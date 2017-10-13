Кинофестиваль "Молодость" анонсирует две красные дорожки

20 и 22 октября в Киеве состоится особое событие, связанное с нашим известным фестивалем "Молодость. Пролог". Цель акции — презентовать будущий 47-й кинофест, который по финансовым и другим причинам перенесли на весну 2018-го.

Как сообщают организаторы, вечером 21-го в Национальной опере состоится торжественная "церемония", на которой и будет представлен обновленный проект. "По красной дорожке пройдут звездные гости и партнеры фестиваля". Почетными гостями станут руководители города — ведь фестиваль пройдет при поддержке КГГА".

Однако главные события будут проходить не в Опере, ведь это не театральный фестиваль, а в кинотеатрах "Киев" и "Украина".

Как уточняют устроители, главное внимание в эти два дня будет сосредоточено на работах молодых украинских режиссеров. Стартует Национальный конкурс. И уже отобрано 18 лент для участия в нем. Согласно условиям фестиваля, это короткометражные фильмы отечественных режиссеров, сделанные в Украине или в копродукции с Украиной. Победитель направления получит денежный приз от генерального партнера в размере 50 тыс. грн, а также символического "Золотого оленя". В жюри Национального конкурса уже вошли, согласно предварительным договоренностям, Виланд Шпек (он один из влиятельнейших людей на "Берлинале"), а также Иван Мадео (швейцарский продюсер). Представители жюри от Украины пока обсуждаются и согласовываются.

В рамках специального показа на осеннем блоке "Молодости" будет представлен новый фильм "Межа" (совместное производство Украины и Словакии). Запланирован одновременный показ сразу в двух залах кинотеатра "Украина". Это история о контрабанде и контрабандистах на словацко-украинской границе. Недавно ленту выдвинули на "Оскар" от Словакии. Премьера картины состоялась не так давно на кинофестивале в Карловых Варах, там же фильм получил приз за лучшую режиссуру.

Программа "Фестиваль фестивалей" в рамках "Молодости" анонсирует несколько интересных картин. Среди них "Т2 Трейнспоттинг", который еще не был на экранах Украины и который является продолжением культовой ленты "На игле". Также покажут ленту "Божественный порядок" — о борьбе швейцарских женщин за свои права.

В рамках индустриальной секции на осенней "Молодости" — конференция с участием специалистов в сфере кино.

Предполагается и традиционный питчинг, который поможет молодым кинематографистам из разных стран презентовать интересные идеи.

Уже весной 2018-го кинофестиваль "Молодость" предложит большую полноценную программу и, соответственно, очередную красную дорожку для звездных гостей и отцов города.

Некоторые эксперты говорят, что в подобной комбинации — осеняя и весенняя "Молодость" — есть свой смысл, поскольку львиная доля интересных отечественных и зарубежных кинособытий может быть вначале представлена именно в Киеве, весной. Предвосхитив таким образом некоторые премьеры на летнем Одесском международном фестивале. Конкуренция в этом деле — приветствуется.