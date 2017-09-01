ГОГОЛЬFEST: десять мест в "Ковчеге"

Изучив программу ГОГОЛЬFEST-2017, ZN.UA рекомендует читателям-зрителям десять театральных событий, которые не стоит игнорировать, — с 7 по 17 сентября.

В этом году ГОГОЛЬFEST отмечает 10-летие. За это время проект стал брендом, экспериментальной творческой территорией, магнетическим местом притяжения актуальных артистов и коллективов.

В связи с юбилеем форум уточнил образный формат будущего действа: ГОГОЛЬFEST-Ковчег.

Под этим следует предполагать символическое место спасения творческих людей, которые могут случайно утонуть в мусорном океане жизни, так и не доплыв до берега романтических иллюзий.

Ну и, соответственно, много других транскрипций предполагает фестивальный и библейский ковчег.

Афиша фестиваля сверстана, как всегда, разновекторно: арт, кино, музыка, детские программы, театральное искусство.

Именно из театральной программы и предлагаем выбрать некоторые события: много импорта, много эксклюзива. И практически все названия в театральной афише — на английском языке.

ТРОИЦКИЙ

Известный режиссер, отец-основатель и последовательный куратор фестиваля Влад Троицкий представляет на юбилейном форуме премьеру — оперу-балет ARK/Ковчег.

gogolfest.org.ua Афиша оперы-балета ARK/Ковчег

Это совместный проект Украины и Швейцарии. Со стороны Швейцарии хореограф Оскар Шакон. Авторы музыки — Роман Григорив и Илья Разумейко. Собственно, давние соавторы Троицкого. (Кстати, недавно этот тандем представил громкий проект в Ивано-Франковске — оперу ужасов "Гамлет".)

АRK, по заявлению авторов, это третья часть их библейской оперной трилогии. Две первые — Iyov и Babylon — с успехом были показаны в европейских странах. В новом спектакле заняты танцовщики трех поколений, включая девочек десяти лет. Проект объединяет постминимализм и "новую простоту" с музыкальными аллюзиями прошлого (Чайковский, Бах).

10 cентября.

"ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ"

gobananas.com.ua Сцена из спектакля ДПЮ театра "Прекрасные цветы"

В спектакле ДПЮ использованы подлинные истории участников АТО. Проект театра "Прекрасные цветы" и общественной организации "Лінія згоди" позиционируется как акт поддержки ветеранов. В спектакле заняты Артем Вусик, Оксана Черкашина, Игорь Ключник, Дмитрий Третяк, а также подлинные участники трагических событий на Востоке.

Драматург проекта — Дмитрий Левицкий.

6, 8 сентября.

ФЕЛЛИНИ

gogolfest.org.ua Балет "I bislacchi. Omaggio a Fellini"

I bislacchi. Omaggio a Fellini — балет, посягнувший на творческий космос гениального итальянского режиссера Федерико Феллини. Соответственно, музыка — Нино Рота. В таком космосе можно обнаружить мотивы фильмов Феллини, сценарные осколки Тонино Гуэрра, разноцветные киносны режиссера. Многое в балете решается и раскрывается как раз через цветовую гамму.

Концепция, хореография и режиссура — Моника Казадей.

8 сентября.

ГРЕКИ И НЕМЦЫ

При поддержке Гете-института на ГОГОЛЬFEST приедет спектакль Philoktet (по пьесе Гейнера Мюллера). Постановка на английском языке, с украинскими субтитрами. В основе пьесы — трагедия Софокла. Соответственно, греческие мифы и образы — Филоктет, Геракл, Одиссей.

gogolfest.org.ua Сцена из спектакля "Philoktet"

Сам Гейнер Мюллер говорил о своем произведении: "Одиссей — прагматик, он убивает, но он невиновен. Филоктет по другую сторону истории, он — жертва политики".

10 сентября.

МОЛОДЫЕ РЕЖИССЕРЫ

Проект ark EUROPA объединит пять молодых режиссеров из Германии, Британии, Грузии. Вместе с украинскими актерами они создадут незабываемое действо, театральные спектакли. Организаторы предупреждают, что подобных произведений на украинской сценической территории — нет.

gogolfest.org.ua Проект "ark EUROPA"

14 дней молодые режиссеры работают над своими откровениями. Проект ark EUROPA поддерживает Европейская театральная конвенция. Среди молодых постановщиков — Питер Кант, Катарина Шенк, Автандил Диасамидзе, Анна Цуцкиридзе, Шарлен Марков.

16, 17 сентября.

ЦИРКАЧИ

gogolfest.org.ua Проект "Terabak De Kyiv"

Этот проект в афише обозначен как Terabak De Kyiv (Украина, Франция). Здесь задействованы украинские девушки из фрик-кабаре Dakh Daughters и цирковые артисты из парижского театра Le Monfort. Устроители говорят, что в этом представлении зрителей удивит техника эквилибристов, чудеса фокусников, цирковая магия, а также еще короткие и яркие сюжеты о любви и одиночестве.

Постановщик — Стефан Рикодель.

15, 16 сентября.

УРБАНИСТЫ

Проект из Норвегии Stop Being Poor, согласно предварительной информации, "исследует коллективную тревогу, погружаясь в образ жизни обычных обитателей крупных городов", которые, в основном, существуют на этом свете по принципу: работай — потребляй — умирай.

gogolfest.org.ua Проект "Stop Being Poor"

В этом урбанистическом и обреченном хаосе, в этой нарастающей утопии — текст, пластика, живая музыка, участие зрителей.

Постановка — на английском языке, с украинскими субтитрами.

9 сентября.

АРЬЕ

gogolfest.org.ua Сцена из спектакля "Том на ферме"

Нашумевший спектакль "Дикого театра" и Львовского театра имени Леси Украинки — "Том на ферме", по пьесе Мишеля Марка Бушара. Особенность спектакля в том, что его поставил известный украинский драматург — Павел Арье. Еще одна особенность — несколько актерских составов. И важная особенность — соблазн сравнения спектакля и популярного канадского фильма на основе пьесы, в которой рекламист Том приезжает на похороны друга и попадает в маленький семейный ад.

15 сентября.

ЛИТОВЦЫ

gogolfest.org.ua Сцена из перформанса "Game Over"

Game Over — танцевальная инсталляция, в основе которой — визуальное и хореографическое искусство. Источник вдохновения для литовского режиссера Лавринаса Жакявичуса — Хулио Кортасар. В анонсе обозначено: "В центре перфоманса — игровая перспектива, которая приглашает зрителей стать свидетелями столкновениями снов и реальности".

15 сентября.

ДЕЯТЕЛИ

End of Imitation 2.0 — некий "опыт", который получили за период временного пребывания в Евросоюзе десять независимых украинских театральных деятелей. Они стали участниками программы Европейской театральной конвенции "Театр, свобода, диалог: европейское содружество с театрами в Украине и Беларуси".

gogolfest.org.ua Сцена из документального спектакля "Кінець удавання"

Десять дней в Европе для наших деятелей не прошли даром. Резиденты активно внедрились в работу государственных театров Германии, Австрии, Грузии. И в итоге создали документальный спектакль "Кінець удавання".

Этот проект позиционируется как дискуссионная площадка для обсуждения европейского театрального контекста, а также — внимание! — коррупции в украинской театральной сфере.

Куратор проекта — Уве Гьоссель. Участники: Юлия Гончар, Павел Юров, Андрей Палатный, Наталья Перчишена и другие.

13 сентября.

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Остается добавить, что это лишь избранные проекты программы ГОГОЛЬFEST-2017.

Фестиваль охватит два павильона визуальной программы на ВДНХ, многие театральные проекты будут представлены в Довженко-центре на Сцене 6.