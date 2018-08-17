"ГРА" патриотов

28 августа в столице объявят краткий список лучших спектаклей Всеукраинского фестиваля-премии GRA ("ГРА").

Это абсолютно новая театральная инициатива, ее реализация началась в 2018-м. Основатель и организатор премии — Национальный союз театральных деятелей Украины при поддержке Министерства культуры Украины, Министерства финансов, Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины.

Собственно, это и не удивительно, что есть поддержка и понимание важности премии, ведь ее статус всеукраинский. Это фактически первая попытка проанализировать, оценить и отметить наилучшие театральные достижения не только в масштабах столицы, а и всей Украины.

"ГРА" будет проводиться на конкурсной основе раз в год. В фестивале могут принимать участие профессиональные театральные коллективы всех без исключения форм собственности — государственные, коммунальные, частные.

Претенденты рассматриваются в шести номинациях: лучший драматический спектакль, лучший спектакль для детей, лучший музыкальный спектакль, лучший хореографический спектакль, лучший спектакль камерной формы, лучшая поисково-экспериментальная постановка.

В длинный список, как известно, вошли 27 спектаклей. Среди них — постановки таких известных коллективов, как Национальный театр им. Ивана Франко, Ивано-Франковский театр им. Ивана Франко, Харьковский театр кукол им. В. Афанасьева, Черниговский театр им. Тараса Шевченко, столичные "Золотые ворота", "Дикий театр", Николаевский театр драмы и музыкальной комедии, Одесский театр кукол и многие другие.

Конечно, в короткий список, который объявят 28 августа в Киеве (в Bel Etage Music Hall), попадут далеко не все постановки, а только самые лучшие.

— Нашу "ГРУ" можно рассматривать именно как творческую игру, которую впервые затеяли в Украине, — говорит глава Национального союза театральных деятелей Украины Богдан Струтинский. — И это, безусловно, игра патриотов, ведь хотим пробудить театральное движение, консолидировать наши усилия, выявить и новые имена, и новые менеджерские ресурсы.

Новый уровень администрирования в рамках фестиваля-премии заключается в том, что Национальный союз, равно как и Министерство культуры, никак не влияет на результаты процесса. Потому что союз лишь осуществляет менеджмент по административным вопросам, логистике. И исключительно экспертам отдана главная роль и важная миссия — определять лучшие спектакли.

Сначала мы получили 74 заявки из разных театров. Вместе с тем хотелось бы, чтобы абсолютно все украинские театры были задействованы в "ГРЕ". Но, к сожалению, иногда есть примеры какой-то спячки, в которую впали некоторые наши театры, особенно в регионах. Конечно, есть разные театральные проблемы: и конфликтная среда, разъедающая некоторые театры изнутри (наиболее всего те, где еще не назначены новые руководители, а труппы находятся в подвешенном состоянии), и отсутствие интересного конкурентного поля в некоторых театральных регионах. Проблемы есть. И нам бы хотелось, чтобы "ГРА" как раз и разбудила эти уснувшие театры.

Также хочется, чтобы фестиваль-премия привлек как можно больше внимания дипломатического и депутатского корпуса к искусству сцены, изменил отношение чиновников к роли и миссии украинского театра в современном обществе. Ведь важно, чтобы политики и дипломаты воспринимали украинский театр как важный социальный институт в формировании и развитии государства. Ведь у нас сейчас есть замечательные примеры интересного творческого роста многих молодых актеров, режиссеров, драматургов. Есть много интересных спектаклей в разных регионах Украины, о чем свидетельствует длинный список премии "ГРА". И эти важные процессы надо поддерживать, позиционируя украинский театр на европейской сценической карте как театр современный, активный, творчески убедительный.

P. S. Напомним, что уже в ноябре в Киеве будут представлены спектакли — лидеры фестиваля-премии "ГРА", которые оценит международное жюри и выберет среди них самые лучшие. Ждать осталось недолго.