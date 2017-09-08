Александра Коваль: "Форум издателей обратился в СБУ, чтобы обеспечить охрану писателей"

С 13 по 17 сентября состоится 24-й Форум издателей во Львове. Его руководитель, президент Александра Коваль рассказала ZN.UA о презентации Сергея Жадана в Львовской опере, об угрозах в адрес некоторых участников форума, а также о тенденциях в издательском бизнесе.

— Буквально месяц назад Украинская ассоциация издателей ошарашила общественность статистикой: дескать, в Украине лишь в течение 2016 г. официально закрылось 136 издательств. Такая тенденция касается маленьких издательств, а крупные набирают обороты. К чему такие тенденции могут привести? Какой диагноз на основе этой статистики можно поставить издательскому рынку в Украине?

— Может, и некорректно сравнивать издательский бизнес с любым другим, но вот взгляните на Крещатик. Здесь постоянно что-то закрывается, а через некоторое время на этом же месте что-то открывается. Одним словом, идет обычный процесс. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это бизнес.

К тому же никто из нас доподлинно не знает, сколько лет работают на рынке издательства, которые теперь официально закрылись.

Кто-то говорит, что у нас официально зарегистрировано 2,5 тыс. таких издательств, а кто-то насчитывает их свыше 4 тыс. А вот какие из них действующие? Какие активно издают книги?

Думаю, таких наберется около 500.

У нас на форуме во Львове представлено почти 200 издательств. Считаю, что это издательства активные, живые, действующие.

— Существует ли технология неких замеров: т.е. какое оптимальное количество изданий могло бы характеризовать то или иное издательство как, по вашим словам, живое и действующее?

— Такой технологии нет. И искать какие-либо стандарты — напрасный труд. Ведь может быть издательство, которое издает лишь одну популярную книгу и долгое время продает ее миллионными тиражами.

Это так же, как иногда бывает в театре. Например, в Париже в каком-то театре годами может идти лишь одна пьеса — "Лысая певица" Эжена Ионеско. И на жизнедеятельности театра это сказывается достойно и положительно. Ведь пьеса затребованная.

Гипотетически могут быть и такие издательства. Ибо четких стандартов в этом бизнесе нет.

Хотя жизнь свидетельствует, что выживают либо очень крупные украинские издательства, либо отдельные, нишевые, которые точно ориентируются на свою аудиторию. Это может быть и художественная аудитория, и научная. Разная.

— Среди 30 потенциально успешных издательств, о которых говорит сама ассоциация, возможно, есть претенденты на исключительную монополию на рынке? У кого из них именно такие амбиции?

— Знаете, сейчас я не наблюдаю на украинском издательском рынке слишком уж отчаянной конкуренции между издателями. Каждый из них предпочитает занять свое определенное направление. И таким образом они держатся.

Конечно, иногда заходят и в другие отраслевые ниши. Но потенциал украинского издательского рынка еще далеко не исчерпан. Ведь в Украине издается менее одной книги на душу населения. И это с учетом учебников. Подчеркиваю: в год!

Разумеется, это намного меньше, чем в некоторых европейских странах, где может издаваться и три, и четыре, и пять книг на душу населения.

Когда начнем приближаться хотя бы к такому количеству, тогда честно признаюсь, что украинский рынок насыщен.

И вообще, что такое настоящая конкуренция среди издателей? Это в первую очередь ценовая политика. Когда издатель вынужден снижать цены на книги, чтобы их купили.

Пока что у многих издательств рентабельность и так вполне хорошая, они изучили потребности своих потребителей — и все прекрасно.

А вот настоящая конкуренция начинается в сфере прав на иностранные книги. Посторонним людям это незаметно, а сами издатели иногда жалуются, что тот или иной продавец может делать разные предложения, таким образом, цена может меняться (цена на права).

Тогда зачем бороться за какую-то одну популярную книгу, за права на нее, когда можно взять и другие не менее популярные произведения не менее популярных авторов?

Так что, думаю, все как-то стабилизируется. В уменьшении количества издательств в Украине не вижу оснований для паники.

А основанием для паники, если о такой говорить, можно считать лишь то, что украинцы еще очень мало читают. С одной стороны, есть оживление: новые книжные магазины, новые издательства, новые интересные авторы. Но…

Впрочем, статистика должна быть объективной. Ведь в Украине открываются и новые издательства. На форуме во Львове новых издательств — около 30. Возможно, они и существуют лишь год. Но уверенно заходят на рынок. И значит, на что-то рассчитывают именно на этом рынке, т.е. осознают своего читателя, просчитывают его покупательную способность.

— Нынешний форум во Львове, уже 24-й, безусловно, будет иметь какие-то особые оттенки — тематические, жанровые? Я не говорю, что это будет 50 оттенков серого… Оттенки же могут быть разного цвета?

— Мне кажется, что таких оттенков больше 50. И мы сознательно движемся к тому, когда сможем предложить не 10 больших событий (как оттенков), а, скажем, около 900…

— Понимаю, что это количество мероприятий на форуме.

— Если точно, то таких мероприятий-событий будет 891.

— Для обычного читателя, туриста, библиофила это несколько неадекватное количество литературных мероприятий, ведь их просто физически невозможно постичь.

— А для человека всегда слишком много свободы. Намного легче принимать решение, когда ты ограничен только четырьмя стенами. Да еще и с решеткой. А вот когда перед тобой весь мир, когда перед тобой в этом мире разные варианты выбора, тогда сам и выбирай, а потом отвечай за свой выбор.

— Тогда каков ваш субъективный выбор: пять–семь ярчайших событий, по вашей версии.

— Мы все отличаемся своими вкусами и интересами. И далеко не факт, что события, которые выберу лично я, заинтересуют лично вас.

В частности, я буду на тех мероприятиях, на которых обязана быть. Это, например, открытие литературного фестиваля 13 сентября. Там ожидаются замечательные вдохновляющие речи известных интеллектуалов, там будет оперный проект Влада Троицкого, а также выступление известной оперной певицы.

То есть будут разные события, которые, безусловно, являются вызовом. А следовательно, будут и восхищение, и комплименты, в том числе в соцсетях.

Кстати, относительно соцсетей… Я как-то вдруг поняла, почему людям кажется, что читать непосредственно книги не так интересно, как читать Facebook.

— Что вы поняли в этом плане?

— Очевидно, на ФБ для многих существует "настоящая жизнь", параллельная жизнь. Интриги, борьба добра и зла, герои и антигерои, которые за короткое время могут поменяться местами. Там все довольно динамично — соревнуются, любят, бьются, мирятся, целуются.

Понятно, что в книгах — даже самых интересных — все это не так интенсивно и не так оперативно. Поэтому соцсети и перехватывают многих читателей, держат их в своем плену.

— Лично вы — активный пользователь?

— Безусловно, я есть в Facebook. Но никогда не захожу на поле "фейсбучных" битв и споров. И я уже давно перестала читать комментарии. Это ни к чему.

Кстати, именно через соцсети я узнала, что некоторым участникам нашего Форума издателей откровенно угрожают.

— Да, все об этом читали. Об угрозах Ларисе Денисенко, Елене Герасимьюк. Вот вы говорите — угрожают… Понимаю, что это некие радикальные силы. Но вместе с тем не понимаю, чего от них хотят. Что они делают не так, эти волшебные женщины украинской литературы?

— Кое-кому не нравится, что именно эти авторы имеют свою позицию, свой взгляд. Например, у Денисенко есть книга "Майя и ее мамы". И говорят, что автор якобы навязывает детям форму "нетрадиционной" семьи.

А в связи с Герасимьюк я, как и вы, тоже ничего не понимаю, чего они хотят. Чем и перед кем она провинилась?

— Лично вам или в офис форума поступали угрозы, может, были какие-то звонки, шантаж, официальные заявления?

— Нам не поступали. Но много информации было именно в социальных сетях, о которых я уже говорила. После этого мы и написали заявление в СБУ, чтобы обеспечить охрану украинских писателей, которые ни за что, не дай Бог, как-то могут пострадать.

Вообще, мне трудно представить, что такое возможно именно сегодня, в третьем тысячелетии…

— Представить это просто. Ведь либерализация и радикализация общества — будто стрелки на двух разных часах: они разошлись в разные стороны. И эти часы, эти два разных временных измерения стали заклятыми врагами.

— Возвращаясь к предыдущему мотиву разговора, считаю, что во многом виноваты именно эти соцсети. Раньше мнения — насчет того, нравится или не нравится какой-то автор и его взгляды — обсуждали на кухне, в книжном магазине, в кругу друзей. Поговорили — и забыли.

Такие мнения не имели шансов широко разойтись, найти своих слишком активных приверженцев. А теперь, как видим, если у тебя есть хотя бы сотня единомышленников в ФБ, которым не нравится стиль какого-то автора (его юмор или его обостренное отображение современности), то давайте объединяться и устраивать охоту на писателя. И я до конца не понимаю, чего здесь больше — откровенно литературного маскарада или черного пиара? Потому что с какого-то момента уже приближаешься к зоне абсурда, которая иногда формируется в обществе, в соцсетях, в частности.

— Зона абсурда — это когда, не дай боже, некоторые горячие головы дойдут и до обвинений Ивана Нечуя-Левицкого. Дескать, он слишком бесцеремонно развенчал бабу Приську и бабу Палажку, которые так и не смогли найти общий язык в разных произведениях автора.

— Надеюсь, что до Нечуя-Левицкого они не доберутся. Хотя если бы он был сегодня в соцсетях, то и его бы достали и затролили.

Так же, как и Шевченко не дали бы жизни — из-за "жидів", "москалів" и "ляхів" в его же текстах.

Когда порой вижу посты на такие темы, то осознаю, что сегодня абсолютно никто никого не слышит. Или же не хочет слышать.

— Или моделируется ситуация, когда кому-то выгодно, чтобы украинцы не слышали друг друга.

— По крайней мере я не теряю надежды, что на форуме во Львове наша аудитория, а это прежде всего интеллектуалы, способна слышать и понимать друг друга. Кстати, есть идея уже в следующем году на юбилейном форуме установить в центре города большое количество платформ, на которых выступали бы авторы, говорили в пространство — и никто никого бы не слышал… И никто никого бы не обидел.

— Все же, Лариса Денисенко и Елена Герасимьюк дали согласие посетить форум? Не испугались?

— Они будут. Но я предупреждаю и злоумышленников: охрана будет, и расплата настанет.

Вообще, все это и жутко, и даже страшно. И знаете, как у меня сердце сжимается? Но, как бы там ни было, горжусь, что уже 24 года проходит этот форум, и часто проходит вопреки, а не благодаря.

При любых обстоятельствах нам удается сохранять его как территорию свободы. И, разумеется, мы не даем микрофон людям, которые хотят разжигать вражду, пропагандировать насилие, дискриминацию.

Высказать свои взгляды — любые — может каждый. Но есть красная линия, за которую переступать нельзя.

— Относительно форума уже сформировалась некая традиция: много наших титульных авторов подстраивают официальные издания своих книг именно на сентябрь, когда бурлит фестиваль во Львове.

— Здесь я бы не прибегала к мистификации. Ведь есть определенная сезонность в продаже книг. Конечно, радуюсь, что громкие книжные премьеры ассоциируются именно с форумом. Но мы сознательно ставили дату проведения мероприятия именно на сентябрь.

Опытный издатель знает о некой сезонности в реализации книг. Скажем, оживление продаж — в сентябре, и оно продолжается до конца Рождества. Затем наступает спад. Потом оживление в марте. Так продолжается до мая. А летом — неимоверный спад.

Когда-то был спрос хотя бы на учебники. А теперь их вообще никто не покупает. Потому что некоторые учебники выходят тиражом 100–300 экземпляров. Их издают ученые, которые работают в сотнях наших университетов. Они издают методички, т.е. "учебники".

И все это ужасно, ведь не секрет, что некоторые преподаватели массово советуют своим студентам скачивать из Интернета научную литературу, нарушая таким образом авторские права. Вот какую мораль можно к этому добавить?

— На Форуме издателей во Львове, на мой взгляд, будет несколько важных презентабельных книжных событий. Это, в частности, новые книги Жадана, Винничука, Дереша, Сняданко.

— Да, в частности, презентация "Интерната" Сергея Жадана состоится в Львовской национальной опере. Сергей будет на большой сцене. И я пока что не знаю, как издатели видят именно этот вечер в опере с большим количеством зрителей.

Впрочем, когда-то и итальянский актер Роберто Бениньи читал тексты Данте на стадионе. Он просто читал. И там не было никаких спецэффектов. Но люди слушали, затаив дыхание.

Так вот, надеюсь, и 15 сентября, затаив дыхание, будут слушать Жадана.

Все упомянутые вами авторы интересные. Есть большая заинтересованность и их новыми книгами. Но это лишь избранные произведения. Потому что репертуар форума очень широк.

— Понимаю, что российских издательств на форуме нет и не может быть?

— Их нет уже несколько лет.

— А были какие-то проявления интереса именно со стороны российских либеральных издательств, чтобы принципиально представлять себя именно во Львове?

— Не было. Раньше были только энтузиасты, которые любили форум и наш город. И, таким образом, выбивали государственные деньги под некоторые мероприятия. Но чтобы безумно интересовались — такого не было. Раньше весь рынок и так был их.

— Тогда переверну монетку и спрошу об успешных польских издательствах, которые, возможно, чувствуют, что есть возможность именно им заходить сегодня и на наш рынок.

— Ничего такого тоже нет. Конечно, кто-то хочет продать права. Но права на книги и так покупаются и продаются в нескольких мировых центрах. Наконец, через электронную переписку все это можно сделать. Так что необязательно ездить на национальные издательские форумы в другие страны.

— Львов на время форума для многих превращается в идеальный интеллектуальный город. В комфортный круг творческого общения. На ваш взгляд, современный Львов и его реалии отвечают высоким запросам интеллектуалов и других ценителей, которые хотят именно сюда? Намекаю на деятельность местной власти, которая должна была бы заботиться о размещении тысяч посетителей форума, о других необходимых компонентах, которые делают литературный фестиваль образцовым, европейским.

— Вы сами частично ответили на свой вопрос. Ведь идеальный город, наверное, тот, в котором у тебя есть комфортный круг общения.

Каким бы идеальным мне не представлялся Париж, я не уверена, что осталась бы там надолго, — именно без своего круга, без комфортного общения. Так что Львов на время форума становится для меня действительно идеальным. Такое впечатление, что все вокруг читают, все говорят только о литературе. И на каждом шагу видишь только светлые лица.