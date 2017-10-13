Британская "Yerma", осенний переполох

Фестиваль "Британский театр в кино", инициированный Британским Советом в Украине, предлагает столичным театралам два шекспировских сюжета и одну громкую премьеру по мотивам Федерико Гарсиа Лорки.

Этот полюбившийся проект презентует громкие премьеры британского театра, сопровождаемые документальными фильмами, подробными экскурсами в историю работы над тем или иным проектом.

Как правило, все спектакли — новейшие.

Вот и в осенний (октябрьский) период на экранах столичного кинотеатра "Киев" (в частности) можно будет увидеть уже известную версию пьесы Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", поставленную в Old Viс Theatre режиссером Девидом Ливо. Главные роли в этом спектакле сыграли Дэниел Редклиф и Джошуа Макгуайр. Внимание к спектаклю объяснимо, поскольку актер, сыгравший Гарри Поттера в кино, привлекает всех и на театральной сцене.

Как известно, герои этой постшекспировской истории, заняли главенствующее место в сюжете и пытаются понять все интриги и тайны Эльсинора, при этом они попадают и в смешные ситуации, и в парадоксальные. Философская интеллектуальная комедия в свое время превратила Стоппарда в одного из влиятельнейших драматургов мира. Показ в "Киеве" — 24 октября.

В планах также повторный показ спектакля "Тит Андроник" по пьеса Вильяма Шекспира. Эта постановка Королевской Шекспировской компании. Режиссер — Бланш Макинтайр, в главных ролях — Мартин Хатсон, Дармеш Патель. У Шекспира — история о падении Рима, о страшном возмездии. Тит — политик, который обескровлен бесконечной войной и потерями. Он оставляет Рим погруженным в хаос, в духовную пустоту, в коррупцию… И многие современные режиссеры, естественно, находят в этом сюжете несомненные параллели и с нашей реальностью.

Пожалуй, одна из самых сенсационных британских премьер последнего времени — 31 октября: это спектакль театра "Янг Вик" "Yerma". По мотивам произведения Федерико Гарсиа Лорки. Режиссер — Саймон Стоун. А в главной роли — Билли Пайпер.

Эта роль принесла актрисе премию Лоуренса Оливье — за лучшую актерскую работу в драматическом спектакле. Сама актриса многим известна благодаря сериалу "Доктор Кто". Критики называют эту постановку триумфальной, невероятной, обжигающей, увлекающей зрителя парадоксальным сюжетом и прекрасной актерской игрой. Действие перенесено в современный Лондон. А главная героиня, 30-летняя дама, очень хочет завести ребенка и готова ради этой цели на безумные поступки…

Фото: Актриса Билли Пайпер получила премию Оливье за главную роль в спектакле "Yerma"