Экспозиционные материалы: трезуб, FLASHBACK, Pinchuk

Столичные музеи и культурные учреждения в последние дни зимы и в начале весны открыли несколько привлекательных для арт-ценителей проектов.

До 30 марта будет работать выставка "Символ твоей свободы: 100 лет Государственного герба Украины", которую Национальный музей истории Украины организовал совместно с Украинским институтом национальной памяти.

25 февраля 2018 года Государственному гербу Украины исполняется 100 лет. В этот день 1918 года Малая Рада (орган Украинской Центральной Рады, действовавший между сессиями) постановила: "Гербом Украинской Народной Республики принимается знак Киевского государства времен Владимира Великого". С тех пор трезуб официально является государственным символом УНР. После провозглашения Акта соединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года трезуб стал государственным гербом и для западноукраинских земель.

19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Государственном гербе Украины", которым утвердила трезуб Малым Государственным гербом.

На выставке представлены экспонаты из фондов Национального музея истории Украины, Национального художественного музея, Отраслевого государственного архива СБУ, Института рукописей Национальной библиотеки Украины имени В.Вернадского, Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции достоинства и частного собрания коллекционера Виктора Киркевича.

Это уникальные экспонаты, демонстрирующие древнюю историю и ту важную роль, которую трезуб играет в истории Украины. В частности, можно будет увидеть артефакты времен Киевской Руси: плинфу, кирпич и керамику с трезубом, трезуб на монетах киевских князей; артефакты времен Возрождения; символику трезуба как герба времен Украинской революции: фото, почтовые открытки, проекты УНР и Украинского государства, тогдашние проекты печатей, флаги, банкноты, знаки различия и отличия, а также ряд ценных документов тогдашних украинских государственных структур; открытки, документы, знаки различия и другую атрибутику ОУН и УПА, а также первую, чудом уцелевшую национальную символику времен восстановления независимости Украины и Революции достоинства.

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В Pinchukartcentre до 13 мая будет продолжаться выставка двадцати номинантов 5-го конкурса на соискание Премии Pinchukartcentre — общенациональной премии для украинских художников в возрасте до 35 лет.

Специально для проекта молодые художники создали новые работы при поддержке Pinchukartcentre. Выставка представляет произведения молодых художников изо всех регионов Украины и раскрывает широкий диапазон тем. Как отмечают организаторы, некоторые художники работают с общественно-политическими нарративами Украины как страны, где происходит вооруженный конфликт, и исследуют его влияние на ее граждан. Другие черпают идеи из исследования самих себя, работая с материалом, формой и медиа. Третья общая тема ряда работ — поиск, направленный в будущее, а также построение утопий.

Бьорн Гельдхоф, арт-директор Pinchukartcentre: "Пятым конкурсом мы отмечаем 10-ю годовщину Премии Pinchukartcentre, которая оказывает поддержку и создает возможности для нового поколения украинских художников. После многих лет и большого количества художников, с которыми мы работали, я могу только с гордостью наблюдать появление радикально нового поколения художников, появляющихся на арт-сцене. Их переживания, язык, темы — разные. Они провозглашают новый образ мышления и демонстрируют, каким может быть украинское искусство в будущем".

В короткий список, сформированный независимой отборочной комиссией из более чем 650 заявок, вошли 20 номинантов: Михаил Алексеенко (27, Киев), Юлиана Голубь (27, Харьков), Екатерина Ермолаева (32, Донецк/Киев), Анна Звягинцева (30, Днепр/Киев), Тарас Каменной (32, Харьков), Николай Карабинович (29, Одесса), Алина Клейтман (26, Харьков), Виталий Кохан (30, Сумы/Харьков), Юлия Кривич (29, Днепр), Саша Курмаз (30, Киев), Ларион Лозовый (29, Киев), Роман Михайлов (28, Харьков/Киев), Олег Перковский (33, Каменец-Подольский/Львов), Сергей Радкевич (30, Луцк/Львов), Евгений Самборский (33, Ивано-Франковск/Киев), Иван Свитличный (28, Харьков/Киев), Дмитрий Старусев (32, Макеевка), Павел Хайло (29, Луганск/Киев), а также группы: Ярема Малащук (24, Коломыя/Киев) и Роман Химей (25, Коломыя/Киев), Ревковский и Рачинский (Даниил Ревковский, 24, Харьков; Андрей Рачинский, 27, Харьков).

Куратором выставки двадцати номинантов на соискание Премии Pinchukartcentre 2018 является Татьяна Кочубинская.

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До 6 мая в "Мыстецьком Арсенале" будет проходить выставка "FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х". Этот проект продолжает серию, посвященную истории современного украинского искусства — именам, явлениям, школам, периодам.

В пресс-службе "Арсенала" отмечают, что медиа-арт — довольно молодой вид искусства, ведь он появился лишь в 60-х годах ХХ в. Сначала в этом жанре работали лишь единичные художники, но со второй половины 1980-х видео-арт распространяется во всем мире и становится составной частью искусства новых медиа.

Несмотря на то, что украинский видео-арт возник лишь в начале

1990-х, уже до конца десятилетия художники испробовали много разновидностей, способов и технических приемов этого вида искусства: короткий фильм, экспериментирующий с формой, морфинг (с англ. morphing — трансформация — специальный эффект, создающий плавный переход между объектами), переформатированное кино, клипинг, 3D-анимация, онлайн-режим, интерактив, медиа-инсталляция, а также документация выставок и художественных акций. Многое из этого перечня будет представлено в выставочном проекте "FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х".

Пресс-служба предлагает комментарий Александра Соловьева, куратора проекта: "Обращение к 90-м оправданно по нескольким причинам. Во-первых, подошел к своей исторической точке цикл обратного интереса к этому переломному, сложному и неоднозначному десятилетию. Пришло понимание того, что 90-е уже стали историей. Настало время аналитических, а не просто рефлексивных оценок, время пересмотра сформированных стереотипов и схем. Однако это возвращение в 90-е имеет градацию, близкую именно к FLASHBACK как ко вспышке ярких воспоминаний прошлого, к тому, что в киносъемке известно как "обратный кадр". Во-вторых, 90-е — это первое десятилетие независимости Украины. И хотя современное искусство зародилось здесь чуть раньше, на закате советской эпохи, но именно в 90-е оно получило новый толчок, новый импульс для своего развития как новой культурной идентичности. В конце концов, специфика его развития в это начальное десятилетие была такой, что оно ощутимо изменилось с точки зрения образно-технических средств. Появились другие приоритеты, связанные в первую очередь с медийным вектором — искусством новых технологий, видео".

Выставка "FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х" состоит из нескольких смысловых и типологических блоков, формальных линий и узлов, среди которых: социальное время, визуальная антропология (телесность, психоделика, сексуальность), "о кино", видео-документ, медиа-инсталляция.

По мнению Соломии Савчук (куратора проекта), "Важно отметить мультимедийность, ощутимую в комплексе работ на выставке в "Мыстецьком арсенале". Мультимедийность наблюдаем в работах Анатолия Ганкевича и Олега Мигаса, Мирослава Кульчицкого и Вадима Чекорского, Фонда Мазоха, Арсения Савадова и Георгия Сенченко, Александра Гнилицкого, Андрея Боярова, Павла Керестея. В жанре осмысления взаимодействия экранной эстетики с инсталляционной средой работали также Эдуард Колодий и Игорь Ходзинский, представившие в 1995 году проект "Локальное зондирование". Телевизор здесь — одновременно и носитель изображения, и самостоятельный элемент целостной объемной композиции. В этом же направлении экспериментировали Александр Ройтбурд, Глеб Катчук, Василий Цаголов и другие художники, пытавшиеся следовать новым медийным веяниям".

Среди участников проекта:

Akuvido (Виктор Довгалюк, Анна Куц), Василий Бажай, Андрей Блудов, Андрей Бояров, Александр Верещак, Глеб Вышеславский, Анатолий Ганкевич, Татьяна Гершуни и Ризи Горовиц, Олег Гнатив, Александр Гнилицкий, Наталия Голиброда, Игорь Гусев, Дмитрий Дульфан, Маргарита Зинец, Владимир Ершихин, Илья Исупов, Андрей Казанджий, Влодко Кауфман, Глеб Катчук, Ольга Кашимбекова, Юрий Кручак, Павел Ковач-Старший, Эдуард Колодий, Мирослав Кульчицкий, Виктор Маляренко Максим Мамсиков, Вячеслав Машницкий, Олег Мигас, Владимир Мужеский, Виктория Пархоменко, Филипп Перловский, Тарас Полатайко, Тарас Прохасько, Кирилл Проценко, Александр Ройтбурд, Арсений Савадов, Соломия Савчук, Георгий Сенченко, Владимир Сердюков, Юрий Соломко, Петр Старух, Анатоль Степаненко,Валерия Трубина, Игорь Ходзинский, Вадим Чекорский, Оксана Чепелик, Илья Чичкан, Кирилл Чичкан, Василий Цаголов, Иван Цюпка, Наталия Филоненко, Фонд Мазоха (Игорь Дюрич, Игорь Подольчак), Сергей Якунин, Szuper Gallery (Павел Керестей, Сюзан Клаузен, Кристиан Хилт).

Кураторы проекта: Александр Соловьев, Соломия Савчук.