Кино и цирк. Нумерология

9 декабря, 20:43 Распечатать Выпуск №47, 8 декабря-14 декабря
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Трагический цирк живет, прогрессирует, иногда побеждает. 

© Михаил Маркив

В воздухе запахло антиутопией, украинские режиссеры это пронюхали и практически одновременно выпустили два антиутопических проекта — спектакль "Номера" по пьесе Олега Сенцова и псевдодокументальный фильм "2020. Безлюдна країна".

Ниже "Ноля"

— А что предполагает порядковый номер твоего героя, эта самая семерка, — спрашиваю у актера Дмитрия Олейника, который в премьерном спектакле Тамары Труновой "Номера" играет одного из загадочных субъектов цирковой "федерации". 

дмитрий олейник
Анастасия Мантач / Facebook
Дмитрий Олейник

— В нумерологии семерка — одно из наиболее значимых чисел. То есть счастливое число, непременно сопровождаемое удачей. 

— Ну твоему-то персонажу не сильно повезло в том адском цирке из пьесы Сенцова? 

— Да, однако если говорим о числе, то оно предполагает мудрость, философское отношение к жизни. Хотя действительно в нашем спектакле мой герой — как бы "недогерой", это интровертное создание, полное сомнений, рефлексий. Это создание неспособно переступить через свои страхи, комплексы. Этот персонаж — номер 7 — неспособен и даже не собирается изменить систему, в которой он рабски существует. 

— А если фантазировать на тему судьбы этого же загадочного номера, то какой, на твой взгляд, она могла бы быть? И какой была до этого? 

— Скорее всего, он из небытия появился и в небытие уйдет, так и не оставив после себя на арене этого цирка ничего хорошего и ничего ценного.

— Работая над спектаклем, штудируя пьесу, в каком моменте, может даже вопреки режиссеру, ты сам чувствуешь кульминацию? 

— Для меня такая кульминация, когда номер 11 объявляет себя сыном Ноля и предлагает на рассмотрение свою концепцию развития цирка, однако никто из иных номеров не хочет этого принимать. 

— В таком случае, о чем пьеса Сенцова — лично для тебя? 

— О том, что в жизни нет ничего ценнее и важнее свободы. И уже когда ты сам создаешь некую систему, когда чувствуешь в ней себя же винтиком, то и не сетуй, поскольку ты — заложник. 

— Кстати, кто в твоей личной трактовке этот самый Ноль из текста Олега? 

— Скорее всего, Ноль — олицетворение высшей силы, некоего Бога, придуманного самими номерами. В спектакле Тамары этот Ноль — создатель цирка и создатель своей системы, которая дала сбой, устарела и вроде бы требует "перезагрузки". 

 

номера

…Дмитрию Олейнику — 28. У него добрый десяток хороших театральных и кинопроектов. В театральных "Номерах", почти с двухмиллионным бюджетом, он действительно играет один из самых трогательных и, если это позволено говорить, "живых" образов в том заданном режиссерском мире, где все мертвы друг другу. 

В таком же мире, кстати, живет и не сдается автор текста — Олег Сенцов. 145 дней голодовки, а еще неизвестно, сколько дальнейших дней мужества. В 2011-м, когда его "Номера" появились на свет, никто не предполагал, что текст станет пророческим. А уже через три года, в 2014-м, в Лефортово, Сенцов вносил в пьесу правки и в итоге дал полную свободу авторам столичного спектакля — продюсеру (Анна Паленчук), режиссеру (Тамара Трунова). 

Развивая тему нумерологии, замечу, что и премьерную дату девушки явно выбрали неслучайно. Семерка. 7 декабря. В надежде, что этот день окажется счастливым не только для спектакля, но в первую очередь — для него. 

Так вот о "Номерах". Уже второй свой независимый театральный проект (в 2018-м) Тамара Трунова мощно поднимает на хрупких женских плечах, создает вокруг двух своих постановок (первая в этой дилогии — "Плохие дороги" по пьесе Н.Ворожбит) заметное напряженное, а то и нервное поле, как творческое, так и информационное. Поскольку ее "Номера" — это не только художественная интенция, но и гуманитарная акция: поддержать человека. На весах нашего теперешнего скорбного бытия второе иногда важнее первого. 

Текст О.Сенцова — постапокалиптическая, антиутопическая, нумерологическая драма абсурда. Пьеса-схема, открытая для внешнего вторжения режиссера, для которого в этом тексте достаточно воздуха и творческих возможностей. 

Эта же пьеса — как бы с оглядкой и в тоталитарное прошлое, но еще, безусловно, и с тревожным интуитивным авторским взглядом в наше общее будущее. Двенадцать безымянных фигурок (включая Ноля) на шахматной доске Сенцова — не двенадцать апостолов, а двенадцать марионеток, подчиненных и надуманной высшей силе, и своим внутренним рабским комплексам. 

И если кто-нибудь обманчиво воспринимает того же Ноля (его иронично-гротескно подает Виталий Ажнов, накануне спектакля фланируя в фойе и заигрывая со зрителями) как "главного", от которого что-нибудь зависит, то это ошибка. Поскольку и "ниже" Ноля тоже есть шкала ценностей. И она, как известно, минусовая —когда даже из подвала тебе когда-нибудь кто-нибудь постучит и командным голосом скажет: "А ведь это еще не дно!". 

номера_2
Михаил Маркив

Согласитесь, скольжение по этой шкале мы иногда наблюдаем, и уже не один год. 

Тамара Трунова, приняв пьесу-схему как руководство к действию, на мой взгляд, настраивается не на интеллектуальную режиссерскую сухопарность или а-ля философскую назидательность, а предполагает она (постановщик) жестко заданную, порою даже лобовую, театрализацию драматургической конструкции-матрицы. 

Режиссер смотрит на свой спектакль как на аллегорический перевертыш — мол, вы ожидали нравоучительных или политологических сценических сентенций-прозрений-воззваний, ан нет — получите-ка цирк! 

Метафора старого цирка (хотя на "Сцене 6" он не такой уж и старый: все клоуны одеты с иголочки) — не феллиниевские аллюзии, а намек на победу идиотизма на другом фронте. Арена — замкнутый круг — бег до бесконечности. И возвращение на круги своя. 

Не углубляясь в диалоги пьесы, форма спектакля предлагает самозаконсервированную и самовозрождающуюся систему, когда от порядка номеров, от сложения или вычитания чисел, совершенно ничего не зависит. Когда актерское "эго" задавлено не столько внутренними сюжетными тисками, сколько авторской формой. И на поверхности — не "цирк развлечения", а какой-то грустный "цирк созерцание". В такой вот структуре гротескной антиутопии подобный цирк никогда не сгорит, а клоуны в нем будут бодрствовать вечно. 

Вычленять в грустном цирке эффектные сольные цирковые артистические номера напрасно необязательно. Эти внешне яркие, как пожар в Африке, "Номера", прежде всего предполагают деиндивидуализацию и унификацию каждого коверного, то есть каждого номера. Едва-едва кто-либо из них попытается просочиться со своими человеческими или даже лирическими потугами за территорию арены — сразу "хлоп" по башке! Тень, знай свое место. 

Исходя из текста, более эмоциональные и порою даже трогающие тебя артистические поползновения — у нашего номера Семь (Дмитрий Олейник), чем-то напоминающего растерянного Пьеро, потерявшего Мальвину и оказавшегося в дурдоме, где окопались красно-оранжевые арлекины. 

И еще, пожалуй, есть замечательная заявка на экзистенциальное соло у номера Три, исполненного Викторией Авдеенко. Она, по моим наблюдениям, нашла в Т.Труновой максимально родного для себя режиссера, и от спектакля к спектаклю демонстрирует потенциал подлинно большой актрисы. 

Вообще кастинг проекта — точный, даже излишне прагматичный. Актеры как на подбор: Римма Зюбина, Мария Заниборщ, Андрей Исаенко, Виталий Ажнов, Кристина Синельник. И на сцене действительно возникает то состояние, когда каждый из них повинуется не только воле инфернального Ноля, но и в первую очередь — воле режиссера, которая разумно не стремится как-либо "выделять" своих игроков, а также как-либо обогащать или драматизировать (или героизировать) маленькие безымянные миры разных номерных знаков. 

Чего, собственно, и не предполагает текст Сенцова. Потому что его история — как раз о безымянных знаках, о марионетках, застрявших в своих же веревках. И даже не важно, где — в цирке или в ином помещении. 

Кстати, заметна связь сценических времен, — в таких же внешне отеатраленных "Плохих дорогах" режиссер рифмует свое сценическое пространство с сумасшедшим домом (обнесенным металлическим забором), а в "Номерах" уже даже не рифма, а удар между глаз — тоталитарная арена: без стен, без оков, без заборов. 

Помнится, в давние времена, массово цитируя "вождя мирового пролетариата", газетчики постоянно отгрызали финал одной его крылатости — "Важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк". Так вот цирк почему-то впоследствии осторожно "отгрызали", опасаясь ассоциаций с той действительностью. 

Теперь-то бояться нечего. Трагический цирк живет, прогрессирует, иногда побеждает. 

Однако вернемся к началу цитаты — к искусству. 

"2020"

— Алексей Васильевич, а вы-то как попали в этот странный фильм с "фантастическим" бюджетом, которого нашим бизнесменам не хватило бы даже на завтрак в ресторане, — спрашиваю народного артиста Украины Алексея Петухова, который в псевдодокументалке "2020. Безлюдна країна" режиссера Корнея Грицюка играет ученого. 

Петухов Алексей
kino-teatr.ru
Алексей Петухов

— Как я там оказался? Случайно. Ко мне подошел парнишка, назвался Корнеем. Говорит, денег нет, снимать хочу, не согласитесь ли на чистом энтузиазме? Я и согласился. Правда, прежде попросил хотя бы текст сценария.

— И как сценарий?

— Первая версия сценария показалась несколько ходульной и однозначной. Я не очень понимал позицию своего героя. Поэтому и попросил его, Корнея, кое-какие вещи усилить в тексте. Уже через три дня он явился ко мне с новым сценарием. И впоследствии у меня был только один съемочный день, честно говоря, даже не вспомню, где они нашли эту локацию для съемок.

— В картине "2020" все украинцы массово уехали из страны, а ваш герой — один из восьми робинзонов — остается на родной земле. Так вот кто он, этот ваш ученый? И почему он первый не убежал, если сильно умный, а сидит и ждет непонятно чего? 

— Вот и мы с Корнеем думали над этим же вопросом. Я воспринимаю этого ученого как человека, который раздвоен. Одна его часть, его прошлое, осталась в СССР, где когда-то он был полезен и нужен. А вторая его часть — это мысли о будущем, в котором он вряд ли себя видит, однако он человек беспокойный и чувствует, что нужно что-то менять. Его волнует эта ситуация — миграция в стране. Но он сам не может приспособиться к новым вызовам. Поэтому и остается. После сеанса в кинотеатре "Киев" люди подходили ко мне и говорили: "А мы бы тоже остались в Украине, как и ваш герой, при любых обстоятельствах!". 

— А что все-таки, на ваш взгляд, толкает людей из страны? Только ли деньги, точнее желание их заработать? 

— Естественно, и это тоже. Потому что трудно жить, многим приходится выживать. Ведь есть же дети, большие семьи, не все могут найти работу. А хочется не только много денег, но и комфорта, покоя. Молодым проще, когда они выучат иностранные языки и уедут. А нашему поколению трудно. Кому и где мы нужны? 

 

Фильм 2020_Главная

…Алексею Петухову — 78. Он немножко приболел на этой неделе (дай Бог ему здоровья), но бодрится и рвется на сцену, он очень любит свой спектакль "Кин IV" на сцене театра имени Ивана Франко и ни в коем случае не хочет его пропускать. Его персонаж — тот самый ученый — появляется в псевдодокументалке "2020. Безлюдна країна" внутри черного кабинета и тоном многоопытного профессора, лауреата разных премий, менторствует на тему прошлого и будущего. Сокрушаясь, что страна действительно стала безлюдной, да как же можно оставлять без присмотра такой-то рай на земле. И тут уже режиссер, путем нехитрого монтажа, подает на экране пустынные красоты или раскуроченные промышленные объекты. 

"2020", по некоторым версиям, снят всего-то за 10 тыс. грн. Режиссеру — 27. Он филолог, учился в Донецке, живет в Киеве. Говорят, он последователь творческих поисков Александра Шапиро, над проектами которого тоже работал.

"2020", согласно воспаленному авторскому видению, — роковой год, который не за горами. Который может стать фатальным, поскольку после безвиза и других открытых евродорог все уедут. Авторские тревоги, разумеется, гипертрофированы, хотя молодой человек только играет в свой жанр. 

Тем не менее, даже вне жанра, согласно официальным данным, на сегодня более 8 миллионов граждан Украины зарабатывают деньги за рубежом, и количество таких граждан будет только увеличиваться. Около 30% украинцев хотели бы уехать. А Институт демографии, глядя чуть дальше, чем Корней, прогнозирует, что до 2050-го в Украине может остаться не более 32 миллионов жителей. 

Вот такая нумерология. 

Кино Корнея Грицюка, о котором говорят в кулуарах и на которое пишут серьезные рецензии, тем не менее, кино откровенного, хотя и жестковатого троллинга. Это кино открытой мальчишеской провокации, задиристого эпатажа. Структура картины "2020", если бы ее увидел, например, Сергей Буковский, на взгляд вменяемого кинопрофессионала, может показаться вопиюще нахальной и откровенно ученической. Сняли интервью, показали пейзаж, затем — интерьер, все это склеили "ПВА" — и сразу на международный кинофестиваль, к примеру, "Молодость" (шальная). 

Между тем молодой человек умудрился собрать в своей картине нескольких серьезных профессионалов, а не бомжей с окружной дороги. Среди профессионалов выделяется не только народный артист Украины Алексей Петухов, но и известный журналист Андрей Куликов. Последнему поручена роль президента, открывшего ворота в будущее и опустошившего родную страну. 

Фильм 2020_2

Надо отметить, что Куликов относится к этому проекту на полном серьезе, он максимально убедительно предлагает режиссеру и зрителю образ добряка, мечтателя, говоруна, евроинтегратора. 

Тем временем сам режиссер, глубоко исследуя пустоту в
своей же картине, все-таки находит в ней и других невыездных аборигенов. Среди таких — упоминавшийся ученый, а еще чиновница Елена (хранительница справок в Госкомстате), а еще китаец, который ждет земляков на нашей опустевшей территории. А еще заблудившийся донецкий боевик, шастающий закоулками в поисках "врагов". Как оказалось (в фильме), уехали не только "наши", уехали и "ихние" (из "ДНР" в РФ), поэтому и на оккупированной территории тоже безлюдно, а дуракам врагов надо искать непременно. 

Молодой режиссер оправдывает свой проект жанром мокьюментари. А это известный жанр подделки, издевательства, имитации документальности. Кинотеоретикам известно, что такой жанр укрепился еще в середине ХХ века как злая ответка коммерционализированному документальному кино. То есть мокьюментари отвечало на коммерческую документальную ложь — ложью специально сконструированной. 

Так и здесь: "2020" — сконструированная и гиперболизированная псевдодокументальная ложь, которая… 

И дальше — после этих трех глубокомысленных точек, пожалуй, стоит защитить режиссера. Поскольку после картины у него появились и строгие, и справедливые критики, и откровенные недоброжелатели, упрекающие доброго молодца в очернении нашей, так сказать, действительности. 

Право, а как иначе творить дерзкому молодому художнику, если не возбуждать, не раздражать, не провоцировать? Исходя хотя бы из прогнозов Института демографии или последних социологических опросов. 

Фильм 2020_3

Мне кажется, не очень верно пристраивать именно эту украинскую малобюджетную картину в структуру жирных, западных лент такого же жанра мокьюментари, на который часто выделяют немалые бюджеты. 

Здесь все-таки кинематографический черновик, резвая проба пера, бюджетная бедность, которая иногда дорогого стоит, поскольку — и экран это доказывает — все-таки есть авторская искренность. И тревога. Эти качества во многом и оправдывают неряшливость киностиля, сбивчивость авторского почерка. 

И порой эти же кинематографические недостатки оборачиваются — посредством хитрости и искренности — в авторские достоинства. И если, помня классика, судить художника по законам им предложенным, то именно этот художник — неподсуден. Он видит сквозь призму реальности "свою" антиутопию именно такой, какой она и может быть. Не дай Бог, естественно. И в его взгляде, безусловно, есть лукавый прищур, ерническое подмигивание. 

В этом же взгляде и правильный расчет на реакцию социума: поди ж ты, мальчишка на среднюю украинскую зарплату снял аж целое кино — хронометражом 1 час 10 минут. 

Поэтому и отношение к данной картине, с моей стороны, — не только как к продукту искусства кино (об этом можно спорить), а как социально-публицистической акции, эдакому псевдо-документальному перформансу, цель которого — возбуждение, раздражение, резонанс. 

Кстати, к двум разным премьерным "антиутопическим" — театральному и кинематографическому — имеет отношение один продюсер (Анна Паленчук). Возможно, она что-то знает? 

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