. Увертюра обрела самостоятельную жизнь, стала своего рода симфоническим хитом. С 1990 г. Нью-Йоркский филармонический оркестр исполняет ее без дирижера — в память об авторе, который был также выдающимся дирижером и 11 лет руководил этим прославленным коллективом.

Затем исполнили масштабный, редко звучащий у нас скрипичный концерт си минор англичанина Эдварда Элгара, законченный им в 1910 г. Это произведение, опередив время, долго ждало своего часа. Музыка Элгара не была популярна в середине XX ст., хотя скрипичный концерт периодически попадал в программы. До конца прошлого века, когда творчество английского композитора вернулось в широкий репертуар, были сделаны более 20 его записей. Теперь скрипичный концерт любят и исполняют во всем мире. Очень популярен и виолончельный концерт ми минор английского композитора. Элгар сочинял скрипичный концерт нелегко, с перерывами, около 20 лет, его позднеромантический опус близок немецкой романтике Й.Брамса, но, на мой взгляд, более "открыт" и эмоционально порой тяготеет к "надрыву". Концерт сразу принес автору огромный успех и в дальнейшем — известность. Полагаю, причиной не столь активной востребованности произведения на протяжении нескольких десятилетий после премьеры является его протяженность и достаточная сложность. Впрочем, в 2010-м, к 100-летию сочинения, в мире прозвучало немало его интерпретаций. В Англии этот концерт высоко ценится, и на Втором международном конкурсе скрипачей им. Бенджамина Бриттена, проходившем в Лондоне в 2008 г., он был одной из трех партитур, обязательных к исполнению по выбору участника.

Произведение было написано для очень востребованного в начале ХХ в. скрипача Фрица Крейслера, премьера состоялась в Лондоне под управлением автора, но задуманная запись компании His Master's Voice не удалась. Она осуществилась лишь в 1932 г. с 16-летним вундеркиндом Иегуди Менухиным. Жанр партитуры можно определить как концерт-симфонию с солирующей скрипкой. Произведение сложное технически, концептуально, звучит от 42 до 52 минут в зависимости от трактовки. Его играли многие прославленные западные скрипачи: Яша Хейфец, Ицхак Перлман, Найджел Кеннеди и многие др.

Накануне львовского выступления в интервью местному изданию Кори сказал об Элгаре и его концерте: "Я шучу, что он любвеобильный "ботан": влюбляется по уши, но боится сказать об этом".

Играл в Киеве Церовшек замечательно, вдохновляя дирижера и оркестр, звучавший великолепно, безукоризненно.

Все вместе они выстроили огромное полотно, повели и увлекли за собой слушателей. Технически скрипач безупречен. Кажется, что скрипка "Драгонетти, Миланолло" мастера Антонио Страдивари 1728 г., на которой в прошлом играли Виотти, Паганини и Кристиан Феррас, легко, послушно подчиняется его воле. Солист настолько глубоко погружается в музыку, которую создает на наших глазах, срастается с ней, что зал ни на миг не прерывает пристального вслушивания в творящееся чудо могучих кульминаций, нежных кантиленных "спадов" и драматических сольных каденций.

Церовшек не дает усомниться в верности концепции именно такого масштаба, в необходимости донести до слушателей вложенные в музыку чувства, передать огромную звуковую информацию, заключенную между первым прикосновением смычка к струнам и последним аккордом.

Пришедшие в Колонный зал им. Лысенко получили наслаждение, программа и гости оказались уникальными. Солист бисировал дважды, роскошно, изысканно исполнив Адажио и Ларго из 1-й и 3-й сонат для скрипки соло Баха, соответственно. Играть Баха после сложного концерта возьмется не каждый, точнее, почти никто… А сыграл Кори просто здорово. Тончайший звук, стройность формы, изысканность каждой фразы были выше всяких похвал. Овации не умолкали…

После концерта, обсуждая игру звездного гостя, слушатели отмечали идеальность его исполнения, которую можно встретить лишь на конкурсах самого высокого уровня, когда конкурсанты находятся на пике творческой формы, играют с максимальной отдачей. (К слову, во Львове скрипач играл не менее масштабный Концерт Ре мажор Л.Бетховена).

Во второе отделение вошла только симфония №3 американского композитора Аарона Копленда (звучит около 40 минут). Это его последняя симфония, написанная в 1944–1946 гг. Премьера состоялось 18 октября 1946 г. в исполнении Бостонского симфонического оркестра п/у Сергея Кусевицкого. Композитор родился и всю жизнь прожил в Нью-Йорке (1900–1990). Его музыка — продукт его времени (в разные периоды Копленд писал под влиянием неоклассицизма, порой серийной техники, немного джаза) и американского фольклора.

Конечно, соотечественники любят и почитают своего прославленного симфониста. Ассоциация музыкальных критиков Нью-Йорка присудила ей приз лучшей американской симфонической работы сезона 1946–1947 гг. В Киев партитуру привез с собой дирижер, нашей публике было интересно вживую познакомиться с талантливым произведением американского мэтра. Расширенный оркестр включал четверные составы деревянных и медных духовых, большое количество перкуссионных, две арфы, челесту, фортепиано.

Во время прослушивания симфонии возникла некая параллель. После последнего присуждения американской кинопремии "Оскар", когда ее получила гуманистическая, но не слишком психологизированная картина "Формула воды", мне показалось, что американцы, несмотря на их проблемы, живут и творят иначе, не так, как мы. У нас жизнь более утонченно, психологизированно, "изломанно", "страдательно" отражается в нашей литературе, кино, музыке. И "драматизм" симфонии Копленда — не совсем драматизм в нашем понимании. Ревуцкий, Лятошинский, Прокофьев, Шостакович — его современники — это поистине глубинные, психологические размышления, рефлексии о том, как жил современный Копленду мир периода Второй мировой войны…

В четырех частях симфонии — масса любимых композитором унисонов, пасторальных "ковбойских" перекличек деревянных духовых в духе кантри, угрожающе "ревущих" медных, подкрепленных низкими ударными. Кучар — дирижер яркий, динамичный, эмоциональный, напористый, экспансивный. Но не очень нежный, не лирик. И хотя это произведение — не голливудская, а серьезная симфоническая музыка, глубоко пронизанная американским оптимистическим духом, слушая торжественный финал, вспоминалась пафосная Glory, glory, hallelujah!

Nota Bene

Кори Церовшек родился в Ванкувере в семье эмигрантов из Австрии. Выступал с оркестрами Бостона, Филадельфии, Сан-Франциско, Детройта, Цинциннати, Сент-Луиса, Атланты, Балтимора, Монреаля, Ванкувера и Торонто; играл с выдающимися коллективами: Берлинским симфоническим, Израильским филармоническим оркестром, Пражским симфоническим, Гонконгским филармоническим, Президентским Гаагским, оркестрами Сиднея, Мельбурна, Аделаиды, Венским камерным, Камерным города Монпелье. Работал с дирижерами Зубином Метой, Шарлем Дютуа, Майклом Тильсоном Томасом, Неэме Ярви, Йоэлем Леви и Хесусом Лопес-Кобосом. В 2006-м музыкант был номинирован на премию Grammy в категории камерной музыки в дуэте со Стивеном Хейманом.

Теодор Кучар сотрудничал со знаменитыми солистами: Джеймсом Голуэйем, Джесси Норман, Линном Харреллом, Ицхаком Перлманом, Йо-Йо Ма, Джошуа Беллом, Сарой Чанг, Мстиславом Ростроповичем, Фредерикой фон Штаде и др. Дирижер осуществил первые выступления Национального симфонического оркестра Украины в Австралии, Гонконге и Великобритании. Под его управлением НСОУ стал самым часто записываемым оркестром бывшего СССР. В период работы Кучара главным дирижером оркестр записал более 70 компакт-дисков для фирм Naxos и Marco Polo, среди которых — все симфонии В.Калинникова, Б.Лятошинского, Б.Мартину, С.Прокофьева, произведения В.Моцарта, А.Дворжака, С.Глазунова, Р.Щедрина, Д.Шостаковича, П.Чайковского, Е.Станковича. Действительно, диск с записью 2-й и 3-й симфоний Б.Лятошинского был признан Австралийской государственной телерадиокомпанией (АВС) лучшей мировой записью 1994 г. Этот же альбом, по версии Американской ассоциации радиовещателей, назван в 1994-м "лучшей зарубежной записью года", а полное собрание произведений для скрипки с оркестром Уолтера Пистона журнал "Граммофон" счел "записью 1999 года". Полное собрание симфоний С.Прокофьева, по мнению многих критиков, является самым совершенным циклом доступных компакт-дисков.