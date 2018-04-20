Главную премию PinchukArtCentre 2018 получила украинская художница Анна Звягинцева

Анне Звягинцевой досталась награда в 250 тысяч гривен, а также месячная международная резиденция.

Анна стала обладательницей Главной премии 5-го конкурса Премии Pinchukartcentre — общенациональной премии для молодых украинских художников в возрасте до 35 лет. Кроме того, Анна Звягинцева автоматически вошла в список номинантов на получение Future Generation Art Prize 2019, всемирной премии в области современного искусства.

Первую специальную премию получил Николай Карабинович. Группа художников — Ерема Малащук и Роман Химей — удостоены Второй специальной премии. Кроме суммы в 60 тысяч гривен, Pinchukartcentre также предложит каждому из лауреатов месячную международную резиденцию.

Победителей выбрало и объявило авторитетное международное жюри, в состав которого вошли Бьорн Гельдхоф, арт-директор Pinchukartcentre; Жанна Кадырова, художник; Алисия Нок, куратор Центра Помпиду; Виктор Мизиано, куратор, главный редактор издания "Художественный журнал"; Даниэл Музычук, куратор Muzeum Sztuki. Церемония награждения состоялась в Киеве.

Представляя Анну Звягинцеву, обладательницу Главной премии Pinchukartcentre 2018, жюри указало: "Анна Звягинцева привлекла к себе внимание жюри благодаря ее утонченному и точному языку форм. Ее поэтика очень дискретно раскрывает для зрителя политическое измерение, которое не было таким явным. Она определяет рисунок как форму открытого письма, вырастающего в скульптуру и пространство. Ее метод фиксирует движение тел и в повседневности отыскивает личное и коллективное. Мы отмечаем ее целостную практику и содержательный художественный потенциал".

Комментируя работы обладателя Первой специальной премии Николая Карабиновича, судьи заметили: "Жюри было поражено выдающейся работой Николая Карабиновича. Мы отмечаем ее минималистическое и простое формулирование, контрастно объединяющееся с комплексностью исторического и вместе с тем очень личного нарратива. Это перформативный жест-посвящение, нашедший воплощение в скромном временном монументе в память о репрессированных, независимо от них этнической или национальной принадлежности".

Награждая Ерему Малащука и Романа Химея Второй специальной премией, жюри подчеркнуло: "Мы отмечаем искусительный профессиональный художественный язык фильма Еремы Малащука и Романа Химея. В нем показаны люди в повседневных ситуациях, и особое внимание уделяется деталям, плавно побуждая зрителей погрузиться в увлекательный опыт с неожиданным поворотом, отправляющим их из реальности на уровень возвышенного".

Приз общественности и сумму в 25 тысяч гривен получила Алина Клейтман за работу "Спроси у мамы". Победительницу в этой номинации определили на основе результатов голосования посетителей Pinchukartcentre за период с 22 февраля по 15 апреля 2018 г.

В короткий список, сформированный независимой отборочной комиссией из более чем 650 заявок, вошли 20 номинантов: Михаил Алексеенко (27, Киев), Юлиана Голуб (27, Харьков), Екатерина Ермолаева (32, Донецк/Киев), Анна Звягинцева (30, Днепр/Киев), Тарас Каменной (32, Харьков), Николай Карабинович (29, Одесса), Алина Клейтман (26, Харьков), Виталий Кохан (30, Сумы/Харьков), Юлия Кривич (29, Днепр), Саша Курмаз (30, Киев), Ларион Лозовый (29, Киев), Роман Михайлов (28, Харьков/Киев), Олег Перковский (33, Каменец-Подольский/Львов), Сергей Радкевич (30, Луцк/Львов), Евгений Самборский (33, Ивано-Франковск/Киев), Иван Светличный (28, Харьков/Киев), Дмитрий Старусев (32, Макеевка), Павел Хайло (29, Луганск/Киев), а также группы: Ерема Малащук (24, Коломыя/Киев) и Роман Химей (25, Коломыя/Киев), Ревковский и Рачинский (Даниил Ревковский, 24, Харьков; Андрей Рачинский, 27, Харьков).

Куратором выставки двадцати художников — номинантов Премии Pinchukartcentre 2018 выступила Татьяна Кочубинская.

Подготовила Леся ИЛЬЕНКО

(по материалам PinchukArtCentre)