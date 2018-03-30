Аттила вернулся

В рамках ІІІ Международного художественного фестиваля "Карпатское пространство" в Ивано-Франковске состоится одно из самых ожидаемых театральных событий в этом году — показ спектакля Аттилы Виднянского, которого называют одним из лучших европейских режиссеров. Он презентует "Семью Тотов".

Так случилось, что в Украине после почти десятилетнего перерыва покажут спектакль Национального венгерского театра, который и поставил наш земляк, он же — художественный руководитель театра Аттила Виднянский. Его имя действительно известно и очень влиятельно в

театральной Европе. В 1992-м Аттила окончил режиссерский курс Киевского театрального института имени Карпенко-Карого. Спустя год на базе выпускников венгерского курса он основал в городе Берегово Венгерский театр им.Дьюлы Ийеша. В 2004 г. Аттила назначен арт-директором Венгерской оперы в Будапеште. С 2013-го возглавляет Венгерский национальный театр.

Péter Gyula / nullahategy.hu Аттила Виднянский

В Киеве в 90-х Виднянский поставил на сцене Театра имени Леси Украинки спектакль по пьесе Ж.Фейдо.

Во Франковске этот режиссер презентует "Семью Тотов", спектакль по пьесе Иштвана Эркеня, классика венгерской литературы. Сюжет произведения, очевидно, никогда не утратит актуальности, ведь это история о том, как обычное семейство превращается в некую тоталитарную секту. Действие перенесет зрителя в небольшой курортный городок, в семейство Тотов. Покой в этой семье нарушит некий "неизвестный" — военный... Его появление изменит не только настроения в семье, но и нечто в самом мире вокруг Тотов.

Венгерский национальный театр основан еще в 1837-м. Это культовый театр, в его афише — национальная и мировая классика.

Следует также напомнить, что сам Аттила Виднянский часто о себе говорит, что он — венгерско-украинский художник, поскольку родился в Мужееве, небольшом поселке Береговского района Закарпатской области.

Показ спектакля одного из самых заметных европейских режиссеров — без преувеличения, одно из главных событий театрального года в Украине.

Кроме этого, в театральном сегменте фестиваля "Карпатское пространство" (он будет проходить в Ивано-Франковске 4, 5, 6 мая) есть и другие яркие театральные события.

Из Грузии в Украину приедет Тбилисский государственный театр имени Сандро Ахметели со спектаклем "Колыбельная войны" (режиссер Ираклий Гогия). Это спектакль, в котором зрители услышат голоса детей, переживших шок во время военных конфликтов. Из Беларуси на Ивано-Франковский форум приедут артисты Независимого театрально-музыкального проекта со спектаклем "Из жизни насекомых" (режиссеры Дмитрий Богославский, Светлана Бень). Из Чехии — SPITFIRE COMPANY — с трагифарсом "Антислова" по произведению Вацлава Гавела.

Ожидаются также популярные театры из Польши, других европейских стран. Отдельный блок "Карпатского пространства" — программа "Кукольные обереги", объединяющая интересные кукольные спектакли из разных украинских городов — Днепра, Черкасс, Ужгорода, а также спектаклей из Литвы, Румынии.

В частности, 3 мая на сцене Ивано-Франковского областного театра кукол имени Марийки Подгорянки покажут нашумевший львовский кукольный проект "Гамлет" В.Шекспира (перевод Юрия Андруховича). Режиссер спектакля Алексей Кравчук говорит, что его спектакль исследует механизмы манипулирования людьми.

С другой стороны, в этом спектакле театра "И люди, и куклы" действительно есть какая-то мистическая взаимная манипуляция: актер манипулирует куклой, а кукла — актером.

"Карпатское пространство" инициировано Национальным академическим театром оперетты и его руководителем Богданом Струтинским. По мнению г-на Богдана, такие масштабные международные проекты помогают Европе лучше узнать Украину и оценить ее мощный творческий потенциал, сама же Украина имеет возможность приобщиться к самым интересным европейским проектам в сфере театра, музыки, современного искусства.