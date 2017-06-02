На фестивале в Ивано-Франковске прозвучат уникальные музыкальные инструменты

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Фестиваль Porto Franko огласил программу.

Фестиваль пройдет с 14 по 18 июня

Международный фестиваль Porto Franko , который пройдет в Ивано-Франковске с 14 по 18 июня, огласил программу. Как сообщают организаторы, некоторые артисты впервые посетят Украину. В частности, на фестивале выступит румынская группа Subcarpati.

Кроме того, ожидается выступление мастера из Нидерландов Ганса фон Коолвижка, который сыграет на уникальном бамбуковом органе, а представитель сенегальской культуры Кеба Циссохо сыграет этнические мелодии на коре.

Фестиваль откроется музыкально-театрализованным шоу "Открытый порт TO BE" на крыше театра при участии Юрия Андруховича, Тараса Прохасько, Ирмы Витовской, формации NOVA OPERA, актеров Ивано-Франковского драмтеатра (режиссура - Ростислав Держипильский, музыка - Роман Григорьев и Илья Разумейко).

Программа театра станет сочетание топовых имен художественного пространства Украины и всемирно известных метров - легендарного театра Эймунтаса Някрошюса "Мено Фортас" (Литва) со спектаклем "Мастер Голода" и экспериментального театра "Гардженице" Влодзимежа Станевського (Польша) со спектаклем "Пифийские Оратория".

Хореографы Ольга Лабовкина (Беларусь), Ярослав Кайнар (Украина), Чеви Мюрадай (Испания) совместно с коллективом Totem Dance Group презентуют на сцене Кукольного театра свои спектакли. Сольные работы покажут Антон Овчинников и известный литовский хореограф и перформер Дмитрий Гайтюкевич.

Кинопрограмма "PORTO FRANKO Music Docs", посвященная музыкальной документалистике, представит ленты о легендарных музыкантах. Это уникальная возможность увидеть Игги Попа, Юджина Гудзь, Джамалу, Кэтлин Ханну (Bikini Kills), PJ Harvey, Ника Кейва в повседневной жизни на большом экране.

Визуальная программа в галерее ПОРТ'ALL представит работы более 50-ти художников из Украины, Германии, Голландии, Японии, Беларуси, Румынии, России.

На главной сцене фестиваля выступят звезды украинской музыки, а Koktebel Jazz Festival устроит JAZZ SHOWCASE. Специальные гости: The Hypnotunez и израильский группа BOOM PAM.