Глубокое погружение

Билеты на спектакли II Всеукраинского фестиваля театрального искусства "СвітОгляд", проходившего 17-24 сентября в Северодонецке, были раскуплены заранее, поэтому автору этих строк довелось довольствоваться угловым местом в последнем ряду.

То, что доктор прописал

Накануне фестиваля польский ученый-социолог Войцех Сигень, изучающий трансформацию культуры в Донбассе, микшируя свои эмоции, сетовал, что дела заставляют его вернуться в Гданьск, и завидовал моему незавидному месту в зрительном зале: мол, оттуда лучше всего наблюдать за реакцией публики.

— Перепрошую, пан доктор, но я как бы собираюсь смотреть спектакли.

— Чекайте, а для кого и зачем их сюда привозят?

Вскоре узнал, что такой вопрос стремятся полнее прояснить и участники экспертного совета "СвітОгляду", кандидаты искусствоведения из столицы и Львова.

— На подобные программы решаются не во всех областях, — говорит киевлянка Анна Липковская. — А на тревожной Луганщине, в тревожное время сделали смелый шаг. Фестиваль расширяет мировоззрение в аспекте сочетания театра и публики. В Киеве, например, это происходит по-другому. Всегда интересно тестировать один и тот же спектакль на разных зрителях. Здешние первый тест прошли на прошлогоднем фестивале, нынешний же будет посложнее.

— Отдала предпочтение северодонецкому фестивалю перед теми, что идут сейчас в нашем городе, — рассказывает галичанка Светлана Максименко. — Там устоявшаяся престижность, своя привычная аура, во многом рассчитанная на туристскую тусовку, зато здесь — приобщение глубинки к большому, многообразному миру театра.

Директор Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра Сергей Дорофеев говорит:

— Девиз нашего фестиваля — "Оттолкнуться от 4-й стены и перейти к полному погружению". Не каждый житель провинции может поехать в Киев, Львов, Чернигов, Днепр, Сумы, Мариуполь. А театральные коллективы оттуда к нам прибыли. Отмечу: с украиноязычным репертуаром.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

Такой разный Гоголь

Большинство трупп приехали в Северодонецк впервые, прослышав об успехе предыдущего фестиваля. И обратили внимание, насколько популярен в городе автор "Театрального разъезда", родившийся аккурат 210 лет назад. В центре — памятник Николаю Васильевичу, улица его имени и замечательный Гоголь-сквер, над которым шефствуют волонтеры, начиная с соседнего Высшего профучилища технического профиля. Кстати, несколько его выпускников, сменив профессию, тоже стали актерами, режиссерами, студентами уже… другого профиля.

Показанный в первый вечер Луганским облтеатром (художественный руководитель Владимир Московченко) "Вий" окунает в некое мистическое 3D-пространство. Эта постановка Вероники Золотоверхой изобилует удивительными неожиданностями. Такого раньше здесь не видели! Эффект воздействия на зрителя усиливает эпическая музыка трейлеров и компьютерных игр. Был анонсирован саспенс; Хичкоком действительно веяло. А образ Хомы Брута (актер Владимир Благой) взывал к актуальным размышлениям. Тем паче, что сотник оказался современным воротилой, набожность которого больше фарисейская, а "святынями" для его свиты стали айфоны и перманентные селфи.

Затем этот же театр представил "Женитьбу" в постановке заслуженного деятеля искусств Украины, харьковчанина Александра Аркадина-Школьника.

— Очень довольна, что ее сделали точно по пьесе, — сказала мне учитель-филолог Татьяна Лебедева.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

А вот части зрителей вновь хотелось "осовременивания" гоголевской "Женитьбы". Ведь перед тем они посмотрели представленный Днепровским академическим театром драмы и комедии "Ревіzoр", сочно поставленный Антоном Межениным, в полной мере использовавшим колоритный перевод Остапа Вишни. Перенос действия в нашу эпоху добавил динамичности марафоннному как для фестиваля спектаклю, помог актерам воплотить характеры. Разве что с переменой пола обоих Петров Ивановичей можно поспорить. Впрочем, этот театр сейчас перезагружается, ищет, экспериментирует.

И тут не обошлось без гоголевской мистики. После "Женитьбы" был заявлен "Класс" Павла Арье и Стаса Жиркова Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Но приехать помешали форс-мажорные обстоятельства — проезд через столичный мост Метро закрыли. "Мину", правда, подложили не под него, а под фестиваль.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

Затаив дыхание

Спектакль по пьесе франко-румынского драматурга Эжена Ионеско "Лысая певица", показанный Донецким академическим областным драматическим театром (Мариуполь), тоже можно считать экспериментом постановщика и сценографа Анатолия Левченко, актеров. В этом спектакле не все расшифровывается с ходу, но благодаря фестивалю зрители увидели, что театр может быть и вот таким...

Спектакль "Точка зрения" Украинского малого драматического театра (Киев) в постановке Анны Турло по мотивам очерков Ольги Кобылянской и Леси Украинки мы не увидели, а услышали. Он проходил… в темноте, в одном из помещений Северодонецкого колледжа культуры и искусств. Театр предложил погрузиться в мир незрячих людей, прочувствовать, каково им. Когда зажегся свет, никто не стеснялся слез. Мне даже пришлось утешать директора колледжа Марину Яворскую.

— Ничего подобного в театре раньше не встречала, — признается она. — Этот тонкий спектакль предназначен для камерной обстановки, а необходим всем.

— Мы вновь убедились в силе театра, его человечности, — оценил работу коллег режиссер и актер Луганского облтеатра Евгений Мерзляков.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

Затаили дыхание и зрители "Теней забытых предков" по Михаилу Коцюбинскому (как раз отмечалось 155-летие со дня его рождения). Спектакль впечатлил. Пожалуй, мистики на фестивале было с перебором, но без этого завораживающего действа Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" (инсценировка, постановка, сценография и костюмы Татьяны Матосовой) программу не представить.

Ставшая недавно директором и худруком "Берегини" Ильина Генсицкая в силу своей профессии театрального критика может все раскладывать по полочкам. Но в каждом ее слове прежде всего чувствуется любовь к необыкновенному коллективу.

— Немало сил стоило переориентироваться с концертной деятельности на драматические постановки, — рассказывает она. — К нам пошел новый зритель, у которого свои требования. "Тени" — из свежих работ, так что и в Северодонецке держим экзамен. Помогают сама обстановка здешнего театра, безукоризненная организация, действительно душевный прием и всяческая поддержка. На киевских фестивалях такое далеко не везде. Мы тут впервые, и восхищены тем, как коллеги преодолели разруху, создали такое великолепие — от новейшей техники до цветомузыкального фонтана.

Спектакль должен был идти на лужайке у театра, да помешал дождь. Но и в зале таинственный для Донбасса мир Гуцульщины предстал весьма ярко. Многие ли помнят легендарный фильм Параджанова (отбывавшего срок в этих местах)? "Берегиня" почтила его: гуцульский оркестр, все время украшавший сцену, исполнил пару музыкальных киноцитат. Но вся постановка — полностью оригинальна. Непривычное, недоступное для драмтеатра аутентичное фольклорное пение воспринималось как чудо. Заслуженный артист Украины Анатолий Пахомов и дебютант Алексанлр Кирик, другие опытные и молодые исполнители создали гармоничный ансамбль.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

Креатив — не самоцель

Показательна демократичность фестиваля. Разве кто комплексовал здесь, скажем, по поводу репертуара, опыта или возраста?! Зрители поначалу были несколько сдержанны, но быстро объединились общими эмоциями, обмениваясь энергетикой со сценой.

У режиссера Антона Меженина такой обмен после днепровского "Ревіzора" повторился с Сумским областным академическим театром драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина, где он поставил интригующих "Отключенных" по пьесе "Соглядатай" канадского драматурга Мориса Панича. Если за рубежом черный юмор не в новинку, то для нашего фестиваля это стало еще одним дерзким экспериментом. Но, тем не менее, пластические и другие креативные решения упростили понимание сложных смыслов.

Тот самый доктор Войцех Сигень, конечно же, с наибольшим пониманием аплодировал бы спектаклю "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена" по пьесе современного польского драматурга Иоанны Виховской. Эту драму в постановке молодого главного режиссера Розы Саркисян показал Первый академический украинский театр для детей и юношества (Львов). Пьеса о послевоенном поколении, преодолении агрессивности, и, несомненно, касается нас, нынешних. Такой посыл думающие зрители восприняли адекватно, в чем заслуга и актеров, дополнивших пьесу импровизационными, "от жизни", отсылками к нынешней реальности. В зале слышал признания, что увиденное укрепляет мостик между поколениями в семьях.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

Вместе с режиссером Розой Саркисян на сцену под овации вызвали и драматурга Иоанну Виховскую, приехавшую из Варшавы. Она убедилась, как необходимы были для зрителей публицистические вставки в пьесу, сделанные львовянами специально для северодончан. Актеры разного возраста, которые, по их же словам, вчера беззаботно играли для детей Белоснежек и гномов, сегодня как граждане с Запада Украины страстным языком театра обращались к согражданам с Востока. Говорили о самом-самом: отношении к войне и миру, насилию, стереотипам, о взаимопонимании. "Это просто потрясло, вызвало бурю разных эмоций и мыслей", — говорят приехавшие на спектакль из соседних городов студенты Ирина Дахно и Георгий Тарасов.

Праздником для театральных гурманов стал знаменитый спектакль "Фрекен Жюли" по пьесе шведа Августа Стриндберга. Впрочем, его стиль, поразительные и выразительные решения образов покорили сердца всех. Посланцы Киевского национального (с мая с.г. — С.П.) академического Молодого театра, показав подлинные психологизм, откровенность, самозабвение, вызвали волну сопереживания, которая щедро вернулась к актерам.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

После спектакля мы побеседовали с молодыми из "Молодого" — "карпенко-каровцами" режиссером-постановщиком Сергеем Корниенко, его коллегой Евгением Галкиным, актерами Евгением Бондарским (Жан), Александрой Городецкой (Жюли), Русланой Петряковой (Кристина).

Актрисам задавать вопросы было трудно: они никак не могли отойти от спектакля и лишь счастливо улыбались. Еще студентки, введены в постановку недавно — и такой успех! Зато остальные обстоятельно расссказали о своих новых работах, о том, что директор и худрук театра Андрей Билоус затеял мастерскую для украинских драматургов, где те могут сразу "проигрывать" пьесы с режиссерами. Почему бы не представить плоды этой работы на следующем фестивале?

Особенно бурный восторг в Северодонецке вызвала шекспировская "Комедия ошибок" Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко, показанная под занавес фестиваля. Худрук, главный режиссер, заслуженный артист Украины Андрей Бакиров вместе со своим мастерским коллективом зажег фееерической постановкой, художественным, музыкальным оформлением. Получилось достаточно свежо, от души — к душе.

Разумеется, овации, "Браво!", дипломы, цветы выпали всем участникам театрального форума, ведь "СвітОгляд" подвел свои итоги.

Театральный фестиваль «СвітОгляд»

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— "Лучшее режиссерское решение" — засл. артист Украины Андрей Бакиров ("Комедия ошибок" В. Шекспира), Черниговский областной академический музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко;

— "Лучшее пластическое решение" — Сергей Корниенко ("Фрекен Жюли" А. Стриндберга), Киевский национальный Молодой театр;

— "Лучшее музыкальное оформление" — нар. артист Украины Николай Буравский ("Тени забытых предков" М. Коцюбинского), Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня";

— "Лучшее визуальное решение" — Вероника Золотоверхая, Валентин Адонин, Андрей Магомедов, Николай Богдан, Владимир Благой ("Вий" Н. Гоголя, А. Млоян), Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр (Северодонецк);

— "Лучшая актерская работа" — засл. артистка Украины Елена Баша (роль Евы Любовски в спектакле "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена" по пьесе И. Виховской), Первый украинский театр для детей и юношества (Львов);

— специальная номинация "За креативность творческого поиска" жюри фестиваля — Роза Саркисян ("Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена" И. Виховской), Первый украинский театр для детей и юношества (Львов).