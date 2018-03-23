"ИГРА" только начинается

27 марта — Международный день театра. И, собственно, это весомый информповод, чтобы осветить некоторые детали нового важного театрального мероприятия — Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА" ("GRA").

Уже сама идея такого фестиваля вызвала широкий отклик в театральных кругах. Ведь новый проект предполагает всеукраинскую — национальную — игру в нашем сценическом пространстве.

Обычно, по инерции, некоторые премиальные театральные игры у нас порой синонимизируются с сугубо столичной театральной премией "Киевская пектораль". Но, право слово, такая премия предполагает лишь киевское направление, столичный гамбургский счет. Не больше.

Отныне же в поле зрения лучших театральных экспертов — вся театральная карта Украины: лучшие спектакли, наиболее громкие события.

Такая "ГРА" предполагает конкурсную основу. Один раз в год, по итогам прошлого календарного года. И такая же "ГРА" предполагает специальную премию победителям.

Кто может играть?

В фестивале-премии могут быть задействованы профессиональные театральные коллективы и заведения культуры разной формы собственности. Подавать заявки на "ГРУ" могут не только театры, но и общественные организации, уставная деятельность которых связана с театральным искусством. Выдвигаются на "ГРУ" как репертуарные спектакли украинских театров, так и спектакли, являющиеся копродукцией (совместными проектами).

Каковы правила "игры"?

Сначала — подача заявок для участия в фестивале. В этом году такие заявки принимаются до 30 апреля включительно (заявки, поданные после 00:00 часов 1 мая 2018-го рассматриваться не будут). Сама заявка предполагает рекламно-информационный пакет о постановке, обязательную видеоверсию спектакля (или видеофрагмент продолжительностью не менее 15 минут).

Важно, что заявитель спектакля-претендента подтверждает: он обеспечит организацию просмотра постановки членами экспертного совета, если она будет включена в дальнейший лонг-лист.

Срок формирования лонг-листа в этом году — до 10 мая.

Срок формирования шорт-листа в этом году — до 10 сентября.

Важный этап в правилах "ГРИ" — собственно просмотр спектакля членами экспертного совета спектаклей (по итогам лонг-листа — вживую). Этот период будет продолжаться не менее трех месяцев со дня объявления листа.

А дальше — формирование шорт-листа. И объявление номинантов премии.

Когда награждение?

Срок проведения итогового показа фестиваля-премии (в этом году) — вторая половина ноября. Финал фестиваля-премии — показ спектаклей-номинантов в столице (или других городах), а также просмотр таких спектаклей членами жюри и определение победителей.

Какие номинации?

Лучший драматический спектакль. Лучший спектакль для детей. Лучший музыкальный спектакль в жанре оперы, оперетты, мюзикла. Лучший хореографический, балетный, пластический спектакль. Лучший спектакль камерной сцены. Лучший поисково-экспериментальный спектакль.

Важное уточнение: спектакли кукольно-анимационного формата могут быть заявлены и отмечены во всех номинациях.

А судьи кто?

Состав экспертного совета формируется еще до начала объявления приема заявок в НСТДУ. В его состав входят специалисты, которые освещают актуальные вопросы театрального искусства в СМИ, имеют опыт работы в экспертных советах, театральных фестивалях и т.п. Состав экспертного совета — 10 человек.

А формирование жюри фестиваля предполагается на финальном этапе. В состав такого жюри войдут известные театральные специалисты-практики — как украинские, так и зарубежные (режиссеры, актеры, сценографы, балетмейстеры, критики). Численный состав жюри — пять человек.

Почему именно "GRA"?

Как объясняют в НСТДУ, задача такого фестиваля — найти и показать подлинное современное театральное искусство, поскольку искусство театра — это прежде всего игра, а любой фестиваль или конкурс — тоже игра. Чтобы "ГРА" была интересной и увлекательной, каждый украинский театр имеет возможность выдвинуть на соискание премии лишь одну из своих премьер, которые вышли на протяжении последнего года.

Фестиваль-премия "ГРА" основан Национальным союзом театральных деятелей Украины при содействии Министерства культуры Украины, Министерства финансов Украины, комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности .