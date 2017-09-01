Форум издателей во Львове:  премьеры от Дереша, Жадана, Шкляра

С 13 по 17 сентября состоится 24-й Форум издателей во Львове. Один из крупнейших и мощнейших книжных фестивалей Центральной и Восточной Европы.

Традиционно в рамках форума — различные программы, презентации, встречи, мастер-классы, лектории. Карта мероприятий охватывает почти весь город. О некоторых из предстоящих резонансных событий — уже в ближайшее время. А сейчас, на основе официальной информации форума, — об отдельных громких украинских книжных премьерах от популярнейших авторов. Эти книжные премьеры состоятся именно во Львове — в середине сентября.

Среди самых ожидаемых книг в рамках форума — новый роман Сергея Жадана "Інтернат". События книги охватывают трагическую ситуацию на Востоке Украины: Донбасс, российско-украинская война. Предварительный анонс настраивает на напряженный сюжетный лабиринт в этом произведении: "В тексте Жадана войну можно почувствовать изнутри и вздрогнуть от реалистичности. Вместе с главным героем, учителем Пашей, читатели отправляются на линию фронта, чтобы встретить таких разных, но вместе с тем одинаковых людей — напуганных и смелых, растерянных и уверенных в себе, живых и мертвых". (Meridian Czernowitz).

Еще одна новая книга, вокруг которой будут бурлить читательские страсти, — "Спустошення" Любка Дереша. Произведение уже позиционируют как неофициальный гимн для миллениалов и интеллектуальных кочевников. "Это роман для тех, кто знает что-то о манипуляции сознанием и медитации, о хаосе и подсознательном, о черных лебедях и о Звере, крадущемся во тьме". ("Видавництво Анетти Антоненко").

Автор бестселлеров "Черный Ворон" и "Маруся" — Василий Шкляр — представляет во Львове свой новый роман "Троща". Книга посвящена УПА, в основе — реальные события. "Трощей" на Галичине называют камыш, в котором укрывались повстанцы. ("Книжный клуб семейного досуга").

"Это однозначно будущий бестселлер!" — такие реляции сопровождают ожидания "Лютеції" Юрия Винничко. Эта премьера также планируется на форуме. Из аннотации: "Читатель погрузится в мир мистики, детектива, эротики, юмора и грусти. И все это на фоне любовных приключений". ("Фоліо").

Лаурет Шевченковской премии поэт Константин Москалец тем временем подарит во Львове своим приверженцам "Поезію келиха". Таково название его нового поэтического сборника. Москалец не только замечательный поэт, но и глубокий литературный аналитик. Новое поколение прекрасно знает его как автора текста песни "Она". ("Видавництво Старого Лева").

А дальше — сплошное цитирование релизов. "На 24-м Форуме издателей Наталка Сняданко представляет новую книгу "Охайні прописи. Шовковий шляфрок ерцгерцога Вільгельма". Этот роман — галицкий микрокосмос в нескольких поколениях и нескольких эпохах, с присущими лишь этому уголку Европы причудливым соединением языковых, кулинарных реалий, обычаев и человеческих судеб, пересказ которых часто намного причудливее и фантастичнее любой литературной фикции". Кажется, исчерпывающе? ("Видавництво Старого Лева").

Форум издателей во Львове посетит также Андрей Курков. Он примет участие в автограф-сессии, в презентациях, дискуссиях-встречах. Одно из последних своих произведений — "Шенгенскую историю" (2016) — сам автор называет первым безвизовым романом в Украине. В одном из интервью автор отмечает: "Это мой первый роман без Украины и украинцев. Это роман о литовцах и Западной Европе. Это роман о том, что происходит с маленькой нацией — мы не являемся маленькой нацией, а литовцы являются, — когда поднимаются шлагбаумы и можно спокойно выйти и раствориться в общеевропейском культурном бульоне народов". Книга Куркова рассказывает о трех супружеских парах, отправившихся в Европу в поиске лучшей жизни. ("Фоліо").

И, конечно, это далеко не все книжные премьеры, на которые следует попасть во время форума.