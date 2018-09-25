Кабинет ректора: "pro et contra"

Как известно, музакадемию (консерваторию) в последнее время сотрясали громкие скандалы из-за "кабинета ректора", т.е. чехарда с исполняющими обязанности руководителя музыкального вуза.

И это не единственный скандал. Даже странно, что два ведущих музыкальных вуза страны стали поставщиками громких сюжетов для СМИ. Как известно, во время вступительной кампании поймали на взятке супругу ректора Одесской Национальной академии им. А.В. Неждановой (жена работала под началом мужа).

Александр Сокол

Сейчас по этому, как говорят юристы, "эпизоду", продолжаются суды, разбирательства, ректор А.Сокол отстранен от должности, вуз готовится к выборам нового руководителя, назначенным на 31 октября. Пока на конкурс в Одессе подано одно заявление — от композитора Кармеллы Цепколенко.

Не менее, а то и более одиозной воспринимается коллизия в связи с выборами ректора Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского.

Владимир Рожок

Весной "подал в отставку" отработавший два срока (14 лет) ректором Владимир Рожок. Минкульт назначил и.о. ректора 46-летнего Максима Тимошенко, сына предпоследнего ректора НМАУ Олега Тимошенко.

Максим Олегович окончил дирижерско-хоровое отделение КССМШ им. Н.Лысенко, обучался в университете им. И.Карпенко-Карого, перевелся в Киевский Национальный экономический университет. Впоследствии Тимошенко-младший получил второе образование и защитил кандидатскую диссертацию в области культурологии в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Кроме родственных, иных прочных связей Максима Тимошенко с Музыкальной академией не обнаружено. Кандидат на должность ректора НМАУ работал и продолжает работать в альма матер — Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Максим Тимошенко

Здесь в 42 года он получил звание профессора. Тимошенко — заслуженный деятель искусств Украины, трижды орденоносец, отличник народного образования, Посол мира, действительный член Украинской академии наук, член совета директоров Международного Зелёного Креста и т.д.

Так же внезапно, как и был назначен, буквально спустя полтора месяца Тимошенко был молниеносно отстранен от должности. На его место 1 августа Министерство культуры назначило юриста и первого проректора НМАУ Анатолия Бровия. О подлинных причинах история, видимо, поведает со временем. И обозначит, какая роль в этой кадровой чехарде принадлежит влиятельным бизнесменам, минкультовским советникам, российским оперным певицам.

Анатолий Бровий

Напомню, что на фоне громких переназначений в Музакадемии началось невиданное прежде (в достаточно осторожном и социально мало активном мире музыки) "общественное движение", особенно удивившее в период отпусков и каникул.

Последовали "вбросы" в здание консерватории "титушек". Были митинги под Министерством культуры и под консерваторией разнообразных поборников справедливости. Было даже баррикадирование ректорского кабинета и активная борьба за вузовскую печать. А еще — коллективные письма от приверженцев обеих сторон (снятого и назначенного и.о.ректоров) во все существующие инстанции. И, разумеется, бурная полемика в соцсетях и много-много медиа-материалов.

Однако, как оказалось, нет худа без добра! По ходу неистового блицкрига многим стало понятно, что в музакадемии есть и здоровые силы, неравнодушные к ее будущему.

Кроме Максима Тимошенко (и даже воспрянувшего духом на третий срок В.Рожка), на конкурс подали документы сразу пятеро преподавателей НМАУ!

Возникла невиданная прежде ситуация. Впервые перед вузом замаячила возможность провести демократические выборы.

В "первом туре" участвовали шесть кандидатов (одна из претендентов сняла свою кандидатуру накануне). Они провели встречи с электоратом, обнародовали избирательные программы. 18 сентября состоялись, собственно, первые в истории НМАУ дебаты между кандидатами на желанную должность.

Баллотировались: Михаил Мымрык (саксофонист, доцент кафедры духовых и ударных инструментов), Юрий Чекан (музыковед, и.о. профессора), Дмитрий Гаврилец (альтист, заведующий кафедрой струнно-смычковых инструментов), Евгения Басалаева (пианистка, бывшая заведующая кафедрой камерного ансамбля, уволенная В.Рожком), Максим Тимошенко, активно оспаривавший свое отстранение, и экс-ректор Владимир Рожок.

Юрий Чекан

По итогам первого "тура" (20 сентября), голоса распределились так: М.Тимошенко — 142, Ю.Чекан — 111, В.Рожок — 101, М.Мымрык — 100, Д.Гаврилец — 13, Е.Басалаева — 2.

II тур — 28 сентября. И в нем будут участвовать набравшие максимум голосов Тимошенко и Чекан.

Акцент соперничества заметно сместился. Теперь оппонентом активного и успешного Максима Тимошенко стал 58-летний и.о. профессора НМАУ Юрий Чекан, авторитетный преподаватель, много работающий со студентами.

Новый кандидат в ректоры 39 лет связан с Киевской консерваторией, в которую поступил в 1979 году. Его биография и карьера развивались благодаря уму и труду ученого. Музыковед, преподаватель, выпускник аспирантуры (1992), докторантуры (2005) — плоть от плоти НМАУ. Параллельно он окончил Институт международных отношений столичного университета им. Т. Шевченко и получил диплом магистра международного права (2001). Кандидат искусствоведения (1992), доцент (1994), доктор искусствоведения (2011), лауреат премии им. Н. В. Лысенко (2013), и.о. профессора кафедры истории мировой музыки (2017).

Чекан преподает историю музыки, музыкальную критику, анализ музыкальных произведений и еще четыре курса. Он работал по совместительству и в других вузах, заведовал кафедрой в Нежинском педагогическом университете, был главным редактором журнала "Арт-лайн"…

В предвыборных программах кандидатов есть немало похожих пунктов. Не останавливаясь на деталях, можно предположить, что сильной стороной Тимошенко окажутся деловые связи, влиятельность и экономические возможности, а сильная сторона Чекана — профессионализм, понимание задач процесса подготовки музыкантов, развитие вуза в направлении качества обучения.

Вопрос: не исключено, что избиратели (а это колектив преподавателей и сотрудников музакадемии и определенная квота от студентов), в первом туре отдавшие голоса за других кандидатов от альма матер, перенаправят эти же голоса в пользу теперешнего единственного своего представителя — музыканта, ученого и педагога?

Впрочем, ближайшее будущее покажет.