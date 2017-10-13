Дети выросли. Топ-15 перспективных украинских актеров нового кино

Активный кинопроцесс в Украине нуждается в новых лицах. ZN.UA совместно с известным кастинг-директором Аллой Самойленко предлагают свою версию наиболее перспективных украинских актеров нового кино.

Безусловно, этот рейтинг не может охватить все талантливые фигуры нашего нового кино. Молодых талантливых актеров — много. Некоторые из них уже громко заявили о себе. У некоторых — еще все впереди. Но, даже просматривая фотографии талантливой творческой молодежи, читатели-зрители, безусловно, отметят новые яркие лица нового отечественного творческого кинопроцесса. Важный акцент рейтинга — именно прокатное кино.

Анна АДАМОВИЧ

Анна АДАМОВИЧ. Виртуозная

Ей 24. Одна из наиболее интересных актрис своего поколения. Дебютировала в телемуви, когда ей было еще 15. С тех пор росла в своем профессиональном уровне. Имеет задел из короткометражных фильмов, сериалов. Вершиной ее достижений на сегодняшний день является фильм Вадима Перельмана "Купи меня", в котором Аня сыграла одну из трех главных ролей вместе с известными российскими актрисами Светланой Устиновой и Юлией Хлыниной. Ее роль взволновала зрителей Московского кинофестиваля. Печать одобрительно отзывается об этой работе, подчеркивая виртуозность исполнения именно ее роли. Аня получает сейчас много предложений из России, но отказывается туда ехать, желая строить свою карьеру только в Украине. И наш "кинопром" дает Анне такую возможность. Массовому зрителю она известна по ролям в сериалах "Любимая учительница" и "Паутина судьбы", где играла антагонисток.

Федор ГУРИНЕЦ

Федор ГУРИНЕЦ. Магнетический

29 лет. Его фильмография насчитывает более 40 проектов. В разных комментариях зрители пишут о нем следующее: не играет роль, а просто играется своим образом, влюбляя в себя зрителя; он станет еще очень знаменитым; талантливый мальчик; харизматичный и талантливый. Среди кинопроектов с его участием — "Сваты-7", "Плен", "Племяшка", "Дворняжка Ляля", "Сашка" и много др.

Олег КОРКУШКО

Олег КОРКУШКО. Внутренний мир

23 года. Актер киевского Молодого театра. Яркий дебют на профессиональной сцене — роль бунинского Мити в спектакле "Жара". Актер привлекательной внешности и неоднозначного внутреннего мира. И это, возможно, со временем поможет ему убедительно сыграть Чацкого в спектакле "Горе от ума". На 2018-й планируется выход двух лент с его участием — "Линия света", "Короткое слово "нет". Ранее Олег снимался в фильмах "Бессмертник", "Гнездо горлицы", "Команда", "Одиночка", "Черный цветок", "Райское место".

Анна КОШМАЛ

Анна КОШМАЛ. Затребованная

23 года. А уже более 20 кинопроектов. Родилась в Киеве в семье военного и педагога. С детства занималась в музыкальной школе и хореографической студии. Оттуда попала на пробы сериала "Сваты-5". Анна — актриса приятной волшебной внешности. Зрители отмечают ее особую лирическую манеру игры. Иногда пишут: "Какая милая красивая актриса. Какая обворожительность в ней есть". В 2018-м выходят "Сваты-7", где у нее главная роль. А 2017-м обозначены сразу несколько картин с ее участием: "Хороший мальчик", "Танец мотылька", "Слуга народа-2", "Перекресток", "Балерина".

Евгений ЛАМАХ

Евгений ЛАМАХ. Живые инстинкты

22 года. Вчерашний выпускник, его воспринимали как "типичного" киевского начинающего актера, но вдруг он проявил себя как актер с "живыми инстинктами", которых лишены большинство его коллег. На его стороне — типаж. Это такой довольно редкий для наших краев "Шукшин", т.е. светлый образ, искатель-правдолюб, бесхитростный, но в отчаянный момент способен спасти мир. Евгения можно увидеть в четырехсерийке "Конвой". Готовится к выходу полнометражный фильм "Черкассы" Тимура Ященко, где у Евгения главная роль. Снимается также в "Крутах". Заслуживает внимания его взлет от эпизода до главной роли.

Андрей ЛИДАГОВСКИЙ

Андрей ЛИДАГОВСКИЙ. Рефлексирующий

Молодой актер, которому повезло еще на старте найти своего режиссера. Андрей дебютировал в ленте Антонио Лукича и Валерии Кальченко "В Манчестере шел дождь". Сейчас готовится к съемкам дебютного полнометражного фильма Лукича, в котором также сыграет главную роль. Кроме очевидной физической формы этого актера, высокого роста, к его же особым чертам можно отнести также замечательный навык игры перед камерой. Это типаж сложно-рефлексирующего героя, способного легко транслировать актуальные для режиссера месседжи. Его отличает актерская способность быстро делать зрителя "своим".

Роман ЛУЦКИЙ

Роман ЛУЦКИЙ. Настоящий герой

Ему — 31. Уникально красивый для нашего кино "нездешний" герой. Если бы жил в Польше или Америке, уже был бы суперзвездой. Но, к счастью, достался Украине. В большом кино начал с "Братьев", "Параджанова". Потом еще несколько заметных лент. Большая аудитория была в сериале "Столетие Якова", где у Романа одна из главных ролей. Теперь — в прокате — "Сторожевая застава", где у Романа, можно сказать, главная роль, да еще и одна из самых ярких. Уже в ближайшее время увидим его в новом большом кино. И в сериальном жанре — вскоре выйдет "Обручальное кольцо с рубином". (Большое интервью с Романом Луцким в контексте рейтинга перспективных актеров — читайте в ZN.UA).

Евгения МУЦ

Евгения МУЦ. Трендовое лицо

23 года. Имеет профильное образование, но не была уверена, хочет ли заниматься именно актерской профессией. К счастью, она определилась. Начала с короткого метра, сейчас снялась в "Ворошиловграде" Ярослава Лодыгина (одна из центральных ролей). Снимается также в фильме Тараса Химича "Король Данило". Утверждена на одну из главных ролей в полнометражный фильм выдающегося режиссера (но о деталях можно будет сказать позже). Женя быстро освоилась в кино. И будет радовать зрителя утонченной красотой, особой смесью дерзости и хрупкости, глазами напуганной лани. Кстати, в ее случае имеем "трендове лицо", типаж, на который активно охотятся режиссеры мирового кино.

Даша ПЛАХТИЙ. Яркая героиня

Она способна к глубинному проживанию драматических ролей. Дебютировала в сериале "Племяшка". Было еще несколько ролей в разных сериалах. Но достойный старт ее карьеры — фильм "Стремглав", в котором ее нежная и встревоженная героиня сыграна тонко и трепетно. Эту ее особенность подмечают все профессионалы. Телевизионщики не спешат утверждать ее на главные роли, чувствуя в ней некую "инородную". Но процесс уже пошел, так что скоро увидим Дашу в разных фильмах и сериалах.

Дарья ПОЛУНИНА

Дарья ПОЛУНИНА. Голландская живопись

25 лет. Эта актриса также является носителем абсолютно нетипичной для наших "форматов" внешности. О ней режиссеры говорят — "голландская живопись". Дебют Даши — в "Кровянке". А далее — короткометражка "Сашка". Недавно Дарья снялась в главной роли в фильме "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко. И что-то подсказывает, что это будет интересный образ для украинского кино. Сейчас Полунина живет в Польше, где также практикует актерство и планирует продолжить сниматься в кино.

Максим САМЧИК

Максим САМЧИК. Универсальный

Максиму — 20, еще студент. Успел сняться в двух полнометражных фильмах, которые в скором времени выйдут на экраны. Очень одаренный юноша. К тому же имеет яркую харизматичную внешность. А еще — несколько важных навыков, таких, как отличная спортивная форма, замечательная координация. Это позволяет ему стать универсальным актером, способным качественно воплощать на экране экшен, драму, фэнтези, да что угодно. Его главные роли — в картине Марыси Никитюк "Когда падают деревья" и в приключенческом фильме Анатолия Матешко "Фокстер и Макс". Максим — это тот актер, который может привлечь аудиторию подростков, очень важную зрительскую категорию в каждой стране.

Макар ТИХОМИРОВ

Макар ТИХОМИРОВ. Эффект присутствия

20 лет, студент. Герой, по всем признакам. Имеет опыт, поскольку сниматься начал еще ребенком. В его случае переход из ребенка-актера во взрослое состояние прошел органично. Владеет тем самым "эффектом присутствия" (когда он в кадре), за которым гоняются киношники. Следует вспомнить его участие в фильме "Предел" П.Бебьяка. Будут говорить и о его роли в фильме "Киборги" А.Сеитаблаева, который скоро выйдет на экраны и, безусловно, вызовет резонанс. Есть несколько его ролей в телефильмах, которые тоже скоро выйдут, но об этом говорить рано.

Мария ТРЕПИКОВА

Мария ТРЕПИКОВА. Рыжая жемчужинка

26 лет. Ярко одаренная характерная актриса, ее работу можно увидеть в сериале "Любимая учительница", в сериале "Нюхач-3", где сыграла хладнокровную убийцу, а также в сериале "Последний раз прощаюсь" Андрея Черныха (должен скоро выйти), в полном метре "Когда падают деревья", в сериале "Крепостная" (выйдет где-то через полгода). Режиссеров интересует замечательная задорная внешность этой рыжей жемчужинки — веснушки и рыжие волосы. Кроме внешности, актриса радует утонченным рисунком игры.

Иван ШАРАН

Иван ШАРАН. Актер-оборотень

22 года. Большая надежда украинского театра и кино. Замечательные роли в спектаклях "Буна", "Сегодня ужина не будет", "Можещосьполучиться". В театре "Золотые ворота" со временем начнет новую интересную работу. Дебютировал в популярном кино лентой "Последний москаль", роль Дзюньо. Сейчас продолжается активный съемочный процесс фильма "Благородные бродяги". Этот фильм еще до выхода на экраны получил громкую славу, ведь некоторые деятели решили, что творческая группа "порочит репутацию" львовских батяров. На это Шаран ответил: "Мы их только прославляем". Актер довольно гибкий, максимально убедительный в комедии, драме, трагикомедии.

Вероника ШОСТАК

Вероника ШОСТАК. Нежная красота

23 года. Режиссер фильма "Изи" Андреа Маньяни, у которого снималась Вероника, именно о ней сказал, что уровень ее исполнительского мастерства отвечает наивысшим стандартам европейской актерской школы. Начала сниматься в 16, еще студенткой первого курса Львовского университета Ивана Франко. Это был фильм "Братья" Виктории Трофименко. Нежная красота Вероники стала украшением известного фильма. Это некая скандинавская нота в гуцульском звучании сюжета. На сегодняшний день есть ее хороший задел в полнометражных фильмах, сериалах. Только что вышел очередной сезон популярного сериала "Окно жизни", где у актрисы линейная роль. Вероника — героиня. Хотя у нас редко встретишь такую внешность. Легко представить ее в средневековом антураже, как ее и увидели, например, создатели фильма "Голем из Израиля", которые снимали свой фильм в Украине. Там у актрисы небольшая, но яркая роль.

Фото из архива кастинг-директора Аллы Самойленко и со страниц актеров в Facebook.