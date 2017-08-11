Что нам делать с государственными студиями?

Среди объектов государственной собственности, которые впоследствии могут быть приватизированы, в 2017—2020 гг. могут оказаться Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская студия анимационных фильмов.

Почти год назад в Министерстве культуры Украины состоялось совещание, на котором чиновники должны были определиться: что делать с государственными киностудиями?

Национальный кинематограф в Украине ассоциируется с государственными киностудиями.

Частные студии 20 лет не могут понять, что такое национальное кино, и поэтому иногда их фильмы являются калькой с русского.

Но показатели экономического состояния государственных киностудий, особенно в последние годы, плохи. Точнее, совсем плохи. Что неудивительно: в Украине идет война, тут не до кино.

Правда, и до войны национальный кинематограф не входил в приоритетные для государства сферы. Хотя во времена Януковича отрасль оживилась, став местом, где совершались сомнительные сделки. Но сегодня не об этом.

Сейчас нас интересуют состояние и перспективы государственных студий. Именно этой теме было посвящено упомянутое совещание в Министерстве культуры. Министр Евгений Нищук как действующий актер понимает значение кино. Но вела совещание заместитель министра Тамара Мазур, а ее комментарии и интонации говорили о том, что шансы выстоять у государственных киностудий минимальны. Если хозяйствование никудышное, студии необходимо разгосударствливать, отдать их в частные руки, которые, дескать, доведут до ума (если бы!) эти территории и недвижимость, оцененные, кстати, в минимальные суммы.

"Нет-нет, это не решение, — уверяла модератор, — мы только изучаем ситуацию, так сказать". Для человека, который прилетел не с Марса, а живет в Украине и имеет хотя бы минимальное представление о нашем кино, такой плоскостной подход (от "площадей", которые занимают студии) удивляет. Ведь киностудии — это не предприятия по изготовлению разовой посуды или пакетов для мусора. Там выпускали фильмы, которые были нужны людям, создавали гуманистическую ауру нации (слова Лины Костенко). Туда много лет инвестировались таланты.

Но у чиновников своя логика: они рассматривают стагнацию студий, не учитывая ее причины. А причины веские и отчасти озвучивались, хотя модератор делала вид, что их не слышит, поскольку они не соответствовали близкой и понятной ей экономической целесообразности: студии — это балласт, от которого надо избавиться.

Иногда казалось, что разговор происходит в Министерстве экономики, а не в ведомстве, призванном развивать культуру страны. Как будто кинематографисты пришли на бизнес-форум или мастер-класс по прибыльности. Но если Министерство культуры подходит к государственным киностудиям только с прагматической позиции, совсем исключая вопросы культурные, если ему не интересна судьба учреждений, важных для утверждения государства, то зачем оно?

Приходится объяснять очевидные истины: студии — это производство фильмов. А не только территория и помещения. Это также история кино, это музей и реквизиты, исторические костюмы и ретро-автомобили. Стоимость всего этого со временем будет расти, а значит, нуждается в уходе, хозяйском глазе. Разве сохранность такой коллекции не является государственным интересом?

Не будем углубляться в историю. Впрочем, почему бы и нет? Прошу прощения за отступление, но без него будет непонятно, откуда ноги растут.

1990-е. Киностудия приобретает статус национальной. Государство прекращает финансировать кинопроизводство, не запустив механизма поддержки отечественного кино средствами с рынка (процент от проката иностранного фильма, от рекламы, лотерей и т.п., как это сделали другие европейские страны).

Чтобы выжить, студия сдает свои площади в аренду и позволяет "инвестору" построить на своей территории два жилых дома, а "инвестор" дарит квартиру(ы) студии, где работает много сотрудников, нуждающихся в жилье...

Начало 2000-х. На студии меняют директора, который увольняет многих сотрудников и ничего не предлагает взамен. Публичный скандал возникает тогда, когда "инвестор" через суд потребовал за "подаренные" квартиры возмещения: или огромную сумму денег, или кусок студийной земли. В прессе появляется открытое письмо к власти с подписями авторитетных Богдана Ступки, Ады Роговцевой, Романа Балаяна. Назвали это письмо "Земля" — именно на Киевской киностудии Довженко создавал свой шедевр. На студию приезжают члены комитета по вопросам культуры и духовности ВР, на его заседании появляется один из тогдашних нардепов. Оказалось, что он и является тем самым "инвестором", владельцем одной из строительных компаний. Неизвестно (точнее, известно), чем бы все это закончилось, если бы не разразилась Помаранчевая революция.

После 2004 г. вопросами кино демократическая власть не заинтересовалась. Ускоряются грандиозные сдвиги, которые и вызвали такой печальный нынешний результат. В сфере кино не происходило ничего утешительного, власть в лице премьер-министра по вопросам гуманитарной сферы интересовалась телевидением, потому что оно показывало народу представителей власти, и в него не надо было вкладывать средства.

Сколько правильных слов наслушались! А студия тем временем напоминала заброшенный корабль: там, где когда-то кипела творческая жизнь, — пустые павильоны и безлюдные коридоры.

В 2008-м студия отмечает 80-летие и приглашает на празднование президента Виктора Ющенко. Дело сдвинулось — в том году Николай Мащенко смог завершить историческую эпопею "Богдан Зиновий Хмельницкий", Балаян — "Райских птиц", Олесь Янчук — "Владыку Андрея", начала снимать молодежь.

После 2010-го студия окончательно пришла в упадок. Ведомство, названное по российскому канону "Государственное агентство по вопросам кино", начинает бизнес за счет государства. К сожалению, это привилось к дереву украинского кино и прорастает по сей день. Если в Польше, например, или во Франции национальное кино развивается за счет бизнеса, то в Украине — наоборот.

Если вы нуждаетесь, и у вас финансовые проблемы — вы никому не интересны, даже если ваш капитал — это около тысячи фильмов, и у вас статус национального учреждения культуры (государство, предоставляя учреждению этот статус, берет на себя его финансирование, но в отношении ведущей киностудии Украины это обязательство не выполнялось). Так что же получается — Украине не нужно свое кино?

Не надо драматизировать — слышу голос чиновников. Скажут: недавно государство предоставило временные льготы для поддержки пяти государственных киностудий (пятая — это Национальный центр им. А.Довженко, который является киноархивом, но для удобства его отнесли к студиям). Отменен налог с аренды площадей. Однако, как сообщил на совещании директор Центра им. А.Довженко Иван Козленко, другим постановлением Кабмина эти средства государство забрало себе.

Другая форма негласного уничтожения студий — это когда цены за аренду определяет Фонд госимущества и когда, по словам директора Олеся Янчука, для киностудии им. А.Довженко устанавливает такие высокие цены, что потенциальные арендаторы обходят ее десятой дорогой. Так это поддержка украинского кино или произвол ведомства?

Интересно, что впервые за время независимости Украины чиновники подходят к вопросу кино, так сказать, с чистого листа. То, что было до них, их не интересует... Но ведь известно: тот, кто не уважает своего прошлого, не имеет будущего.

Вернемся к причинам экономического упадка киностудий и увидим, что с конца 2014 г. три государственные студии — им. Довженко, "Укркинохроника", "Укранимафильм" — по результатам 7-го и 8-го конкурсов, которые проводит Госкино, получили только 7,47% государственного финансирования, остальные 92,53% идут на частные компании ("Пронто", "Инсайт Медиа", "Директория кино" — почти 42%).

Рационально-прагматическое мышление современных чиновников направлено на поддержку того, что в этой поддержке не нуждается. Возможно, у них какие-то другие мотивации? В любом случае, бумаги покажут, что "откатов" в кинематографическом королевстве нет. Ну, уволился заместитель председателя Госкино Андрей Ящишин, поскольку немного перебрал в распределении государственных средств, выделив частной киностудии "Татофильм", владельцами которой являются его дочь и бывшая жена, в 7-м конкурсе скромную сумму, а в 8-м уже сумму очень солидную, но надо ли на такие мелочи обращать внимание? Если верить журналисту Денису Масликову, там работала прокуратура, но узнаем ли мы о результатах расследования?

Это происходит в то время, когда государственные студии, подающие проекты на конкурс, получают свои 4,7%, когда выпускники Института экранных искусств готовят дипломные работы за свой счет, когда...

Впрочем, смирим возмущение и продолжим верить в честность людей, которые сегодня определяют судьбу украинского кино и формируют его лицо, распределяя государственные средства.

Частные студии, которым отдают предпочтение при выделении бюджетных средств, снимали и продолжают снимать фильмы и сериалы. С российскими актерами и на русском языке, предназначая свой продукт для российского рынка. Министр Евгений Нищук деликатно и с высокой степенью дипломатичности попросил их представителей, чтобы переходили на украинский и снимали украинских актеров.

Прислушаются ли?

Такие совещания, разумеется, нужны. К тому же, протестов от кинематографистов чиновники не боятся — слишком слабое сообщество. Молодежь перешла на самообслуживание, сама снимает фильмы и сама их смотрит (количество объединений и КФ множится).

Так что остались формальности — продать государственные студии на аукционе и выручку выгодно пристроить. Тем более что студийная земля не перестала быть лакомой для олигархов...