Харьковские соглашения: сошлись на классике

В Харькове продолжается международный KharkivMusicFest — фестиваль классической музыки.

На примере этого фестиваля можно убедиться, какой разной может быть классическая музыка: джазовой или авангардной, исполненной в жанре комедийного музыкального шоу или вживую звучащей в торговых центрах, на рынке, в аэропорту, на вокзале или даже в метро.

7 концертов на любой вкус в трех концертных залах — ХНАТОБ (большой и малый), Харьковская филармония — можно точно найти что-то себе по вкусу. В программе — симфонические произведения украинских, европейских, американских композиторов в исполнении солистов и дирижеров мирового уровня из Австрии, Германии, Польши, США и Украины — из Львова, Киева, Днепра, Одессы и Харькова. Поэтому в Харьков можно ехать, как едут в Одессу — на кинофест, или во Львов — на джазовый фест.

Есть и исторический аргумент, Харьков — колыбель, как минимум великолепной семерки выдающихся пианистов разных времен и эпох: Николая Лысенко, Владимира Крайнева, Александра Зилоти, Федора Якименко, Сергея Борткевича, джазового пианиста Даниила Крамера и Станислава Христенко.

Последний, как самый молодой представитель харьковской фортепианной традиции, и является инициатором и арт-директором KharkivMusicFest. Что вполне закономерно, ведь дав свой первый концерт в 11 лет в Харьковской филармонии, Христенко вырос в замечательного музыканта и пропагандиста классической музыки, выступая в лучших залах мира на пяти континентах, имея положительные рецензии в New York Times, The Washington Post, давая по всему миру многочисленные мастер-классы.

Во время фестиваля прозвучит невероятное количество украинской музыки в исполнении молодых музыкантов. Перед своими выступлениями они обратятся к присутствующим и расскажут о музыке, которую через мгновение сыграют. Ведь одна из главных миссий KharkivMusicFest — просветительская. Лауреат более 30 международных фортепианных конкурсов, Христенко считает такую деятельность своей миссией. Поэтому воплощает ее и на своей Родине — в Харькове, и во время фестиваля, в том числе: серия лекций — не в музыкальных, а именно в общеобразовательных школах, посещение ДМШ Харькова и области — в Первомайске, Краснограде, Лозовой, Люботине и т.д. с мастер-классами и открытыми репетициями для школьников.

То есть, фестиваль, по замыслу арт-директора — это не только концерты и праздничные фейерверки, но и полезная, ежедневная, образовательная работа всех его участников-музыкантов.

Изо всех современных гастролирующих украинских пианистов Христенко имеет самый напряженный гастрольный график. На свой фестиваль он также пригласил успешных и активно концертирующих музыкантов, на чьих концертах аншлаги на самых престижных концертных площадках мира. Например, открыл фестиваль 14 марта концерт "Из Нового света" — один из ведущих пианистов нашего времени, родившейся в Армении, но уже более 25 лет живущий в США — Сергей Бабаян. Только в этом концертном сезоне он выступил в Карнеги-Холле, Вигмор-Холле, новом зале Эльбской филармонии и, впервые, в большом зале ХНАТОБа им. Н. Лысенко.

Впервые в Харькове выступает также всемирно известный эпатажный тандем скрипача Алексея Игудесмана и пианиста Хьянг-Ки Джу из Австрии с программой IGUDESMAN & JОО: UpBeat. Просмотры их видео на YouTube уже перевалили за 18 млн. Блестящие пародии, виртуозная техника, акробатически-музыкальные трюки, танцующие оркестранты Симфонического оркестра ХНАТОБ

им. Лысенко, знаменитый "Турецкий марш", сыгранный в мажоре и с еврейским колоритом, Моцарт в режиме "перемотки", Рахманинов, Дунаевский, Бетховен, Бах, Вивальди в компании Джона Леннона, Пола Маккартни с ирландскими и шотландскими народными танцевальными мелодиями.

И главное: эти разрушители всевозможных канонов заставляют публику сотрясаться от гомерического хохота и длительных оваций.

Перечислять коллективы, с которыми Станислав Христенко сотрудничал в качестве солиста, можно долго. Этот перечень оркестров — как самое большое колесо обозрения, с вершины которого можно увидеть весь мир. Но этих оркестров ему показалось мало, и Христенко решил создать еще один — во время собственного фестиваля. Впервые в истории Украины 28 лучших музыкантов из Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепра, Черновцов, Хмельницкого и Ивано-Франковска объединятся для совместного концерта, посвященного дню рождения И.С. Баха — 21 марта. "Оркестр солистов KharkivMusicFest" — воплощение в жизнь европейской традиции от ее основателей А. Тосканини и К. Аббадо.

Но созданием оркестра в рамках фестиваля дело не закончится. Христенко пошел дальше и создал еще один камерный оркестр Nova Sinfonietta, который первым в мире играет исключительно с планшетов — без использования печатных нот. Во время концерта Bach to now 25 марта они сыграют 3 концерта для фортепиано с оркестром: Баха, Гласса и Макмиллана, где Бах будет противопоставлен музыке XXI века. Солист Станислав Христенко, имеющий престижное звание Steinway Artist, в этой программе, кроме дирижирования и соло на рояле, сыграет еще и на... барабане.

В свой юбилейный год на KharkivMusicFest с авторской джазовой программой приедет и автор бессмертной "Мелодии" — Мирослав Скорик. Уникальность проекта "Мирослав Скорик в стиле jazz" заключается в том, что маэстро всегда дирижирует ее сам. Она ломает стереотипы о композиторах-корифеях и разрывает шаблоны об академической музыке.

29 марта, на заключительном концерте феста, — программу из произведений выдающихся украинских и польских композиторов трех веков — XIX, XX и XXI — Е. Станковича (его концерт для альта с оркестром № 2 впервые прозвучит в Харькове), Ф. Шопена и В. Лютославского — исполнят рожденные в Харькове лауреаты международных конкурсов Регина Черничко (фортепиано, Германия) и Михаил Захаров (альт, Австрия) в сопровождении симфонического оркестра ХНАТОБ под руководством выдающегося польского дирижера Томаша Бугая.

KharkivMusicFest — также ряд спецпроектов: от празднования дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (333 года) до разрисованных местными художниками и дизайнерами пианино в проекте "Art & Piano: играй ярко", реализованного ГО "День Музыки".

KharkivMusicFest — новый фестиваль, новый формат, новый взгляд и новое измерение фестивального движения в Украине.