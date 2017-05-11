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Белый дом опубликовал заявление о встрече Трампа с Климкиным

11 мая в 22:24

Президент США готов сотрудничать с руководством Украины. 

климкин трамп
Трамп готов сотрудничать с Климкиным
Посольство Украины в СШАFacebook
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным подтвердил поддержку Украины и желание сотрудничать с Киевом, сообщается в заявлении администрации президента США. 
 
"Президент беседовал с министром иностранных дел и снова подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины и свое желание сотрудничать с нашими украинскими партнерами по мирному урегулированию конфликта", - сообщается на сайте Белого дома. 
 
Трамп встретился с Климкиным в Белом доме. Перед этим состоялась встреча главы МИД Украины с вице-президентом США Майклом Пенсом. 
 
"Майкл Пенс подчеркнул, что Минские соглашения остаются самым реальным путем к миру", - заявили в сообщении Белого Дома.
 
 
11 мая глава МИД Украины встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к нормандскому формату.
 
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Тэги Украина президент США Климкин дом МИД встреча поддержка желание администрация заявление Трамп
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