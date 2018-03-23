Эрик-Эмманюэль Шмитт: "Я обязательно напишу об Украине. Вот увидите!"

Во время Парижского книжного салона на Украинском стенде состоялась встреча с выдающимся европейским писателем и драматургом Эриком-Эмманюэлем Шмиттом, который говорил о читателях, о переводчиках и о своей новой книге.

Париж — город людей читающих. Париж — город писателей и читателей. Литературных агентов, промоутеров и переводчиков. Париж дышит литературой. Paris c'est lire.

Так что неудивительно, что именно в этом городе ежегодно происходит первое во Франции и второе по значимости в Европе литературное событие — Книжный салон.

В этом году салон проходил 15–19 марта. После продолжительного перерыва — благодаря усилиям Посольства Украины во Франции и энтузиазму украинских художников и общины — на салоне был украинский стенд. Стильный, украшенный замечательными вытынанками, просто заваленный интересными книгами и запруженный активными участниками. Très fier et très dynamique.

Одним из главных событий на украинском стенде была встреча с известным французско-бельгийским писателем Эриком-Эмманюэлем Шмиттом. Такая встреча стала возможной благодаря поддержке Посольства Франции и Французского института в Украине.

Издатель Анетта Антоненко рассказала, что история переводов произведений Шмитта началась довольно давно, с его известнейшего текста — "Оскар и Розовая Госпожа". (С 2015 г. на основе этого текста звездный дуэт режиссера Ростислава Держипильского и актрисы Ирмы Витовской создал одноименный благотворительный театральный проект, который не только завоевал сердца зрителей, но и сдвинул с места очень болезненную тему паллиативной медицины в Украине.)

— Мы довольно часто издаем книги Шмитта, — говорит г-жа Антоненко. — И украинский читатель очень любит этого автора. Нас просят издавать еще и еще, но успеть за автором трудно, он пишет быстро. Впрочем, стараемся!

Сам Шмитт в рамках встречи отмечает:

— Мне неважно, из какой страны читатель, мне неважно, переводной текст или оригинал, потому что я буду говорить себе — главное, что мои книги читают. Собственно, для этого я их и пишу, и для этого их издают.

Выдающийся писатель побывал в Украине всего один раз, но вернулся домой с незабываемыми впечатлениями.

— Для меня каждая страна — это музыка. Я был удивлен, сколько я на самом деле всего знаю об Украине, хотя до того мне казалось, что не знаю ничего.

Когда Шмитта спросили, что ему известно о восприятии его книг и пьес в Украине (и других странах), автор сознался, что обычно во всем полагается на своих переводчиков. "Переводчик — это мостик между культурами. Переводчиков надо ценить", — сказал он.

Музыку вспомнили недаром. На Книжном салоне Шмитт представил свою новую книгу — повесть "Госпожа Пилинская и тайна Шопена". Влюбленный в творчество Моцарта автор на этот раз посвятил свое перо другому выдающемуся композитору — Шопену.

Это небольшое по объему произведение входит в "Цикл о невидимом", который много лет назад начался именно с "Оскара…"

Во время встречи говорили о проблемах с авторскими правами на переводные театральные тексты в Украине. К сожалению, далеко не всегда драматург получает хотя бы что-то от многочисленных постановок своих пьес в Украине. Шмитт высказал уверенность, что ситуация вскоре изменится. По его словам, в Украине скоро появится его субагент, с которым театрам придется иметь дело.

— Хотели бы вы написать об Украине? — такой вопрос не сбил с толку бельгийца.

Он загадочно улыбнулся:

— После этой встречи я обязательно что-то напишу. Вот увидите! У меня в голове множество разных историй, они постоянно просятся наружу. Некоторые кружат там уже более 20 лет. И есть кое-что, что заинтересует именно вас, украинцев…

Как признался писатель, он рад в свой первый день на салоне попасть на украинский стенд. При этом следует заметить, что на этот раз Россия была страной — гостем салона. Однако 15 марта, во время официального открытия, президент Франции Эмманюэль Макрон не посетил огромный российский стенд (красного цвета и с инсталляцией в виде решетки, которую некоторые остряки из нашего стенда назвали "тюрьмой народов"), но успел пообщаться с атташе по вопросам культуры Посольства Украины во Франции Иреной Карпой, которая подарила ему книгу — рассказ Олега Сенцова во французском переводе Ирины Дмитришин.

— А как вы пишете? — своим ответом на такой вопрос Шмитт немного удивил. Потому что оказался современным.

— Раньше я был зависим от бумаги, — говорит писатель. — Но с появлением компьютера все стало быстрее и проще. Мне легче погрузиться в свой текст, в своих персонажей, и это уже не отнимает столько времени, как бывало раньше.