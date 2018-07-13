Дочь Анны Киевской вернулась к деду

В столице завершился Anne de Kyiv Fest-2018, кульминацией которого стал арт-проект об Эдигне, дочери Анны Киевской и внучке Ярослава Мудрого.

Этот фестиваль уже четвертый год радует киевлян и гостей города художественными причудами, неожиданными находками и увлекательными зрелищами. Закладка Сквера Франкофонии на Львовской площади, установка там памятника маленькой Анне Киевской, высадка роз сорта "Anne de Kyiv" на площади и перед посольством Франции в Украине, реинкарнация оперы "Ярослав Мудрый", издание труда французского историка Филиппа Делорма об Анне Ярославне, выставки, посвященные Фриде Кало и Екатерине Десницкой, культовый проект Екатерины Косьяненко "Граффити для Анны" — за этот год было немало приятных неожиданностей.

Сам фестиваль родился четыре года назад как идея группы интеллектуалов-энтузиастов и за короткое время стал одим из важных ежегодных летних культурных событий.

Культурная дипломатия Украины от МИД / Facebook

Фестиваль ожидаемо превратился в гендерную площадку борьбы за ведущие женские фигуры в культуре и истории, вполне логично связанные с Украиной и безосновательно присвоенные себе нашим северным соседом.

Так, еще довольно свежа прошлогодняя история, когда президенты Франции и России обменялись в Париже мнениями о происхождении Анны Ярославны. И позиция Эммануэля Макрона была четкой и твердой: Анна-то — Киевская! А Киев, как известно, — столица именно Украины.

Впрочем, словам президента Франции предшествовала сложная работа команды фестиваля, главным партнером которого с первых дней его существования было Посольство Франции в Украине. Поэтому проукраинский спич президента стал венцом усилий украинского фестиваля.

В этом году фестиваль открылся 21 июня уличным представлением "Эдигна. Дочь Анны Киевской и Генриха I. Начало славного служения". Это акция за возвращение неизвестного большинству украинцев имени в наше культурно-историческое пространство.

Культурная дипломатия Украины от МИД / Facebook

Об Эдигне узнали из книги современного французского историка Филиппа Делорма "Анна Киевская, королева Франции, супруга Генриха I". Кроме сыновей Филиппа (ставшего королем Франции) и Гуго (оказавшегося в числе одного из предводителей Первого крестового похода), Анна имела еще и дочь Эдигну (один из вариантов популярного в то время в Западной Европе имени Эмма).

Согласно легенде, набожная Эдигна сбежала из дворца и отправилась в Святую землю, однако на полпути, услышав одновременно церковный колокол и пение петуха, решила, что это Божий знак, и остановилась.

Так она осталась в маленьком баварском городке Пух (в то время Бавария была мощной отдельной монархией, управляемой династией Вельфов). И если для французского историка Эдигна — легенда, то для жителей Пуха — историческая фигура, которая почти полвека жила в дупле старой липы и исцеляла людей.

Ныне в небольшом баварском городке все вращается вокруг блаженной Эдигны: старинная церковь ее имени, ежегодно проходит посвященный ей фестиваль, девушек называют Эдигнами...

История дочери Анны Киевской вдохновила куратора Anne de Kyiv Fest Федора Баландина и писателя Александра Ирванца на создание драматической поэмы "Эдигна. Дочь Анны Киевской и Генриха I. Начало славного служения".

А далее магией блестящих художников Андрея Ермоленко, Олега Грищенко и Алексея Березюка поэзия превратилась в живую живопись, которая движется и дышит в такт музыке композитора-виртуоза Ивана Небесного.

Культурная дипломатия Украины от МИД / Facebook

Все мужские образы (за супруга королевы, ее сына и отца в арт-проекте говорят известные украинские актеры — Евгений Нищук, Остап Ступка, Федор Стригун) авторы спектакля оставили "за кадром". А на сценической площадке непосредственно задействованы две женские фигуры: Анна Киевская — Ирма Витовская и Эдигна — Анастасия Блажчук.

Почти год продолжались репетиции этого проекта, режиссер Федор Баландин искал для него точный формат.

Спектакль осознанно создавали как уличный. Чрезвычайно важную роль в проекте играет свет, поэтому лучше всего он должен выглядеть ночью. И когда от Департамента культурной дипломатии Министерства иностранных дел Украины поступило предложение о сотрудничестве в организации традиционного вечернего МИД Open Air, сразу стало понятно, что нужный формат найден. Выбор на "Эдигну" пал не случайно. В этом году Open Air посвящен именно гендеру и проводился совместно с организацией "Женщины ООН".

...Маленькая хрупкая принцесса, сражающаяся на мечах с огромным Рыцарем — воплощением мужской гордыни и высокомерия; величественная Королева, каждым движением, взглядом, словом олицетворяющая власть и силу; родные и легко узнаваемые голоса, "оживляющие" фигуры Генриха I, Гуго и Ярослава Мудрого; песни в исполнении Тараса Компаниченко, — такой запомнилась гостям импреза. Динамичное представление вывело на поверхность сразу несколько конфликтов: отношения брата и сестры, дочери и отца, дочери и матери. Последний — самый любопытный.

Культурная дипломатия Украины от МИД / Facebook

Королева-мать (Ирма Витовская) — многоопытная во власти и жизни женщина, которая насквозь видит свою дочь и понимает, что та никак не годится на роль принцессы: не просто не хочет подчиняться, но и не умеет вести себя "по-женски". Поэтому сказками-рассказами о далекой Киевской Руси властная Анна убеждает Эдигну в необходимости бегства, хотя прямо вроде бы ничего об этом не говорит. Эксплицитно она готовит дочь к судьбоносному поступку: еще во время первого выхода Королева выносит сумку, которую позже отдаст Эдигне и с которой та отправится куда глаза глядят.

Принцесса Эдигна (Анастасия Блажчук) выглядит одновременно хрупкой и несокрушимой. Это упрямое дитя, которое, несмотря ни на что, движется вперед. Этот персонаж чем-то напоминает героя романа польской писательницы Ольги Токарчук "Дом дневной, дом ночной", которому удается чудом (в буквальном смысле — силой воли изменив пол) убедить монахинь и монахов в своей правоте и своей вере. Актриса выкладывается на полную, — и в какой-то момент возникает впечатление, что ей не хватит сил на дальнейшую игру. Но, как Феникс, она поднимается (ох уж это красноречивое бессильное лежание!) — и снова в бой!

Спектакль — целостный, переходы между сценами создают впечатление монолитности, единого потока. Появления Витовской-Королевы служат "межевыми столбами" сценического действа.

Анна отличается от дочери: она ​​вся в словах, взглядах, ее движения скупы, неторопливы. Это настоящая Королева, которая раздавит любого на своем пути.

Кстати, на премьеру пришли представители баварского городка Пух, где жила Эдигна и где до сих пор растет ее липа.

Уже есть договоренность о показе спектакля во время ежегодного фестиваля, посвященного блаженной. Поскольку в рамках побратимства Киева и Тулузы осенью этого года в столице Окситании будет установлена авторская реплика памятника маленькой Анне, то, очевидно, представление состоится и во Франции.