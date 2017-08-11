Кино и цирк:  призрак приватизации

Мастера искусств бурно и предынфарктно обсуждают дальнейшую перспективу тотальной приватизации: государственных киностудий, государственных цирков. А затем, как знать, может быть, даже гостеатров? На эту тему — "блог".

Сенсационная информация на данную тему выпорхнула из самых недр Министерства экономического развития и торговли — в самый разгар июльских отпусков. И так жара, а тут еще — обухом по голове.

В перечне объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в течение 2017–2020 гг. (после внесения определенных изменений в законодательные акты), пока что указано только 893 предприятия. Со временем таковых будет почти 4 тысячи.

По нашей творческой линии в звонкой веренице таких предприятий, например, Национальный цирк Украины (и еще шесть украинских госцирков). А также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов.

А цирковая палитра — еще более впечатляющая: Харьковский госцирк им. Ф.Яшина, Днепропетровский госцирк, Одесский госцирк, Криворожский госцирк, Львовский госцирк, etc.

Злая гримаса истории в данном вопросе еще и в том, что около 100 лет назад бывший лидер мирового пролетариата ответственно декларировал: "Из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк!".

Спустя 100 лет, очень трудных лет, эта старая сентенция переходит в иную плоскость — сугубо материальную.

Если кто-то думает, что Министерство экономического развития решило заняться самодеятельностью, предложив цирковому народу интересное светлое будущее, тот заблуждается. Все идет по плану. И, естественно, эта концепция — в основе дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью.

Собственно говоря, это одно из обязательств, которые сама Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. То есть музыку заказывает не местный министр, а Международный фонд. Как говорится, реформы на марше.

Призрак предстоящей приватизации для многих творческих людей страшен и разрушителен. Но по-прежнему в рядах товарищей согласия нет.

Хотя бы ввиду того, что учреждения культуры с "Национальным" статусом не так-то легко пустить с молотка.

По информации ZN.UA из разных источников в Минкульте и Госкино, передача таких ценностей, как Киностудия им. Довженко или Цирк на Победе (оба Национальные) в какие-нибудь частные руки — сложная парадигма законодательных метаморфоз, а также решений на самом верху.

В конце концов, "Национальный" статус для многих учреждений культуры — пока — охранная грамота. И по моим сведениям, Минкульт довольно-таки активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития разные последствия непродуманных и непросчитанных резких приватизационных шагов в сфере культуры (если таковые грянут).

В то же время не надо надеяться и на манну небесную. Если маховик Международного валютного фонда запущен, то оговорками и разъяснениями никто не отделается.

Представители региональных цирков (в особенности) сегодня нервны и напряжены. Некоторые едва ли не пакуют чемоданы, прослышав о "продажах со скидками". Поскольку топор приватизации, по мнению многих героев солнечных арен, может непосредственно ударить по искусству цирка как таковому.

При том, что многие украинские артисты очень востребованы в Европе, да и во всем мире.

Однако цирк, как художественное направление, как жанр — в тех или иных опасных частных руках — может резко изменить творческую ориентацию. Была бы арена — барыги найдутся.

В то же время, следуя вектору западных приоритетов, напомню, что в Европе, например, не так много государственных цирков. В открытых источниках можно найти информацию, что ни в Германии, ни во Франции нет "национальных цирков" как таковых. (Там почему-то популярны шапито).

Но есть стационарный государственный цирк в Венгрии. В некоторых других странах тоже есть исключения из общих правил.

Как говорит в одном интервью Николай Кобзов (известный деятель в этом направлении): "Цирк на Западе — это бизнес, который приносит определенный доход собственнику, и он платит с него налог. И в Европе, в частности, большой доход именно от культуры — театры, цирки, шоу-программы — это дает большую прибыль и государству в том числе".

Любая приватизация — даже квартиры-гостинки — процесс вязкий и сложный. Что уж говорить, если подобное коснется таких ранимых существ, как артисты арены, где бы они ни работали: в Запорожье, Львове, Днепре. Ведь пока трудно говорить, кто в изменившихся условиях жизни будет думать о гарантиях и перспективах людей искусства, о целом направлении в образовании, которое выпускает циркачей.

Однако можно констатировать, что украинский цирк как хозяйственная система уже давно требует эффективного реформирования. Иначе не уезжали бы из Украины лучшие силы. Иначе не были бы донельзя раздуты административные штаты в некоторых цирковых учреждениях.

С киностудиями все еще запутанней. Если в будущих приватизированных цирках некоторые скептики видят "автосалоны и ночные клубы", то на территориях впоследствии приватизированных киностудий некоторые эксперты склонны живо представить бурные фантазии варваров-застройщиков. Разнообразные высотные жилые кварталы и всевозможные торговые центры.

В частности, территория только одной киностудии им. А.Довженко в центре столицы — это почти 14 га. Такая земля — и пока никем не оприходована?

Подобные опасения применимы и к некоторым другим украинским киностудиям: они давно утратили творческий задор и художественную результативность (по существу они "мертвые"), но де-факто и де-юре сохранили непаханые территории, которые и привлекают новых олигархов-инвесторов.

Процесс дальнейшей возможной приватизации и киностудий, и цирков наверняка должен предполагать основополагающий принцип: учреждения культуры даже в частных руках не должны быть перепрофилированы; не должны менять свою художественную и производственную специфику; их территории не должны превратиться в "стройплощадки".

Между тем, и довженковцы, и "Укртелефильм" в свое время допустили строительство высоток на своих территориях. Законно или нет? Это совсем другая история.

А нынешняя история, состоящая из тревожных предчувствий или радостных предвкушений — в связи с возможной приватизацией государственных учреждений культуры — не должна отменять мышления трезвого.

На мой взгляд, многие украинские киностудии целенаправленно и системно доводились до банкротства, разорения, удешевления своих прежних мощностей — за четверть-то века нашей независимости. Почему-то вовремя так и не были предложены системные реформы на тех же студиях. По превращению оных, например, в кинофабрики, киноцентры и т.д., и т.п. В "то", что могло бы жить-творить и приносить прибыль.

То есть нынешний призрак приватизации — не только вердикт Международного валютного фонда или сплошные нервы Минкульта, но и давно-давно заложенная мина замедленного действия под государственными учреждениями культуры.

Мина, возможно, вскоре взорвется? И нам еще будет о чем писать в ближайших номерах.