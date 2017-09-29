Кастелуччи начинает и играет 

Все лучшее, что происходит в Баварской государственной опере, всегда попадает в афишу Мюнхенского оперного фестиваля. В этом году магнитом фестиваля стал "Тангейзер" в постановке Ромео Кастелуччи. Был шумный спектакль от Кшиштофа Варликовски. Важный фактор — доминирующее участие украинских певцов в главных партиях в разных операх.

Баварская государственная опера живет ощущением "конца эры" сразу двух легенд. Интенданта Николауса Бахлера и генерального музыкального директора, дирижера Кирилла Петренко (с августа 2019 года Петренко станет главным дирижером Берлинской филармонии).

Свои последние мюнхенские сезоны и Бахлер, и Петренко стараются сделать максимально запоминающимися, оставляя в истории театра восклицательный знак спектаклями, привлекающими к себе всеобщее внимание.

Ключевыми темами этого тандема остаются музыкальные драмы Рихарда Вагнера и масштабные оперные полотна

ХХ и XXI веков.

"Тангейзер" сезона 2016/2017 в инсценировке итальянского неоавангардного режиссера Ромео Кастеллуччи

Знаковыми событиями прошлых сезонов стали "Кольцо Нибелунга" в постановке признанного немецкого режиссера Андреаса Кригенбурга в сезоне 2012/2013 (эта версия вагнеровской тетралогии будет возобновлена в нынешнем сезоне), "Нюрнбергские майстерзингеры" в постановке еще одного немца, Давида Беша, в сезоне 2015/2016, "Тангейзер" сезона 2016/2017 в инсценировке итальянского неоавангардного режиссера Ромео Кастеллуччи. И еще ожидаемая премьера уже нынешнего сезона — "Парсифаль" в постановке франко-ливанского режиссера Пьера Оди с декорациями одного из основателей немецкого неоэкспрессионизма Георга Базелица.

Панораму оперы ХХ–XXI веков Бахлер и Петренко представили "Женщиной без тени" Рихарда Штрауса в постановке польского режиссера Кшиштофа Варликовски, "Кавалером розы" Рихарда Штрауса в восстановленной постановке австрийского театрального классика Отто Шенка, "Солдатами" Бернда Алоиса Циммермана в постановке Андреаса Кригенбурга в сезоне 2013/2014, "Лулу" Альбана Берга в постановке российского оперного режиссера №1 Дмитрия Чернякова в сезоне 2014/2015, "Южным полюсом" Мирослава Срнка в постановке культового немецкого писателя, поэта и режиссера Ханса Нойенфельса. И, разумеется, поставленная в прошлом сезоне "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича в режиссерской версии одного из патриархов немецкой современной оперной режиссуры Гарри Купфера, а также премьера конца 2017 года, "Триптих" Джакомо Пуччини в постановке голландки Лотте де Бир.

Несомненно, одно из ярких событий фестиваля — спектакль культового режиссера Ромео Кастелуччи. Кастинг его "Тангейзера" объединил нескольких вагнеровских знаменитостей, некоторые из которых уже имеют за спиной выступления: Клаус Флориан Фогт (Тангейзер), Елена Панкратова (Венера) и Георг Зеппенфельд (Герман), в прошлом году покорившие байройтскую публику в "Парсифале" в постановке Уве Эрика Лауфенберга, а также мюнхенская любимица Аня Хартерос (Елизавета) и один из главных триумфаторов спектакля Кристиан Герхахер (Вольфрам).

Кастеллуччи в своей постановке оперирует архетипами и вонзает стрелы в болевые точки. Кровь, плоть и разложение — лейт-образы его интерпретации мифа о любви земной и небесной.

Глубокое понимание музыки позволило Кастеллуччи оторваться от текста и выступить полноценным соавтором Вагнера. В особенности это касается образа Елизаветы, которому еще далеко до сильных вагнеровских героинь формата Изольды, Брунгильды и Кундри.

Кастеллуччи наделяет Елизавету возможностью действовать, более того — вершить судьбы, вкладывая ей в руку стрелу, которой она убивает предавшего ее Тангейзера.

Смелость режиссуры была поддержана эталонным музыкальным исполнением. Каждый солист был не просто на своем месте, он создает убедительную трактовку вагнеровской драмы, поддерживаемую безупречным по звучанию и проникновению в вагнеровскую партитуру оркестром под управлением Кирилла Петренко.

Следующим знаковым событием фестиваля стала "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича (режиссер Гарри Купфер). Эту постановку можно назвать традиционной по концепции, но современной по сценографическому и техническому воплощению (сценограф — Ганс Шавернох, который прежде работал с Купфером над нашумевшей постановкой вагнеровского "Кольца Нибелунга" в Байройте в 2013 году).

Кастинг спектакля отмечен доминирующим присутствием украинских певцов в главных партиях.

В этом году Мюнхенский оперный фестиваль в целом был щедрым на украинских знаменитостей: в "Набукко" Верди состоялся триумфальный мюнхенский дебют Людмилы Монастырской в партии Абигайль. В этом же спектакле блистал уже любимый мюнхенцами Виталий Ковалев в партии Захарии.

Прекрасно выступили украинцы и в "Леди Макбет Мценского уезда". Михаил Дидык продемонстрировал музыкально достоверную трактовку образа Сергея, отлично справившись и с технической стороной роли.

Высочайший класс сценического мастерства показал Анатолий Кочерга: партию Бориса Тимофеевича в его исполнении можно смело отнести к классическим версиям этого образа.

На этом украинские имена в составе мюнхенской "Леди Макбет…" не заканчиваются: Александр Цымбалюк в партиях начальника полиции/старого каторжника и Игорь Царьков в партии часового достойно поддержали успех спектакля.

И все-таки "Леди Макбет Мценского уезда" принадлежит к тем операм, где все зависит от исполнительницы главной партии. С этим в Мюнхене все сложилось наилучшим образом. Аня Кампе оказалась настолько убедительной Катериной Измайловой, что трудно было поверить, что на сцене немка (этому способствовало и прекрасно освоенное русское произношение). Прочувствованность роли особенно передавалась в моментах, приближенных к разговорной речи, где Кампе показала себя еще и блестящей актрисой.

Кирилл Петренко, стоявший за пультом, извлек из партитуры Шостаковича максимум боли и безысходности, заставив публику покидать зал практически в шоковом состоянии. После такой драмы иначе быть и не должно. В ноябре Кирилла Петренко за пультом "Леди Макбет…" сменит украинская дирижер Оксана Лынив, уже вступившая в должность главного дирижера Оперы и филармонического оркестра австрийского Граца.

"Енуфа" Леонаша Яначека в постановке швейцарки Барбары Фрей, также добавленная в фестивальную программу, — спектакль судьбоносный для Баварской государственной оперы.

"Енуфа" Леонаша Яначека в постановке швейцарки Барбары Фрей

В 2009 году еще в качестве приглашенного дирижера премьеру этой оперы провел Кирилл Петренко, а уже в следующем году театр объявил о его назначении генеральным музыкальным директором.

На фестивале 2017 года "Енуфой" весьма удачно дирижировал чешский дирижер, специалист по чешскому репертуару Томаш Хануш. Среди солистов самыми яркими предсказуемо оказались выступления главных звезд кастинга, хорошо известных, прежде всего, благодаря немецкому репертуару: голландки Эвы-Марии Вестбрук в заглавной партии и австралийца Стюарта Скелтона в партии Лацы Клеменя.

Певцы уже выступали на одной сцене в вагнеровских ролях, но "Енуфа" доказала, что и Вестбрук, и Скелтон способны великолепно воплощать не только образы божественных героев, но и персонажей глубоко психологизированной драмы "маленьких людей".

Режиссура Барбары Фрей сконцентрирована на демонстрации того, как жизнь замкнутой общины перерастает в трагедию нескольких жизней.

Даже на таких крупных фестивалях, как Münchner Opernfestspiele, не все спектакли равноценны с художественной точки зрения. "Фавортика" Гаэтано Доницетти в постановке немки Амели Нирмейер напоминала студенческую, собранную в ночь перед экзаменов из давно надоевших клише современной оперной режиссуры: стулья как основной элемент сценического пространства, современные костюмы без особой концептуальной нагрузки, прямолинейная апелляция к религиозной тематике, содержащейся в тексте либретто.

Музыкальная сторона страдала как от обилия купюр, так и от слабой исполнительской работы. Даже центральная знаменитость кастинга — латышка Элина Гаранча — предложила публике довольно блеклую интерпретацию драматичного образа обманутой любовницы испанского короля.

"Оберон, Король эльфов" в постановке Николауса Хабьяна

Не стала сенсацией и фестивальная премьера оперы Карла Марии фон Вебера "Оберон, Король эльфов" в постановке Николауса Хабьяна. Сказочный сюжет трансформирован сначала в псевдонаучную, а потом — в психоделическую фантастику, где ставка, к сожалению, была сделана на актерские, а не на вокальные таланты исполнителей. Из-за этого разговорные и чисто театральные эпизоды, которые действительно содержатся в этой оригинальной опере Вебера, стали самодовлеющими и отодвинули музыку на дальний план. Вокалистов не спасло даже присутствие на сцене знаменитой немецкой сопрано Аннетте Даш в партии Резии.

Но самой большой неожиданностью стала маловыразительная трактовка британского дирижера Айвора Болтона, выдающегося специалиста по барочному репертуару. Ровно год назад его исполнение "Галантных Индий" Жана-Филиппа Рамо произвело в Мюнхене фурор отточенностью стиля и невероятным зарядом энергии, которую дирижер обнаружил в этой музыке. После же "Оберона" стало понятно, что ранний романтизм — не стихия Болтона.

"Оберон, Король эльфов" в постановке Николауса Хабьяна

Открытием Münchner Opernfestspiele 2017 стала опера Франца Шрекера "Меченые" в постановке Кшиштофа Варликовски, премьера которой прошла во время фестиваля. Как и многим значительным режиссерам, выработавшим узнаваемый язык, Варликовски не удается избежать повторений своих приемов, ходов и целых образов.

В "Меченых" зритель, среди прочего, снова наблюдает героев с реалистичными головами животных, а также цитирование классического черно-белого кино: в "Меченых" Варликовски использует на заднике кадры из трилогии Пауля Вегенера "Голем" 1915–1920 гг., благодаря чему в постановке педалируется тема еврейского происхождения Шрекера, преследуемого нацистами в конце 1920-х, "Носферату. Симфония ужаса" Фридриха Вильгельма Мурнау 1921 года, "Франкенштейна" Джеймса Вейла 1931 года.

Опера "Меченые" в постановке Кшиштофа Варликовски

Аналогичные приемы Варликовски в том же Мюнхене можно было видеть, например, в "Женщине без тени" Рихарда Штрауса.

Но если оторваться от предыдущего опыта, постановка созвучна фройдистской концепции Шрекера, в ней есть место и болезненной фантазии, и эротизированной любовной линии, и всматриванию в человеческое уродство в разных его проявлениях.

Музыка этой редко исполняемой оперы (а ведь при жизни Франц Шрекер исполнялся чаще своего именитого коллеги и конкурента Рихарда Штрауса) указывает на тесные связи с романтизмом образца Рихарда Вагнера и поздним романтизмом, однако в ней остается воздух и для оригинальных композиторских находок.