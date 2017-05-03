Все непросто с американскими союзами в Азии

Неизвестно, планировал ли Дональд Трамп надолго задерживаться на корейской проблеме, сделав ее лейтмотивом своей встречи с Си Цзиньпинем в Мар-а-Лаго. Но очевидно, что противостояние Вашингтона и Пхеньяна за прошедшие недели превратилось в одну из центральных проблем мировой политики.

Неизвестно, планировал ли Дональд Трамп надолго задерживаться на корейской проблеме, сделав ее лейтмотивом своей встречи с Си Цзиньпинем в Мар-а-Лаго. Но очевидно, что противостояние Вашингтона и Пхеньяна за прошедшие недели превратилось в одну из центральных проблем мировой политики. Соединенные Штаты столкнулись с неприятным многообразием вызовов, связанных с обострением на Корейском полуострове. Один из таких вызовов напрямую касается планов Вашингтона сформировать устойчивый политический и военный союз из ключевых азиатских партнеров.

Идеальный шторм

Ныне у США достаточно военной, экономической и политической силы для сдерживания стран-ревизионистов. Однако масштаб американских интересов, например, в Китае, делает такую политику нежелательной. Другое дело — мобилизовать широкий фронт стран Азии, способный при поддержке Вашингтона ограничивать амбиции Пекина. Последние два десятилетия США предпринимали активные шаги для привлечения весомых региональных игроков: от Австралии до Бангладеш, от Индонезии до Тайваня. Но ключевая роль в будущем американском "коллективном гегемоне" была отведена Японии, Южной Корее и Индии. Мощные в экономическом и военном отношении страны имели давние опасения в отношении КНР и выступали естественными партнерами в сдерживании Пекина.

Важной особенностью разворачиваемой Вашингтоном сети стал отказ от традиционной вертикальной структуры, когда США завязывали основные контакты с союзниками исключительно на себя. Новое построение опирается на интенсивное горизонтальное сотрудничество между американскими союзниками, без непосредственного участия "старшего партнера", оставляя Вашингтону роль арбитра в возникающих между азиатскими столицами спорах. Действительно, развитость взаимодействия между Токио и Дели, Токио и Сеулом в последние годы часто качественно превосходила уровень отношений этих стран с США.

Но у этой в целом удачной схемы есть одно слабое место. Участие в ней партнеров США обусловлено отнюдь не альтруистическими соображениями. Каждая из стран преследует собственные, уникальные интересы, и нередко они не только не совпадают, но и становятся взаимоисключающими. Трансформируя двусторонние диалоги в большую многостороннюю конструкцию, американцы основные усилия прилагали к тому, чтобы добиться баланса этих интересов.

Естественно, любой серьезный международный кризис становится испытанием не только международной безопасности, но и устойчивости создаваемого Вашингтоном консенсуса. А нынешний корейский кризис на фоне противоречивой и непоследовательной политики Трампа угрожает создаваемому США азиатским сообществом перерастанием в "идеальный шторм".

Уже сейчас ключевые партнеры США испытывают из-за обострения на Корейском полуострове серьезные затруднения. Часть из них напрямую касается США, но большинство относятся как раз к горизонтальным связям между азиатскими партнерами, провоцируя их недоверие друг к другу.

Сопутствующие проблемы

Токио высказал поддержку позиции Трампа. И сделал это не только в политической плоскости: 1 мая из Йокосуки в длительный поход ушел крупнейший корабль морских сил самообороны страны вертолетоносец "Идзумо". Первым его заданием в походе будет защита американских кораблей, разворачивающихся в Японском море, — фактически на острие возможной операции против КНДР.

Японские силы впервые с момента завершения Второй мировой войны могут оказаться втянутыми в вооруженный конфликт вопреки Конституции и, главное, на фоне давних опасений перед японским милитаризмом со стороны соседей. Недовольство японскими маневрами высказали не только в Пекине, но и в Сеуле. Многочисленные исторические обиды со стороны Южной Кореи, страны, ставшей жертвой японской агрессии еще в конце позапрошлого века, снова выходят на поверхность, осложняя диалог между двумя столицами. Последние опросы показывают, что лишь 14% южнокорейских граждан доверяют Японии.

В самой Южной Корее очередной ядерный кризис воспринимается как исключительно несвоевременный. 9 мая состоятся выборы президента, пройдут они в сложной внутриполитической ситуации, что не располагает к масштабным международным акциям. Кроме того, Сеул не хочет обострения с Пекином, и оттого преследует цели, не совпадающие с японскими: любой ценой снизить напряженность на полуострове. Позиция Южной Кореи не находит понимания у Токио. Обе страны имеют соглашения об обмене разведывательной информацией по КНДР и по совместным действиям для отражения ракетных атак в Японском море. Вдобавок, как раз на днях обострилось давнее противостояние вокруг островов Лианкур, суверенитет над которыми оспаривают Токио и Сеул.

Еще одна "жертва" нынешнего кризиса — индийские отношения с КНДР. 21 апреля правительство Наредры Моди сделало заявление о прекращении сотрудничества с Пхеньяном по подготовке северокорейских военнослужащих на армейских языковых курсах в штате Мадхья-Прадеш. Официально причиной разрыва соглашения, заключенного еще в 2008 г., стало выполнение Дели требований резолюции Совбеза ООН, но индийские официальные лица открыто признают, что решающую роль сыграло давление со стороны Южной Кореи. Диалог с Сеулом оказался для Индии весомее позиций на севере полуострова, но вынужденный внешнеполитический шаг наверняка не добавил очков партнерским отношениям c Сеулом.

В высказанных и невысказанных взаимных претензиях партнеров придется разбираться Вашингтону. Ему надо решать, чью сторону принять, или как найти способ склонить оппонентов к компромиссу. Ведь у всех американских партнеров есть веские основания рассчитывать на поддержку США. От участия в американском многостороннем партнерстве в Азии они ожидают не только защиты со стороны Вашингтона в случае военной угрозы извне, но и поддержки в достижении собственных целей. Согласие США с такой постановкой вопроса можно найти в двусторонних декларациях и заявлениях.

Интересы союзников

Япония в партнерстве с США преследует две важные цели: усилить свое влияние в мировой политике и оформить ремилитаризацию, отказавшись от послевоенных ограничений в военной области.

Признание Токио равным партнером в АТР Вашингтон обеспечил еще в 1990-е гг. Совместная декларация 1996 г. закрепила общность двух стран в обеспечении безопасности в регионе и, что символично в нынешней ситуации, равноправное партнерство в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Принятое в 2014 г. правительством Синдзо Абэ решение о праве Сил самообороны защищать союзников от внешней агрессии (воспринимаемое многими как нарушение Конституции) встретило поддержку в США. Миссия "Идзумо" — логичное продолжение этих совместных решений. Отказать Токио в праве на демонстрацию силы в ходе кризиса — а именно такого шага от США ждут в Сеуле — означает нанести удар по одной из важнейших реформ премьер-министра Абэ и поставить под сомнение равноправность в отношениях Японии и США.

Южная Корея озабочена угрозой полномасштабной войны с Севером, но и более мягкие сценарии, к примеру, успешный превентивный удар Вашингтона по ядерным объектам Пхеньяна или устранение руководства КНДР, угрожают Сеулу катастрофическими последствиями. Падение режима Ким Чен Ына отзовется на Юге миллионами беженцев, стычками на границе и, в перспективе, присоединением не только обнищавшей, но и разрушенной страны.

Жесткие шаги США вызывают в Сеуле недовольство, поскольку делают апокалиптические перспективы более реальными. В 2015 г. в Совместном заявлении Вашингтона и Сеула по проблеме Северной Кореи американцы заявляли о поддержке Дрезденских инициатив Пак Кын Хе, подхода, отражающего принципиальную позицию Южной Кореи в межкорейском диалоге: его содержание и цели должны определяться корейцами, а не навязываться извне. Вопрос в том, готовы ли США согласиться с позицией Сеула о недопустимости действий третьих стран, ведущих к нарастанию напряженности на полуострове.

Для Индии партнерство с Вашингтоном ценно, прежде всего, в контексте претензий на статус глобальной державы. Формула поддержки со стороны США прописана в декларации "Совместные усилия, прогресс для всех", в которой подчеркнута равная значимость двух стран для мира, стабильности и развития АТР и региона Индийского океана. Случай с соглашением с КНДР сам по себе не существен для Дели. Но он создает неприятный прецедент: свобода маневра Индии, претендента на роль глобальной державы, явным образом ограничивается, и именно США своими действиями по отношению к КНДР создают для этого условия. Неоправданные ожидания от взаимодействия с Соединенными Штатами, неготовность Вашингтона учитывать индийские интересы в своих внешнеполитических планах могут причинить формирующемуся союзу США и Индии существенный ущерб.

Корейский кризис вскрыл уязвимость американских политических союзов, в которых Вашингтон стремятся поделиться ответственностью с партнерами. С одной стороны, США экономят ресурсы за счет привлечения союзников к решению международных проблем, с другой — тратят дополнительные ресурсы на преодоление противоречий между партнерами. Выигрышный в спокойной международной обстановке, размен перестает быть выгодным в моменты кризисов. Наличие разветвленной сети американских партнеров в том или ином регионе мира не означает, что при необходимости США смогут собрать их всех в единый фронт: взаимные противоречия помешают. Более того, отвлекаясь на эти противоречия, Вашингтон будет терять время и ресурсы, необходимые для преодоления кризиса.

В итоге каждый раз США будут оказываться перед дилеммой сродни той, что возникла сейчас в корейском кризисе. Если есть желание сохранить полный контроль над ситуацией, нужно взвалить всю полноту ответственности за ситуацию в очередном проблемном регионе — будь то Восточная Азия или Восточная Европа — на свои плечи. Если же главной целью будет снижение собственных затрат, придется больше доверять региональным партнерам, оставляя им не только ответственность за общее дело, но и отдавая право самим определять пути преодоления кризиса.

Свой урок из этой ситуации может извлечь и Украина. Оказаться важным для США партнером и добиться от Вашингтона формального признания этого факта (будь то стратегическое партнерство, привилегированный диалог или статус основного союзника вне НАТО) — не означает гарантировать интересы государства. Ведь наши интересы могут сталкиваться с интересами не только противников США, но и других их партнеров. Множество американских обязательств перед союзниками и партнерами нередко связывает Вашингтону руки — и из всесильного арбитра он превращается в стороннего наблюдателя. А значит, даже оформление партнерских отношений с Вашингтоном — лишь промежуточный результат, не освобождающий от необходимости продолжать работу и делать ее желательно так, чтобы защищать свои интересы прежде всего собственными силами.