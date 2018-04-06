Имя Квитки спасает украинских женщин

В Украине отмечают 65 лет со дня рождения Квитки Цисык (1953–1998), американской певицы с украинскими корнями. Американец Алекс Гутмахер — продюсер и большой поклонник творчества певицы, приехал из Америки в Украину, чтобы посетить творческие юбилейные мероприятия и продолжить благотворительную деятельность. Сама судьба переплела его историю с историей Квитки Цисык. И те обстоятельства были далеко не лучшими — госпиталь, лечение. Алекс находился в том самом госпитале, в котором лечилась Квитка. Историю своего чудесного исцеления он во многом связывает с мистической американской певицей с украинскими корнями. Сила ее голоса и впрямь производит на многих невероятное впечатление. Со временем Алекс создал фонд "Незабываемая Квитка", цель которого — спасать жизнь украинских женщин, диагностировать тяжелые заболевания. Для этого фонд инициирует приобретение передвижных маммографов.

В этом году, накануне 65-летия Квитки Цисык, в Винницком театре имени Н.Садовского поставили спектакль "Kvітка. Песня наяву и в снах". А 7 апреля на сцене Национальной оперы Украины состоится большая благотворительная импреза с участием украинских и американских мастеров.

Радио Свобода Алекс Гутмахер

— Алекс, вы раньше остальных увидели винницкий спектакль о Цисык. Каковы впечатления?

— 4 апреля, в день рождения певицы, состоялась премьера "Kvітка. Песня наяву и в снах". Роль Квитки Цисык исполняет молодая актриса Татьяна Фролова. В спектакле заняты актеры Валерий Прус, Анатолий Вольский, Максим Какарькин, Любовь Остапчук и Наталья Шолом. Спектакль состоялся при поддержке губернатора Винницкой области Валерия Коровия.

Из Нью-Йорка на премьеру прибыла оперная певица Людмила Фесенко, и после спектакля мы организовали небольшой концерт как приветствие от нашего фестиваля, посвященного 65-летию Квитки Цисык. Это благотворительная импреза для детей. В зале было полно детей, и мы пели прекрасные украинские колыбельные.

Сама певица всегда хотела, чтобы в ее семье звучали украинские колыбельные песни. И она посвятила их своему сыну. Но, к величайшему сожалению, Квитке не суждено было спеть эти колыбельные.

Главное событие запланировано на 7 апреля. В Национальной опере Украины состоится благотворительный концерт "Квитка Цисык".

В концерте будут принимать участие Брия Блессинг и Людмила Фесенко из США, Владимир Горянский и Римма Зюбина, Кирилл Стеценко, Neo ballet Ольги Семешкиной, Кира Мазур, группы "Антитела" и "Каблуками по бруківці"…

Перечислим 100 тыс. грн на передвижной маммограф. Этот аппарат будет функционировать в Хмельницкой и Житомирской областях. Это уже будет второй передвижной диагностический аппарат, приобретенный во время благотворительного проекта "Незабываемая Квитка". Первый маммограф "на колесах" в Винницкой области появился осенью 2016 г., он работает на базе Подольского регионального центра онкологии.

Только представьте: за год было проведено 3,5 тыс. обследований в Винницкой области. Выявлено 270 случаев патологий и 13 случаев рака.

О чем это свидетельствует? Что мы — и представители искусства, и государственные люди, и журналисты — делаем самое важное дело: заботимся о здоровье нации, особенно женщин Украины. С именем Квитки мы спасаем женщин. Ведь люди в селе не имеют возможности полноценно обследоваться, там нет никакой информации. Поэтому главная цель — продление жизни Квитки Цисык благодаря нашей миссии: приобретения передвижных маммографів.

Я это знаю как никто другой — у меня была агрессивная саркома. Но я выжил! Пережил 11 операций, химиотерапию, радиооблучение.

— Какова изюминка концерта, посвященного Квитке Цисык, в Национальной опере Украины? Чем этот концерт будет отличаться от предыдущих импрез?

— Главное — это благотворительная миссия. Квитка продолжает свою жизнь благодаря тому, что мы пишем ее имя на передвижных маммографах. И она спасает жизнь женщин Украины.

Вы знаете, когда Бог подарил мне жизнь, я задумался: ведь это же не просто так меня оставили после 11 операций, химии, радиации… И когда я вернулся "оттуда", я стал другим человеком, я все понял, поверьте мне.

— Уже не один год в рамках конкурса "Коронация слова" витает идея создать пьесу о Квитке Цисык…

— До сих пор на театральной сцене в честь Квитки была осуществлена постановка театрального музыкального монолога-притчи на одно действие "Я — Квитка".

Сценарий для винницкого спектакля "Kvітка. Песня наяву и в снах" написал драматург Олег Миколайчук-Низовец. Там есть доля авторской фантазии, но много биографических фактов. Поскольку все женщины семьи Цисык умерли от страшного диагноза — рака груди (в 1994 г. — мать Иванна, в 1998 г. — Квитка Цисык, в 2003 г. — сестра, пианистка Мария), спектакль содержит намеки на биографические вещи. Но все же это авторская идея и авторская постановка.

— Кто из родственников певицы будет в этом году в Украине в рамках празднования ее 65-летия?

— К величайшему сожалению, никого. Мне странно, что семья не проявляет желания принимать участие в этих проектах. Ни сестры — Кристина и Майя, ни муж Эд Ракович. Мы с ним встретились в Нью-Йорке 4 декабря. Я подошел к нему, чтобы поздороваться. Но он находится в каком-то особом состоянии, как мне кажется. Единственное, что ему удается, — это на веб-сайте писать обо всех тех вещах, которые я делаю, — концертах, конкурсах, празднованиях.

К величайшему сожалению, я должен сказать, что украинская громада не только США, но и в Украине часто забывает своих выдающихся людей, героев.

Это счастье: имя Квитки удалось вернуть на историческую родину! И теперь видим результаты. Мероприятия в Виннице, Киеве, Коломые. Квитка — символ. Это не только человек, женщина, патриотка, украинка, это огромное сокровище, которым нужно гордиться. Но, к величайшему сожалению, у меня нет той поддержки, которой ожидал от государства, от меценатов, к которым обращался.

И я вижу, что простые украинцы знают и любят певицу. Поэтому ради них и ради женщин Украины буду делать это, пока у меня будет хватать сил.

— На Львовщине и Ивано-Франковщине есть места, связанные с семьей Квитки. Посещали ли вы именно те места, и есть ли именно сегодня какие-то памятные знаки о певице?

— Меня, к сожалению, туда не приглашали. Я бы с большим удовольствием приехал.

Я почтил память Владимира Цисыка еще в 2010 г. на улице Глубокой, 8. Там установлена мемориальная доска, посвященная Квитке. Это было сделано на собственные средства в рамках проекта "Незабываемая Квитка".

— Возможно, удалось в последнее время отыскать какие-то малоизвестные записи Квитки? Или все, что ею записано, уже известно?

— На киевском концерте будет присутствовать один звукооператор. Он однажды подошел ко мне и сказал: "Господин Гутмахер, а у меня есть пластинка, подписанная рукой Квитки Цисык". — "Да вы что?" — удивился я.

Оказывается, он поехал в Монреаль с группой "Кобза", и к ним на концерт пришла Квитка Цисык. Послушала, ей понравилось. Она сказала: "Хочу подарить вам свою пластинку!"

Мы должны помнить — Квитка Цисык не была Уитни Хьюстон, не была Монтсеррат Кабалье. Эта певица не была настолько высокого звездного уровня в шоу-бизнесе. Да, она сотрудничала с Бобом Джеймсом, Дэвидом Санборном, Майклом Болтоном, Карлой Саймон, Линди Ронстадт. Ее первый диск "Kvitka" или "Songs of Ukraine" ("Песни Украины") был записан в 1980 г. Второй — "Two colors" ("Два кольори") — в 1989 г. На запись обоих дисков семья потратила 200 тыс. долларов. А это очень большие деньги на то время!

Певица и ее первый диск собрали в 1988 г. много наград на фестивале в Канаде, а в 1990 г. — оба альбома были номинированы на премию "Гремми" в категории Contemporary folk. Ее голос в самом деле зачаровывал, поэтому она делала очень много джинглов, которые связаны с рекламой.

— Кто из украинских исполнителей, на ваш взгляд, наиболее глубоко и точно исполняет репертуар Квитки, не повторяя ее манеру, но чувствуя ее стиль?

— В 2011 г. певица Оксана Муха получила Гран-при конкурса Квитки Цисык. Ее голос похож на голос Квитки. Сейчас г-жа Муха начала проект "Дякую тобі, Квітко!": в апреле–мае она даст в городах Западной Украины около двух десятков концертов "KVITKA: Два кольори". Я намекнул певице, что важно продолжать при этом и благотворительные дела…

Молодые исполнители организовывают концертные мероприятия на Галичине, но часть средств, я убежден, должна идти на благотворительность. Как говорится, надо уважать искусство в себе, а не себя в искусстве. На имени Квитки деньги зарабатывать не надо.

— Сколько лет вы отдали делу сохранения памяти Квитки?

— Наш проект "Незабываемая Квитка" существует уже 11 лет. За это время были акции во Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Киеве, теперь — Винница, Киев. Всего собрано 1 млн грн., в денежном эквиваленте.

Я просто проводник идей и очень хочу, чтобы женщины получили возможность проходить обследование. Мне неважно, кто возьмет ноту ля третьей октавы или в какой тональности я сыграю на фортепиано. Это только инструмент, чтобы привлечь внимание государственных людей. Да, нам нужна помощь. Ведь почти никто не приходит и не говорит: дескать, давайте объединимся и вместе что-то сделаем. Но простые люди понимают, что мы им отдаем часть своего сердца.

— Какие проекты планируете реализовать в будущем?

— Мы делаем что-то каждый год. В прошлом году было 10-летие нашего проекта "Незабываемая Квитка", меня представили к званию "Заслуженный работник культуры Украины", которое я так и не получил.

Теперь шучу: на всех афишах буду писать "номинант на звание "Заслуженный работник культуры Украины". По какой причине — не знаю. Это же не мое дело.

Хочу, чтобы премьерный спектакль "Kvітка. Песня наяву и в снах" увидели во всех городах Украины, а потом хочу пригласить проект в США и Канаду. Пусть люди знают, кто такая Квитка.