Что после "Брамы"?

В Госкино Украины представили график выхода на большие экраны новых отечественных лент. Прокатный пик — осень-зима — 2018. Какие из этих картин найдут свою целевую аудиторию и какой зритель должен найти эти самые фильмы?

Недавний всеукраинский прокат новой ленты Владимира Тихого "Брама" (с Ирмой Витовской и Виталиной Библив в главных ролях) спровоцировал настоящую бурю в социальных сетях: одни фильмом восхищаются, другие его довольно жестко критикуют. И за всем этим зрительским энтузиазмом — фактор небезразличия к украинской кинопродукции.

Наверняка и "Брама", и другие отечественные картины, о которых речь пойдет ниже, пока не могут соревноваться по кассовым сборам с американским или европейским кино, в особенности жанровым — до этого еще очень далеко. Однако интерес вроде бы есть, а вскоре, возможно, наши кинематографисты даже окупят затраты на производство непосредственно в прокате.

"Бобот и Энергия Вселенной"

Режиссер: Максим Ксёнда

30 августа

12-летний Вадик "подружился" с трансформаторной будкой. И эта будка неожиданно демонстрирует признаки жизни. Но тут становится известно, что на Землю надвигается несчастье — в населенных пунктах может исчезнуть электроэнергия. Поэтому спасать человечество от катастрофы и приходится трансформаторной будке, но через посредников — заколдованного ворона и смартфона. Фильм интересен тем, что привычные для нас вещи, например трансформатор или машины для мусора, можно рассматривать под иным углом.

Этот фильм, безусловно, рассчитан на семейную аудиторию, на любителей сюжетов "с вывихом" (одна трансформаторная будка чего стоит!). В конце концов, если фэнтези авторам удастся реализовать на большом экране ярко и убедительно, то и большая аудитория подтянется.

"Тайный дневник Симона Петлюры"

Режиссер: Олесь Янчук

6 сентября

Сюжет охватывает период жизни Симона Петлюры (главного атамана войск Украинской Народной Республики и лидера Директории УНР) во время его эмиграции в Париже — до рокового дня, когда он был убит Самуилом Шварцбардом. Фильм рассказывает не только о плане уничтожения Петлюры, но и о последних днях его жизни. Интересен сам драматургический прием — написание Петлюрой дневника… Таким образом, сюжет картины переносит зрителей из Парижа в Украину, к событиям и действующим лицам того короткого периода УНР, когда Украина получила, но не смогла удержать независимость.

Для любителей байопиков, исторических драм. Для ценителей важных тем, в основе которых — малоизвестные страницы украинской истории. Режиссер Олесь Янчук в этом плане последователен, каждый его новый фильм — это и наша история, и незаурядные личности.

"Когда падают деревья"

Режиссер: Марыся Никитюк

13 сентября

В этом фильме — проза жизни и ад провинции. В центре сюжета — пятилетняя Витка, которая приезжает к бабушке на летние каникулы. В селе она становится свидетельницей романа своей старшей сестры Ларисы с бандитом Шрамом. Мама девочек пребывает в депрессии, а их бабушка вконец запуталась в домашних делах, отчего срывается на крик из-за любой мелочи.

В этом случае — большое кино от молодого режиссера. Очевидно, что проект рассчитан на ценителей авторского кино под условной рубрикой "Так жить нельзя!". Картина недавно была представлена в Одессе на Международном кинофестивале. Но каких-либо поощрений за режиссуру фильм не снискал. Зато была отмечена работа молодой актрисы Анастасии Пустовит. Вот у зрителя и есть мотивация: увидеть на экране актрису — открытие Одесского кинофестиваля и оценить работу перспективного режиссера.

"Герой моего времени"

Режисер: Антонина Ноябрёва

20 сентября

Герой Жорик, который разговаривает на суржике, переехал из провинции в столицу. У него большие планы на жизнь: элитные заведения, европейские ценности и культурные мероприятия. Но пока приходиться жить как получится — среди грязных подъездов, неработающих лифтов, убогих каруселей и пива. Жорик не сдается, он ищет работу в той сфере, где можно находиться рядом с прекрасным. Сюжетная канва завязана на love story — Жорику понравилась девушка из состоятельной семьи. Но суровая планка социального статуса довлеет над ним, и ее нужно преодолеть!

Этот фильм также был недавно представлен на Одесском международном кинофестивале, снискав похвалу жюри, — а это дополнительный повод убедиться в его объективности, а также настроиться на современную социально-психологическую а-ля вампиловскую психодраму о мужчине, который ищет себя в безумном, безумном, безумном мире.

"Благородные бродяги"

Режиссер: Александр Березань

27 сентября

Музыкально-комедийный боевик посвящен авантюристам Боде и Миреку. События разворачиваются во Львове в конце 1930-х годов. Девиз двух героев-батяров: "Любить Львов, женщин и шутки!". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, все же оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя они становятся опекунами юной Христи, после чего их приключения набирают новые обороты.

Один только жанр — музыкально-комедийный боевик — отличная приманка для зрителя в нашем серьезном кинорепертуаре. Стоит посмотреть! Дополнительный бонус — яркий актерский дуэт в картине. Во-первых, это большая надежда Национального театра имени Ивана Франко — актер Иван Шаран. Во-вторых, известный львовский талантливый актер Юрий Хвостенко. Ради них и стоит отвлечься от гаджетов и пойти в кино.

"Сумасшедшая свадьба"

Режиссер: Влад Дикий

4 октября

Комедия, в которой заняты Монатик, Винник, Потап.

В центре сюжета — директор районного краеведческого музея Василий Середюк. Он отправляет дочь Катю во Францию на обучение. Через месяц она сообщает, что выходит замуж за французского врача-кардиохирурга Франсуа. Лозунг семьи: "Середюки — европейская семья!" слышал в районе каждый. А оказалось, что будущий европейский зять — афрофранцуз. И строгий папа решил, что свадьбе не бывать!

Уже трейлер фильма спровоцировал хейтеров на яростные нападки на картину, которую еще никто толком не видел, но вот уже ругают: мол, опять попса и странные расовые проблемы в эпоху повсеместной толерантности! Тем не менее "Сумасшедшая свадьба" претендует на статус народного попкорнового кино, а персоны Винника и Монатика гарантируют проекту совсем не пустые залы. Не исключено, что "Свадьба" еще посоревнуется в этом году с DZIDZIO и Зеленским по бешеным кассовым сборам.

"Позывной Бандерас"

Режиссер: Заза Буадзе

11 октября

Украинский военный детективный триллер. Осенью 2014 года на Востоке Украины, в зоне АТО, группа разведчиков во главе с Антоном Саенко (Бандерас) ищет российского подрывника, известного как Ходок. Профессиональный военный, естественно, просто так поймать себя не дает, но разведданные приводят Бандераса в родное село. Однако односельчане считают Антона предателем.

Поклонникам военно-патриотического кино. Сегодня новое время, новая история. И если раньше мальчишки смотрели и копировали героев таких советских картин, как в "Зоне особого внимания" или "Ответный ход", то при успешном стечении творческих обстоятельств "Бандераса" тоже могли бы носить на руках нынешние подростки, — а это самые благодарные зрители подобного жанра. Ну и родителям не стоит уклоняться от подобных проектов.

"Донбасс"

Режиссер: Сергей Лозница

18 октября

Военную трагикомедию о жизни самопровозглашенных "Донецкой и Луганской республик" показали на Каннском международном кинофестивале. Этот фильм — цепочка из 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, которые воссоздают в игровом кино реальные истории, произошедшие на Востоке Украины. За основу сценария Лозница взял документальные материалы из любительских роликов на YouTube, снятые на территории так называемой Новороссии. Структура ленты напоминает набор соединенных друг с другом скетчей. В фильме заняты известные киевские актеры театра и кино, в частности Тамара Яценко, Олеся Жураковская, Людмила Смородина.

"Донбасс" — для поклонников творчества Сергея Лозницы, который однажды снял "Счастье мое", и теперь многие думают-гадают: возьмет ли планку выше? Прокат "Донбасса" покажет.

"DZIDZIO Первый раз"

Режиссер: Михаил Хома

25 октября

Естественно, главный герой — DZIDZIO. По-прежнему в душе он большой артист и наивный ребенок. В новом сюжете — маленький секрет, который перерастает в большую проблему: ни мама, ни друг не могут помочь герою. Потому что это "деликатное дело" и он должен сам впервые решиться на что-то важное и ответственное…

Если даже в названии указано "первый раз" — не стоит обольщаться. Кинофраншиза на тему DZIDZIO (сразу после "Контрабаса") будет только разрастаться, и за первым последует триста первый раз, если кассовые сборы снова удивят. В целевой аудитории картины можно не сомневаться — она всем понятна и совершенно предсказуема.

"Король Данило"

Режиссер: Тарас Химич

22 ноября

Исторический боевик, 1238 год. Князь Данило Галицкий со своим братом Васильком нападают на приграничный замок "тайного ордена". Благодаря своей находчивости Данило захватывает магистра в плен. Далее — хан Батый, козни бояр, разруха Киева. И все то, о чем вы когда-то читали в книжках с картинками.

Новый фильм режиссера-энтузиаста сразу же после его патриотического проекта "Жива". В данном случае это попытка исторического костюмного яркого блокбастера, успех которого во многом зависит от сценаристов. Ну и от режиссуры, конечно. В любом случае заявка интересная, сам фильм нельзя пропустить по разным причинам — бюджет, сюжет, кастинг, талантливый режиссер.

"Круты 1918"

Режиссер: Алексей Шапарев

6 декабря

Исторический экшен, сюжет — на основе реальных событий (бой на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года). На фоне трагических событий два брата, Андрей и Алексей Савицкие, влюбляются в Софию. Большевики подходят к Киеву, город наполнен "красными". Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни парней, среди которых Андрей и Алексей, идут в бой против четырехтысячного, хорошо вооруженного войска.

Кинопроект Шапарева — как яркая иллюстрация к урокам истории (и не только в школе): трагическая тема в нашем трудном современном контексте. Не исключено, что фильм станет одним из чемпионов проката — в своей жанровой нише — при разумной раскрутке и удачном соседстве с фильмами-конкурентами.

"Декабрьская сказка, или Приключения Святого Николая"

Режиссер: Семен Горов

13 декабря

Комедийный семейный фильм о взрослении, вере в сказку и о том, что чудеса могут изменить жизнь к лучшему, подарить радость, дружбу и любовь. Лента рассказывает о приключениях второклассника Артема, чья семья переехала из большого города в дом в Карпатах. И к Артему накануне Дня Святого Николая неожиданно появляется сам Николай. На самом деле это вор в костюме волшебника. Поэтому мальчику вместе с сестрой-подростком и местными ребятишками приходится проявить смелость и находчивость, чтобы победить этого "волка в овечьей шкуре".

Горов — отличный мастер жанрового кино ("Останній москаль", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка"). Его предновогодняя история навевает ассоциации с культовым киноциклом "Один дома". И разве это не причина — накануне Нового года пойти именно на украинский фильм, поддержав отечественного производителя?

Кроме упомянутых кинопроектов, в украинском прокате и другие жанровые фильмы. В частности, "Дикое поле" (8 ноября), "Свингеры-2" (5 декабря), "Я, Ты, Он и Она" (27 декабря), "11 детей из Моршина" (27 декабря).