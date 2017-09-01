Арт-променад  в золотую провинцию   

В течение пяти дней 12 художников из пяти городов Украины рисовали "золотую провинцию".

Первый Всеукраинский художественный пленэр "Лучший художник" —масштабное мероприятие при поддержке Минкульта и департамента культуры Винницкой городской рады. Проект стал возможен благодаря менеджерским способностям народного художника Украины, коренного винничанина — Владимира Козюка.

Этот художник — опытный пленэрник (Китай, США, Франция), влюбленный в Подолье и Винницу, не просто аккумулировал творческие силы, но продумал до мелочей детали пребывания художников: от бытовых и профессиональных условий до эмоционально-атмосферных.

По условиям конкурса каждый из художников должен нарисовать картину непосредственно на пленэре (от франц. plein air — "открытый воздух"), при естественном свете. И не важно, сколько времени на это понадобится, но нужно завершить работу на том же месте, где он ее начал, и без дальнейшей доработки.

Владимир Оврах

Правила пленэров в свое время ввели в моду и обиход еще легендарные французские импрессионисты. Для них пленэризм стал основой эстетики, при которой свет и воздух приобретают самостоятельное значение и живописный интерес.

Но в современном мире на многих пленэрах (как в Украине, так и за рубежом) художники под этим профессиональным навыком понимают, в основном, собрание-отдых-застолье.

Козюк же сделал акцент именно на работе, на художественных соревнованиях в чистом виде. Его профессиональная задача — получить от участников пленэра правдивое отражение красочного богатства натуры, всех изменений цвета и света в естественных условиях.

Как писал известный художественный критик Ж.-Л.Кастаньяри: "Они [импрессионисты] воспринимают природу так, что она получается какой угодно, только не скучной и не банальной…". Именно такими получились и работы участников Всеукраинского художественного пленэра.

За пять насыщенных дней — полтора десятка картин с изображением винницкого кафедрального собора и пять — с башней Артынова.

Именно эти архитектурные объекты оказались самыми популярными для изображения 12 художниками, отобранными из 208, подавших заявки.

То есть эти 12 — уже лучшие. Поэтому каждый из них получил диплом конкурса: жители Винницы Светлана Нечай-Сорока, Валентина Колтановская, Александр Никитюк, Ирина Прокопчук, Виталий Петровский, Олеся Рыбченко и Валентина Васкялите из Киева, одессит Сергей Заяц, Екатерина Пикало из Днепра, и Елена Острогляд из Полтавы.

Победителями признали двух художников, нестандартно увидевших Винницу: корифея и винничанина — Владимира Овраха и дебютанта пленэров из Чернигова — Евгения Шаповалова. Почетные значки "Лучший художник" нашли своих первых обладателей. Символический знак №1 вполне заслуженно — у Владимира Козюка.

Евгений Шаповалов

"Я не ожидал такого результата, — признается Евгений Шаповалов, чьи пейзажи трудно спутать с другими картинами — импрессионизм в сочетании с абстракцией. — У меня еще не так много опыта, а уже такая награда. Из всех, которые я до сих пор получал, она является самой высокой и самой ценной. Очень хорошо мне работалось в Виннице. Я пытался сделать так, чтобы показать этот замечательный город оригинально, чтобы это не было похоже на других".

Городской голова Сергей Моргунов пообещал, что 12 картин — по одной от каждого художника (из подаренных городу) — вывесят в музее города, над созданием которого активно работают.

Также написанные работы попадут в каталог, который издадут ко Дню города и будут экспонировать на выставке-продаже. Одну же из написанных работ каждый автор подарит меценатам проекта, которые оказали поддержку пленэру. Три работы останутся у художников или продадутся в День города.

Уже на следующий год планируется расширить географию участников пленэра на другие страны мира. Поэтому есть надежда, что и другие города Украины последуют примеру Винницы и также примут у себя художников. Через несколько лет можно было бы устроить огромную выставку таких работ и посмотреть на Украину глазами разных талантливых художников.