Кино, дождь, Нью-Йорк…

В главных ролях — Эль Фаннинг, Тимоти Шаламе, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна. Это кинолента ньюйоркца о Нью-Йорке… для ньюйоркцев? Да, и для них, но не только.

Если коротко, "Дождливый день в Нью-Йорке" — это полтора часа наслаждения настоящим кино. Мастерски воспетые (если перефразировать Довженко) сюжет, типажи, диалоги, вообще атмосфера… А главное — то ощущение влюбленности в киноискусство, которое чувствуется даже в сценах откровенной насмешки над его "жрецами", начиная с режиссеров и заканчивая журналистами.

"Дождливый день в Нью-Йорке" трудно оценивать объективно (насколько это понятие вообще допустимо для оценки художественного произведения). Это фильм, в котором каждый ищет и находит что-то свое. Конечно, ближе всего и понятнее всего он должен быть для американцев, собственно ньюйоркцев (о чем говорит и название), да и в целом это еще одно объяснение автора в любви родному городу.

Это экзистенцональная комедия о юноше из привилегированных слоев общества, студенте Ярдли, который планирует провести уикенд со своей девушкой в родном Нью-Йорке… А вместо этого оказывается один на один с городом. Со своим городом, а это — любимый бар с пианино, знакомые гостиницы, улицы, родня, знакомые, друзья и друзья детства. Ну и дождь, разумеется. Блуждая, встречая людей, общаясь с родными как со знакомыми незнакомцами, герой находит… нет, не смысл бытия, конечно (Аллен — слишком серьезный художник, чтобы всерьез браться за такие глобальные вопросы). Однако он находит что-то, что помогает ему немного разобраться в себе и своей жизни. И определиться, чего он хочет на самом деле — а это уже много!

Собственно, сплетен фильм из двух сюжетных линий. Одну мы уже обозначили — это герой, который не ищет, но находит. Другая — героиня, которая, наоборот, ищет, но вряд ли что-то приобретает. Это Эшли, девушка главного героя. Благодаря ей, собственно, и разворачивается действие: поводом для поездки в Нью-Йорк становится ее интервью с известным кинорежиссером для газеты колледжа. Как и следует ожидать зрителю, вместо часового разговора ее ожидает одиссея по кинематографическим кулуарам и знакомство не столько с искусством кино, сколько с проблемами кинематографистов — от творческих до личных. Если линия героя с выразительным именем Гэтсби Уэллс (тут вам и Фицджеральд, и Орсон Уэллс) лиричная с философскими обертонами, то линия Эшли — комедийная с элементами сатиры. Эшли с ее напрасными попытками взять интервью является некой аллюзией на алленовскую же "Сенсацию": там юная, наивная журналистка в поисках материала попадает в неудачные любовные приключения (что в конце концов едва ли не стоит ей жизни). Здесь ситуация менее драматичная, хотя также имеет самые неожиданные последствия для обоих героев.

История Эшли становится для автора фильма поводом, чтобы заодно и зрителя провести за кинематографические кулисы, показав творческие метания режиссера, непростые творческие отношения тандема кинорежиссер—сценарист, донжуанские похождения кинозвезды под пристальным взглядом таблоидной прессы, — и все это с юмором, кое-где довольно злым, но все же преисполненным симпатии к этому миру.

Совершенно другой кинематограф представлен в мире Гэтсби. Это уже не мир кинопроизводства и, так сказать, профессиональной кинорефлексии. Это — намного более близкий автору и его зрителю мир синефильский, где фильмы живут в сознании героя и в необычайной степени ее формируют, как это и следует искусству. Именно его язык пестреет прямыми и косвенными ссылками на киноленты (преимущественно старые), а не язык Эшли, которая мало различает голливудское и европейское кино, а к ним еще пристраивает Куросаву (она вряд ли сможет объяснить почему, хотя определенная связь с западной кинотрадицией у него действительно была).

Отношения с кино — лишь один, хотя и очень показательный, пример разницы между героями. В значительной мере образы построены на противоположности, хотя, что важно, пары оппозиции далеко не всегда имеют оценочное значение "хорошее/плохое". Да, Эшли наивная, несколько поверхностная, амбициозная, жизнерадостная, преисполненная энтузиазма, простая, провинциальная (в фильме не раз подчеркивается, что она из Аризоны). И вместе с тем она привлекательная — не только внешне, поэтому совсем не удивляет магнетический эффект, который она оказывает на талантливых и интеллектуальных мужчин. Недаром Гэтсби сравнивает ее с солнцем.

Сам он живет под знаком дождя — но не холодного пронзительного, который разгоняет людей по домам. Его дождь — это дождь романтиков, влюбленных и мыслителей, то особое состояние природы и души, которому подходят прогулки по любимому городу, свидание в парке под часами, тихая музыка и сеанс старого кино. Соответственно, Гэтсби — умный, самоуглубленный, у него развитый вкус, нестандартное отношение к миру и легкая склонность к меланхолии. Он маркирован как городской житель, собственно ньюйоркец (что для США фактически отвечает столичному обитателю). Словом, узнаваемый алленовский герой, интеллектуал-невротик.

В целом и типажи, и ситуации в ленте характерны для Вуди Аллена. Здесь нет головокружительных сюжетных поворотов, неожиданных художественных откровений и т.п. Но есть узнаваемый стиль, атмосферность, легкий привкус ностальгии (автор мастерски вводит ретро-нотки во вполне современную картину, создавая эффект легкой вневременности). Наконец, есть Город, не только Нью-Йорк, а город как таковой, с его грохотом машин, выхлопными газами, электрическим освещением и клочками зелени между домами. Посвящение городу и горожанам, которые не могут дышать без выхлопных газов, — также об этом фильме. Да и как его не любить? Ведь без города не было бы и кино!