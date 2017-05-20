Россия рассчитывает, что ее статус в СБ ООН поможет ей избежать ответственности за агрессию – Зеркаль

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Кремль пытается вести собственную "оголтелую геополитику" не считаясь с правилами и нормами.

В Кремле рассчитывают, что смогут избежать ответственности за нарушения международного права

Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, считает себя практически неприкосновенной и цинично рассчитывает на свою безнаказанность за грубые нарушения международного права, учитывая ограниченность международно-правовых инструментов, которые могут быть применены к ее поведению.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. Автор указывает, что РФ пытается вести собственную "оголтелую геополитику" не считаясь с правилами и нормами. Эту позицию российская сторона продемонстрировала во время мартовских слушаний в Международном суде ООН.

"Суть такого поведения очень проста: "Мы делаем все так, чтобы нам за это ничего не было, для этого утверждаем и доказываем, что нас здесь нет". "Зеленые человечки", "Бук", оружие — все это появлялось на территории Украины из России, которая продолжает уверять мир, что она здесь ни при чем", - говорится в статье.

В Кремле рассчитывают, что смогут избежать ответственности за нарушения международного права

Говоря о том, какие инструменты можно использовать для противодействия российской агрессии, Зеркаль указывает, что Москва рассчитывает на свой статус постоянного члена СБ ООН и ограниченность инструментов международного права.

"Россия, как постоянный член СБ ООН, считает себя практически неприкосновенной и рассчитывает на безнаказанность, учитывая ограниченность международно-правовых инструментов, которые могут быть применены к ее поведению. Расчет циничный, но небезосновательный. Разве удалось Грузии привлечь Россию к ответственности? К сожалению — нет", - подчеркивает замглавы МИД.

По ее словам, именно на такой сценарий рассчитывает Россия и в случае с Украиной, поскольку знает, что может заблокировать в Совбезе ООН любую резолюцию, как это было с резолюцией, которой предполагалось создание специального трибунала по "Боингу" МН17.

"РФ сознательно и агрессивно избегает даже не наказания, а просто применения правовых инструментов. Поэтому единственный путь восстановления справедливости — использование имеющихся обязательных инструментов, какими бы сложными они ни были", - заключает автор.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины в рамках Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.

Подробнее о противостоянии Украины и России в Международном суде ООН читайте в статье Елены Зеркаль "Гаагский гамбит" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".