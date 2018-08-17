Форум издателей во Львове: и будет вам счастье

На Львовском форуме издателей, который пройдет с 19 по 23 сентября, анонсируется множество книжных новинок, специальных издательских проектов. Один из таких проектов — 25Bookforum.

Очевидно, трудности дня нынешнего побуждают людей к дополнительным поискам счастья — в личной жизни, в работе, на страницах книг, где могут быть предложены его рецепты. Вот и в рамках форума этого года — целый ряд изданий, которые в разных ракурсах освещают тему поисков, понимания, осознания счастья.

В частности, издательство Vivat представляет книгу Лизы Сверлинг и Ральфа Лазара "Счастье — это… 500 причин быть счастливым". Что это за издание? Оно носит этакий прикладной характер. И подсказывает, что счастливым можно быть и дома наедине с телевизором, и в общении с разными людьми, и даже в процессе чтения этой книги.

Издательство "Свічадо" предлагает книгу Ива Бульвена "Сто шагов к счастью". Здесь есть практические советы — как тренировать свою душу, чтобы изменить жизнь к лучшему. Понятно, что большая помощь на этом пути — Бог.

"Издательство Анетты Антоненко" совместно с издательством "Ника-Центр" дарят всем, кто находится в поисках гармонии, книгу "Счастье. Откровенное и четкое видение счастья и того, почему у нас его нет". Автор — Тимо Айраксинен — убежден, что человек является машиной, сконструированной для поиска счастья. И ничем иным такой механизм и не должен заниматься. Дескать, все наши действия и решения, с детства до старости, и можно воспринимать как бесконечные поиски счастья.

Еще одна книга на эту же тему — Гретхен Рубин, "Проект счастья". Автор этого текста пришла к выводу: работая над собой ежедневно, согласно определенному плану, можно маленькими шагами приблизиться к осуществлению мечтаний, выработать на этом пути необычайную уверенность в себе, а также получить поддержку и признание близких людей. Некоторые критики называют это издание "книгой идей", которая синтезирует тысячелетнюю мудрость, научные исследования и практические советы.

И это еще не все. Книгу Джейми Кэт Каллан "Бонжур, счастье! Как получать радость от жизни" позиционируют как подарок женщинам всего мира, ведь литератор (кстати, автор бестселлера "Француженки не спят в одиночестве") дает советы своим подругам, как найти простейшие пути сохранения своего вдохновения, стиля, энергетики, как не комплексовать из-за старения.

Тони Шей, книга "Доставка счастья" от "Видавництва Старого Лева". Это рассказ о дружбе, деньгах, гуманизме, конкуренции, успешном бизнесе, человеческих взаимоотношениях — ряд неоценимых советов и уникальные модели поиска счастья.

"Клуб семейного досуга" тоже не отстает от счастливого поезда и представляет на форуме книгу "Быть счастливее. Сегодня. Сейчас. Всегда". Ее автор — Тал Бен-Шахар. Он хочет помочь читателям понять природу счастья, но не в общих словах, а предлагая конкретные упражнения. Этот автор, кстати, более десяти лет изучает тему счастья и читает ее как лекционный курс.

Конечно, мы перечислили далеко не все книги, которые привлекут внимание читателей на Форуме издателей. Среди других новинок, например, свежие произведения от "Издательства Анетты Антоненко": "Все огни — огонь" Хулио Кортасара (перевод Юрия Покальчука), "Пассажир" Олега Драча, новое оригинальное издание "Саломеи" Оскара Уайльда (в этом издании использованы иллюстрации Обри Бёрдсли).

Издательство "Фабула" также предлагает интересные новинки. В частности, "Успех без стратегии" Марка Розина, "Установки Мацушиты" Джона П. Коттера, "Большая шахматная доска" Збигнева Бжезинского, "Росс Полдарк" Уинстона Грэма, "Конец дороги" Мэри Лоусон, "Анна и король Сиама" Маргарет Лендон.

От "Клуба семейного досуга" — "Интернет вещей" Сэмюэла Грингарда, "Иллюзия Бога" Ричарда Докинза, "Исцели себя сам" Луизы Хей, "Мечты осуществляются" Барбары Шер, "Удивительные технологии" Дэвида Роуза.

Издательский дом "Киево-Могилянская академия" также подготовил к Форуму книжные новинки — "О богах и людях" Альгирдаса Юлюса Греймаса, "Дитя псоглавцев" Владимира Аренева, "На перекрестке модерна: Федор Кричевский на пути к постимпрессионизму" Иванны Павельчук.

О других книжных новинках Форума издателей — в ближайшее время.