Дорога в Крым: мосты культур

В рамках конференции "Друзья деоккупации Крыма: путь к восстановлению территориальной целостности Украины" (Будапешт) прошла выставка "Крым — путь домой". Авторы идеи — Георгий Браиловский и Рустем Скибин.

Сразу после Будапешта эта экспозиция отбыла в Ливан, на май-июнь согласованы выставки в Узбекистане и Турции. Выставкой заинтересовались также ряд посольств в Европе. Даже из Кувейта пришло письмо о возможности показа проекта в этой стране. Как отмечают авторы экспозиции, они рассматривают тему возвращения Крыма под контроль Украины также с позиции культурной дипломатии, демонстрации взаимовлияния культур двух коренных народов Украины — украинского и крымскотатарского.

— Мы раскрывали эту тему через разрушение двух мифов, унаследованных советской историографией еще с царских времен, — рассказывает один из авторов проекта, Георгий Браиловский. — Первый миф, — мол, благодаря присоединению Крыма к России вследствие первой аннексии 1783 г. на эту землю пришла развитая европейская культура. А до тех пор там якобы была дикая азиатчина, отсталая культура народа, существовавшего только благодаря воинствующим набегам на соседей. Второй миф — что украинский и крымскотатарский народы всегда жили в условиях конфликта и военного противостояния. Так подавалась история отношений украинцев и крымских татар в советских учебниках. Конечно, бывало и это, но не больше, чем в любом регионе средневековой Европы.

Нам важнее было рассказать о том, что сформировало столь похожие, хотя и самобытные культуры, как они влияли друг на друга, что позаимствовали друг у друга. Мы хотели рассказать, прежде всего — самим украинцам, а заодно — и мировому сообществу, как часто вещи, которые мы воспринимаем как сугубо украинские, в действительности имеют крымскотатарские корни и происхождение.

Во время нашей первой встречи с Рустемом Скибиным мы наметили несколько направлений, в которых будем разрабатывать наш проект. Это военная тема, которую мы смогли раскрыть благодаря уникальным экспонатам из частных коллекций Александра Фельдмана и Алексея Шереметьева. Восточные перначи из коллекции можно было увидеть как символ власти на портретах войсковых казацких старшин. Представьте, разглядывая одежду казацких старшин, члены Меджлиса крымскотатарского народа, присутствовавшие на открытии нашей первой выставки в "Софии", с удивлением говорили: дескать, если убрать подписи под картинами, это будут портреты военных в крымскотатарской одежде.

Другое направление — топонимы. Например, названия городов Кагарлык, Дымер имеют крымскотатарское происхождение, не говоря уж о городке Татаров в Карпатах. И таких названий по Украине — десятки и сотни.

Кстати, я был очень удивлен, что первым пунктом в нашем перечне тем Рустем назвал музыку. Так же, как и немного спустя это сделал на нашем совещании в музее Петр Гончар. С удивлением для себя узнал, что мелодика песни "Ніч яка місячна" очень похожа на крымскотатарскую почти с таким же названием.

И, конечно, отдельная и очень интересная тема — орнаменты в вышивке и керамике, резьбе, одинаковая техника декорирования в гончарстве, схожесть символов, знаков и одинаковость их трактовки в обеих культурах.

Еще одна тема, занявшая отдельное место в нашем проекте, — трипольская культура, семантика ее символов и образов, а также как это отразилось в искусстве двух наших народов, коренных народов Украины.

— Расскажите подробнее о самом контенте: какие произведения, экспонаты, художественные ценности экспонировались на выставке?

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо немного вернуться назад, к истории. Это даст возможность понять, как нелегко нам было создавать экспозиции в музеях и раскрывать заданную тему.

Во время депортации крымских татар 18 мая 1944 г. им давали час-два на сборы, разрешали взять документы и все самое необходимое, остальное — велели оставить. Потом по их домам проходили советские "зондеркоманды". Все вещи крымскотатарского быта собирали и отвозили, если не ошибаюсь, в Керченскую крепость. Там их уже перебирали специалисты: все, имеющее музейную ценность, вывозилось в музеи России, остальное — выкидывалось на свалку или уничтожалось. Поэтому крымские татары иногда называют себя народом с почти полностью уничтоженной материальной культурой, за исключением, конечно, экспонатов из музеев.

Часть экспонатов предоставили частные музеи Александра Фельдмана и Алексея Шереметьева. Некоторые экспонаты мы получили из частных коллекций. Например, уникальный серебряный с позолотой кушах предоставила семья Тамилы Ибрагимовой. Этот кушах побывал на работах в Германии, куда были вывезены предки Тамилы, — немцы личных вещей не отбирали. Потом этот кушах был втайне вывезен во время депортации в Узбекистан. А сколько невест в нем праздновали свою свадьбу — не счесть!

На выставке, которая прошла в Национальном музее украинского народного декоративного искусства, впервые были показаны уникальные образцы крымскотатарской вышивки из фондов этого музея, — раньше они никогда не экспонировались. Диалог двух культур продолжили произведения из мастерских двух художников — крымскотатарского керамиста Рустема Скибина и украинского, Павла Сахно.

Кроме произведений традиционного народного искусства, значительное место в проекте заняли работы известных современных украинских художников — Олега Тистола, Николая Маценко, Александра Дяченко, Петра Антипа, Алексея Золотарева, Вячеслава Шерешевского, Юрия Соломко, Егора Зигуры, Юрия Пикуля, Эльмиры Шемсединовой, Игоря Бабия. В целом в проекте приняли участие свыше 35 художников и творческих групп.

— В аннотации указано, что впервые на выставке представлены предметы украинской керамики из вашей

семьи. Расскажите об этом подробнее...

— Свою коллекцию я собираю уже приблизительно 15 лет. После обычного начала — "собираем все" — сосредоточился на коллекционировании редкостных образцов дореволюционного украинского фарфора и фаянса, в частности малых мануфактур и фабрик, чья продукция в то время была вообще неизвестна. Несколько позже круг интересов расширился, открыл для себя волшебный мир украинской керамики конца XIX — начала XX вв. Это и народная керамика наших известных авторов из Опошни, и так называемая школьная керамика Миргородской, Каменец-Подольской художественно-промышленных школ.

Это очень редкостные вещи — керамика вообще плохо сохраняется, а особенно если принять во внимание катаклизмы и ураганы войн и революций, прокатившихся по нашей земле в ХХ в. Поэтому не удивительно, что каждая находка — это отдельная история. Большинство предметов нахожу за границей, — как это часто бывает, для внутреннего рынка мастера делали вещи более бытового характера, невысокого художественного уровня.

Возвращаясь к теме проекта. Именно увлечение украинской керамикой стало тем катализатором, который инициировал начало движения. Еще несколько лет назад, до событий февраля

2014 г., я натолкнулся в Интернете на работу Юлии Тулуповой, созвучную с будущей темой нашего проекта: общие черты в декорировании и орнаментике украинской и крымскотатарской культур. С удивлением прочитал, что наши любимые сложные узоры из цветов, бесконечные линии растительных стеблей — это всё восточные, крымскотатарские арабески.

Позже, читая об украинской вышивке, в частности декоре в виде граната, понял, что наши мастерицы в Сумской или Черниговской областях этот гранат в жизни не видели. Но изображали его, доподлинно осознавая семантику этого символа, его значение.

— Один из соавторов выставки — крымскотатарский художник и керамист Рустем Скибин. Как вы познакомились, как складывается его творческая судьба в обстоятельствах аннексии Крыма?

— С Рустемом Скибиным познакомился осенью 2014 г. Рустем — известный крымскотатарский художник и керамист, о нем снято довольно много фильмов, а об интервью и говорить нечего — их множество. Он ведет большую просветительскую работу, выступает с лекциями, мастер-классами. Его знают не только в Украине, но и за границей, он — участник многих международных выставок и ярмарок.

Он уже создал новую мастерскую в Киеве, есть новые ученики, Рустем много работает. Конечно, времена нелегкие: ситуация в стране сложная, кроме того, постоянное отвлечение на общественную деятельность не дает возможности полностью сосредоточиться на творчестве и производственном процессе.

Мы должны донести миру, что Крым — это Украина не только с точки зрения международного права и всеми признанных границ. Крым — это неотъемлемая часть Украины и с точки зрения нашей общей истории, культуры и искусства. Прежде всего культура — элемент, по которому мы идентифицируем нацию. А у нас она с крымскими татарами — общая.