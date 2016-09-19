Виктор Морозов: "Наш творческий союз с Иваном Малковичем и Гарри Поттером будет длиться вечно"

Переводчик нового мирового бестселлера Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя" - Виктор Морозов - рассказал ZN.UA об особенностях нового сюжета и возможности увидеть это произведение на украинской сцене.

В конце сентября — начале октября (точное время уточняется) выйдет в печать долгожданный украинский перевод новой книгиДжоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя" (в издательстве Ивана Малковича "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га"). Переводчик нового мирового бестселлера — Виктор Морозов — рассказал ZN.UA об особенностях нового сюжета и возможности увидеть это произведение на украинской сцене.

Напомню, что 31 июля в Великобритании состоялся настоящий национальный праздник: выход восьмой книги из всемирно известной серии — "Гарри Поттер и проклятое дитя". Буквально накануне лондонские театралы оценили премьеру спектакля на основе этого текста. События разворачиваются через 19 лет после сюжета седьмой части: Гарри Поттер женился на Джинни, ему — 37 лет, у него трое детей, он работает в министерстве магии. Но главный герой — все-таки не Гарри, а его маленький сын Альбус Поттер. Жизнь словно повторяется сначала: маленький Альбус собирается на обучение в школу магии Хогвартс. И хотя сама Роулинг в который раз уверяет, что это "уже конец", однако поттероманы не спешат ей верить. Ведь, как выяснилось, сюжет о волшебнике без конца-края. Билеты на лондонский спектакль разлетаются мгновенно, перепродаются за бешеные деньги. Буквально на днях компания Warner Bros. заявила об экранизации "Проклятого дитяти": планируется на 2020-й.

А украинское издательство "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" порадует поклонников "Поттера" замечательным переводом от Виктора Морозова — вот-вот. Именно его изысканный стиль смогли оценить наши почитатели в предыдущих книгах поттерианы на украинском языке.

Виктор Морозов живет за океаном, в Соединенных Штатах Америки. Мы признательны, что он нашел время, чтобы ответить на вопросы ZN.UA накануне украинской издательской премьеры нового "Гарри Поттера".

— Г-н Морозов, сколько времени (в целом) занял у вас перевод новой книги "Гарри Поттер и проклятое дитя"?

— Сама работа над переводом продолжалась около 20 дней, затем начался процесс вычитки, редактирования, корректирования, повторной вычитки и т.п., и он длился также дней 20.

— Новая книга Джоан Роулинг — пьеса. Как думаете, воспримет ли самая юная читательская аудитория такой жанр — драматургию? Ведь, кажется, дети больше привыкли к прозе. И еще… Что бы вы сказали об уровне Роулинг как драматурга? Удается ли ей достойно держать интригу, обострять конфликты, ведь в основе драмы, как известно, и есть конфликт?

— Безусловно, юным читателям непривычно будет переходить от прозы к драматургии. Вполне вероятно, что для большинства из них это будет первое в их жизни знакомство с таким жанром, но уверен: многочисленные поттероманы, которые уже соскучились за новыми приключениями своих любимых героев, с восхищением "проглотят" и эту книгу, несмотря на всю ее непривычность.

А что касается уровня Роулинг как драматурга, то следует прежде всего отметить, что сам сценарий пьесы писал на основе оригинального сюжета Дж. Роулинг очень опытный драматург Джек Торн, автор многочисленных пьес и адаптаций, а также сценарист многих теле- и кинофильмов. Кроме того, в работу над сценарием активно был вовлечен также режиссер спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя", премьера которого состоялась 30 июля с.г. в Лондоне, Джон Тиффани, а значит, благодаря такому мощному триумвирату, в этой пьесе совершенно достаточно интриг, драматических конфликтов и лихо закрученной фабулы.

— Для вас как опытного специалиста были ли какие-то абсолютные неожиданности в сюжетных поворотах нового текста Роулинг? То есть она все-таки удивила вас как профессионала?

— Да, должен признаться, для меня в этом тексте было много неожиданных моментов и коллизий, поэтому советую будущим читателям украинского перевода не пытаться заранее узнать содержание произведения, чтобы не лишить себя наслаждения открытия всех неожиданных сюжетных ходов и поворотов в самом процессе чтения.

— Представляете ли возможную сценическую версию "Гарри Поттера и проклятого дитяти" на украинской сцене? А коль представляете, если пофантазировать, то кто (по вашей версии) это мог бы поставить и сыграть достойно?

— Из восхищенных отзывов зрителей о лондонской премьере пьесы становится понятно, что спектакль поражает не только замечательной актерской игрой, но и огромным количеством невероятных спецэффектов, поэтому мне даже трудно представить, кто мог бы сейчас осуществить эту постановку на украинской сцене, ведь без этих, насколько я понимаю, весьма дорогих и технически сложных для постановки эффектов пьеса не будет производить надлежащего впечатления.

— Уже много лет подряд критики определяют "рецепт успеха" разных произведений Роулинг. Как бы его определили вы? Это исключительное литературное мастерство? Или все же ее феноменальная интуиция и способность создавать новые уникальные фантастические миры?

— Мне почему-то кажется, что окончательно разгадать этот "рецепт" не в состоянии не только критики, но и сама автор, тем более что, в отличие от поттерианы, все ее другие, "взрослые" книги пользуются намного меньшим успехом. Она их пишет не менее мастерски и замысловато, но почему-то только история о Гарри Поттере вот уже почти два десятилетия будоражит воображение все новых и новых поколений как юных, так и вполне взрослых читателей во всем мире. И это вопреки тому, что полки книжных магазинов и библиотек на Западе уже прогибаются под грузом всяких повестей и романов-фэнтези, написанных местами тоже весьма талантливо и причудливо, но загадка успеха "Гарри Поттера" так и остается по-настоящему неразгаданной.

— Если можно, несколько слов о вашей жизни и работе в Соединенных Штатах Америки. Чем наполнена эта жизнь?

— Моя жизнь, как в США, так и в любой стране, где мне случается побывать, связана главным образом с компьютером, ведь для того, чтобы переводить книги, не особо важна страна пребывания — главное, чтобы под руками был компьютер и надежно работал Интернет. Если раньше мне еще приходилось таскать везде за собой горы словарей, то теперь и этого не надо делать, ведь почти все эти словари сейчас можно легко найти онлайн.

— Ваш творческий союз с Иваном Малковичем дает плодотворные издательские результаты. Если об этом можно говорить, забегая наперед, — что в ближайших планах?

— Должен честно признаться, что забегать наперед не люблю и ближайшие планы держу обычно в тайне — дабы не сглазить. А что касается творческого союза с Иваном Малковичем — то я прежде всего благодарен судьбе за то, что мы стали друзьями задолго до моего увлечения переводами. И, кстати, сначала Иван о-о-очень скептически относился к этим моим литературным потугам, ведь знал меня в первую очередь как музыканта. Но я в самом деле очень ценю нашу дружбу и верю, что мы останемся такими друзьями навсегда, даже если по тем или иным причинам наш "творческий" союз распадется. Хотя надеюсь, что этого тоже никогда не случится.

— Следите ли из-за океана за нашими текущими украинскими событиями? Ведь среди этих событий, к сожалению, много тревожных. Есть ли у вас надежда, что тревоги и смятения скоро все же отступят, а появится немного больше оптимизма?

— Конечно, слежу, и не только из-за океана, ведь я каждый год по несколько раз приезжаю в Украину, и, разумеется, нередко меня, как и всех остальных, охватывают отчаяние и печаль. Но я надеюсь и уверен в том, что кровь, пролитая в течение этих страшных лет, пролилась не зря. И хотя сейчас, как поется в песне Константина Москальца, "світ у пітьмі потопає", не надо забывать, что ночь темнее всего перед рассветом, и этот рассвет для нашей страны обязательно наступит.

— С кем из иноязычных переводчиков "Гарри Поттера" вы знакомы лично? И можно ли говорить о некоем всемирном "братстве" переводчиков Роулинг?

— Лично я познакомился с очень многими переводчиками "Гарри Поттера" (из Японии, Южной Африки, Грузии, Португалии, Израиля, Норвегии, Бразилии и многих других стран, включительно с переводчиком мертвого древнегреческого языка), когда несколько лет подряд участвовал в международной конференции переводчиков "Поттера" в Париже. Кроме того, существует интернет-сообщество переводчиков "Гарри Поттера", где мы в процессе работы над переводами обменивались советами и подсказками, где и перезнакомились, так сказать, заочно еще перед парижской конференцией.

— Ваш прогноз: сколько еще будет длиться "поттериана"? Этот бренд бесконечен? Или все же Роулинг когда-то остановится и поставит точку?

— Я уже написал недавно в Фейсбуке, что наивно поверил Джоан Роулинг, когда она после написания седьмой книги о Гарри Поттере публично пообещала больше никогда не возвращаться к этой теме. После этого моего поста некоторые женщины смеялись над тем, что я — взрослый и опытный мужчина — принял на веру женские обещания. Так вот теперь, наученный наконец-то горьким опытом, я уже никогда не поверю, что в мире может существовать какая-то сила, способная остановить Джоан Роулинг и заставить ее поставить точку. А значит, есть надежда, что наш творческий союз с Иваном Малковичем и Гарри Поттером будет длиться вечно!

Из досье

Виктор Морозов — украинский певец, композитор, переводчик. В его репертуаре — песни на стихи Юрия Андруховича, Лины Костенко, Константина Москальца, Виктора Неборака. В 1988-м стал одним из основателей Львовского театра-студии "Не журися!". Переводит с английского и португальского языков. Среди самых известных его переводов, кроме книг о Поттере, произведения Пауло Коэльо ("Алхимик", в частности). А первым переводом Морозова, как он признавался в одном из интервью, стала статья из журнала Playboy. Переводы романов Джоан Роулинг (начиная с "Гарри Поттера и философского камня") стали визиткой Виктора Морозова, основой продолжительного сотрудничества с издателем Иваном Малковичем.