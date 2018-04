Чарльз Ллойд и ОNUKA на Leopolis Jazz Fest-2018

С 27 июня по 1 июля 2018 г. во Львове пройдет VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest (преемник Alfa Jazz Fest'у). В течение 5 дней выступят более

170 музыкантов из 16 стран мира.

На главной сцене имени Эдди Рознера в парке Б.Хмельницкого зрители услышат легендарного американского джазового музыканта-авангардиста, саксофониста, флейтиста, воплотившего полвека джазовой истории, — Чарльза Ллойда с ансамблем The Marvels. Львов уже знакомился с его мастерством на этом фестивале четыре года назад.

Новое поколение на главной сцене в этот же день представит британский вокалист, пианист и композитор Джейми Каллум. На сегодняшний день его СD разошлись по миру тиражом свыше 10 миллионов, а альбом Twentysomething стал мультиплатиновым.

21 апреля с.г. в лондонском Альберт-Холле популярный англичанин принял участие в концерте в честь 92-летия королевы Елизаветы ІІ.

Одним из самых ожидаемых концертов станет новый проект Роберта Глеспера, обладателя трех премий Grammy — R + R = NOW (Reflect + Respond = Now). В нем 40-летний Глеспер объединил лучших молодых музыкантов, став иконой андеграунда. Легендарного джазового певца, обладателя десяти премий Grammy Бобби Макферрина хорошо знают в Киеве и Львове. В составе R + R = NOW выступит Тейлор Макферрин — его старший сын.

В сопровождении Академического симфонического оркестра INSO-Львов зрители услышат шведского контрабасиста, бас-гитариста, виолончелиста, композитора и аранжировщика Ларса Даниэльссона.

Звездой фестиваля станет также Маркус Миллер — хорошо известный в нашей стране бас-гитарист, композитор и продюсер. Он известен как музыкант, сотрудничавший с Майлзом Дэвисом, Герби Генкоком, Эриком Клептоном, Лютером Вандроссом, Дэвидом Сенборном. Он — обладатель премии Grammy за лучший альбом современного джаза в 2001 г. (альбом М²).

Один из ведущих фьюжн и джаз-гитаристов, лауреат Grammy Ли Ритенур и американский композитор, аранжироващик, продюсер, пианист и руководитель оркестра Дейв Грусин, десятикратный обладатель Grammy, автор музыки к более чем ста фильмам сыграют во Львове вместе из басистом Мелвином Ли Дэвисом и барабанщиком Весом Ритенуром.

Подлинной сенсацией Leopolis Jazz Fest станет выступление человека, который олицетворяет историю и эволюцию джаза, одного из величайших джазовых новаторов — Ахмада Джамала.

Leopolis Jazz Fest в этом году также представит слушателям новую звезду, певца, композитора, аранжировщика и мультиинструменталиста, подопечного известного продюсера Квинси Джонса — Джейкоба Кольера. Кстати, дебютный альбом Джейкоба Кольера In My Room получил две премии Grammy.

Итальянский соул-вокалист Марио Бионди, который продолжает традиции звезд "филадельфийского соула" 70-х годов и является одним из ярчайших представителей этого жанра в Европе, продемонстрирует во Львове программу, состоящую из уже известных песен и музыки из его нового альбома Brasil.

Одновременно на общедоступных уличных сценах города — площади Рынок и площадке возле Дворца Потоцких — будут играть десятки лучших джазовых групп нашей страны и Европы. 28 июня, в День Конституции Украины, на площади Рынок споет наша известная группа ОNUKA.