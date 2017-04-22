Умное сердце. Инновационный метод имплантации клапанов сердца киевские кардиохирурги разрабатывают совместно с учеными НАН Украины

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ровно 25 лет назад в Институте сердечно-сосудистой хирургии (ныне — Институт имени Н.Амосова) талантливый кардиохирург Илья Емец успешно прооперировал новорожденного ребенка со сложнейшим пороком сердца. 22 апреля 1992 года стало не только вторым днем рождения Миши Кикотя — с этой даты по праву берет начало летопись кардиохирургии новорожденных в Украине.

Дорога ведет в гору. …Почти каждое утро я карабкаюсь в гору. В мыслях тоже.

Николай Амосов

"…А когда Диме будет девяносто лет или сто, в нашем Центре ему "починят" сердце, и он пешком пойдет домой", — улыбается, глядя на малыша, кардиохирург, и спешит в операционную.

Белокурый голубоглазый младенец радостно подпрыгивает у мамы на руках. Елена, мама Димы, которому несколько месяцев назад в Центре детской кардиологии и кардиохирургии сделали операцию, нежно прижимает сына к себе. Ребенок успокаивается и широко раскрытыми глазами рассматривает все вокруг. Елена привезла малыша на плановый осмотр и хочет дождаться доктора Емца.

"Когда в роддоме мне сказали, что у моего мальчика врожденный порок сердца, я вначале не поверила, подумав, что какое-то недоразумение, ошибка диагноза, — рассказывает Елена. — Это наш третий ребенок. Две старшенькие девочки вполне здоровые, в нашем роду ни у кого подобных патологий с сердцем не было. Семья наша обеспеченная, и ради спасения долгожданного сына мой муж рассматривал варианты лечения в лучших зарубежных кардиохирургических клиниках — Бостон, Париж, Мюнхен… Знакомые удивились: "Зачем куда-то ехать, если у нас есть Центр доктора Емца?" И мы благодарны судьбе за то, что попали в этот Центр. Диме уже 10 месяцев, он растет и развивается как все нормальные детки".

Спасенный город

Душа исцеляется рядом с детьми.

Федор Достоевский

В жизни случаются события, которые называют судьбоносными. Ровно 25 лет назад в Институте сердечно-сосудистой хирургии (ныне — Институт имени Н.Амосова) талантливый кардиохирург Илья Емец успешно прооперировал новорожденного ребенка со сложнейшим пороком сердца. В то время нигде в Советском Союзе не делали кардиохирургических операций крохотным пациентам, да и за рубежом их практиковали только в некоторых ведущих кардиоцентрах.

Илья Емец в молодости

22 апреля 1992 года стало не только вторым днем рождения Миши Кикотя — с этой даты по праву берет начало летопись кардиохирургии новорожденных в Украине.

С той памятной даты детская кардиохирургия в Украине прошла нелегкий, порой тернистый путь "взросления" — из отделения Института сердечно-сосудистой хирургии до современного Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии (далее — ЦДКК). Ныне он самый мощный не только в восточной Европе, но и в западной. Только в прошлом году в ЦДКК проконсультировано более 32 тыс. пациентов, госпитализировано около 4,5 тыс., прооперировано — 2917.

Всего за период "независимости" (с тех пор как центр отделился от института Амосова) в этом лечебном учреждении спасено около 20 тысяч детей. Послеоперационная летальность в ЦДКК не превышает 1%. Даже в лучших западноевропейских и американских клиниках этот показатель составляет 2—3%.

Киевский Центр детской кардиохирургии, возглавляемый профессором Ильей Емцем, имеет статус международного медицинского учреждения. Существует международная программа лечения новорожденных и детей с врожденными пороками сердца. За последние несколько лет в Центре проконсультированы и прооперированы сотни зарубежных пациентов.

Интерес зарубежных специалистов привлекают новшества киевских кардиохирургов. В ЦДКК впервые в мире внедрили в практику операции в первые часы жизни, с использованием пуповинной крови. На сегодня уже проведено более 250 таких операций. Инновация доктора Емца и его коллег получила название "украинский метод".

Уже пять лет ЦДКК плодотворно сотрудничает со швейцарским медицинским фондом "Сердце ЕврАзии" (EurAsia Heart Foundation), возглавляемой выдающимся кардиохирургом Паулем Фогтом. В рамках программы этого сотрудничества выполнено более десяти уникальных хирургических операций.

…Из операционной Илья Николаевич вышел уставший, но, похоже, довольный результатом. Перекусив на скорую руку апельсином, первым делом идет смотреть детей, заждавшихся его с родителями.

"Второй из сегодняшних пациентов оказался с очень сложной патологией. Тетрада Фалло, дуга аорты имела аномальное расположение и давила на пищевод и трахею, правая подключичная артерия была аберрантной и тоже находилась "не на своем месте", левую легочную артерию также нужно было вернуть на положенное ей место. В таких случаях никогда не знаешь, когда выйдешь из операционной…

Спрашиваете, что я ощущаю в такие сложные моменты? Трудный вопрос… На меня когда-то произвела сильное впечатление книга о создании Владимирского собора в Киеве. Художник Васнецов — главный расписыватель храма — был очень набожным человеком. Сказать о его творениях как о талантливых или гениальных, недостаточно — в васнецовской "Богородице" и росписях стен собора присутствует некая духовная субстанция.

Я часто размышляю об истоках таланта, творчества. Это не просто сплав знаний, опыта… Иногда нестандартное решение приходит внезапно, как озарение. Вот и сегодня в ходе операции возник технически очень сложный момент, и как хирург я понимал, что не имею права не смочь сделать. Не могу объяснить, почему пошел именно таким (а не иным) путем. Сейчас у меня тот период в жизни (у хирурга он очень короткий), когда постигаются некие высшие смыслы. Это состояние вдохновляет. Хотя иногда уже чувствую физическую усталость. Поэтому хочется передать младшим коллегам свой профессиональный опыт.

— Кто-то заметил, что спасенными в вашем Центре детьми можно заселить целый город масштабов райцентра. Многие из ваших пациентов уже стали взрослыми, имеют семьи, живут нормальной жизнью. Наверное, вас это также вдохновляет?

— Один славный американский хирург, Дентон Кули, сделал необычный фотоснимок. Перед зданием — много красиво одетых, улыбающихся людей — женщины в изысканных нарядах, мужчины во фраках. Со второго этажа их приветствует доктор. Подпись: "Среди нас только у меня одного мое сердце". (У всех остальных оно пересаженное.) А я хочу сделать снимок с улыбающимися детьми и взрослыми, которым когда-то "починил" сердца".

И дольше века длится жизнь…

Даже столетняя жизнь — это всего лишь 36 500 дней.

Восточная мудрость

Спасение жизни и продолжение жизни — эти два понятия для доктора Емца неразделимы. От появления человека на свет до его ухода в мир иной — расстояние, измеряемое прожитыми годами. Каждому присуще желание прожить долгую жизнь, не отягощенную болезнями. С возрастом человек обретает бесценный опыт, профессиональный и жизненный, который часто не успевает реализовать из-за болезни либо преждевременной смерти.

Два главных показателя отображают уровень развития страны: смертность и продолжительность жизни. Благодаря раннему выявлению и хирургическому лечению врожденных пороков сердца на 20% снизилась младенческая смертность (до года) в Украине. А вот средняя продолжительность жизни у нас по-прежнему "отстает" от показателей развитых стран и составляет 71 год, а для мужчин и того меньше — 66. Много украинцев не доживают до пенсионного возраста, уходят из жизни в расцвете творческих сил. Не завершив… Не открыв… Недолюбив…

"Я давно размышлял об этом, и в результате родилась идея программы "Долголетие-кардио", — рассказывает Илья Емец. — Недавно в Национальной академии наук Украины состоялась презентация этой программы.

После 65 лет большинство смертей — от сердечно-сосудистых заболеваний. В Украине этот показатель достигает 70% (!) Возможно, кардиохирургия — не главный фактор долголетия, однако эти технологии спасают жизнь пожилым людям, делают ее более качественной. Если в таком возрасте что-то случается с сердцем, только кардиологи и кардиохирурги могут значительно продлить жизнь.

— Операция на сердце в пожилом возрасте — это большой риск.

— В самом деле, более чем у 40% пациентов в возрасте более 75 лет этот риск очень высок, и, например, замену сердечных клапанов врачи не берутся оперировать традиционным способом.

— Есть какая-то альтернатива?

— Мы предложили такие операции проводить эндоваскулярно. Это единственный шанс для тех, кого из-за состояния здоровья нельзя спасти традиционными методами. При эндоваскулярной замене клапана не нужно останавливать сердце, катетер с клапаном вводится через бедренную артерию.

Год назад в нашем Центре была проведена успешная эндоваскулярная замена митрального клапана сердца 78-летнему пациенту. Уже на следующий день он мог самостоятельно ходить.

— Где-нибудь еще проводятся такие операции?

— Мы сотрудничаем со многими известными зарубежными кардиохирургами и клиниками. Три года назад наш Центр подписал меморандум о сотрудничестве с Немецким кардиологическим центром (Мюнхен). Совместно с немецкими коллегами разработали инновационный метод эндоваскулярных вмешательств — транскатетерную (без разреза грудной клетки) имплантацию искусственного аортального клапана (собственная разработка) и эндоваскулярную замену митрального клапана у пожилых людей.

В ЦДКК по новой методике удачно выполнены две транскатетерные имплантации искусственных аортальных клапанов собственного производства. Протезирование клапана этим пациентам традиционным способом невозможно из-за очень высокого риска. И таких больных, по приблизительным подсчетам, более 9 тысяч. Обычно им назначают поддерживающую терапию, но большинство из них в течение ближайших двух лет умирает. Хотя эндоваскулярная имплантация клапана могла бы продлить им жизнь.

Транскатетерная замена митрального клапана — ноу-хау доктора Редигера Ланге — руководителя кардиологической клиники Мюнхенского центра сердца. Среди всех претендентов на развитие инновационного метода, выбрали три клиники: в Мюнхене, Монреале и Киеве. Первый пациент в Германии умер, затем эндоваскулярную замену митрального клапана сердца выполнили в нашем Центре. Пациент выжил, и это была фактически первая в мире такая операция. Затем успешно прооперировали еще троих.

— Какое сотрудничество с НАНУ намечено в рамках программы "Долголетие-кардио"? Видимо, вас интересуют научные наработки в области материалов для медицинского применения?

— В Институте металлофизики им. Курдюмова есть классные специалисты и разработки, в частности там изготовляют нитиноловые конструкции. Нитинол — это сплав никеля и титана, обладающий "эффектом памяти формы" (ЭПФ). То есть он может восстанавливать заданные параметры при нагреве, например, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда.

Ныне широкой доступности метода препятствует его дороговизна. Стоимость операции в мюнхенской клинике составляет как минимум 40 тыс. евро, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат. Если внедрить производство клапанов в профильных учреждениях НАН (я убежден, они будут не хуже, а даже лучше закупленных), то это позволит в десятки раз удешевить операцию. Совместно с учеными НАН Украины мы обсуждаем вопрос создания медико-инженерного центра.

Мы предложили еще одну инновацию — совершенно новый тип сердечного клапана. Назвали его гаймлих (по фамилии немецкого ученого, разработавшего оригинальный регулирующий клапан для трубопроводов, по которым проходят жидкости). Случилось так, что у нас просто не было выхода. Ребенок очень маленький, и нужно либо пересаживать сердце, либо он просто умрет. И тогда мы применили сердечный клапан, сконструированный по принципу гаймлиха. Как говорят, голь на выдумки хитра. Недавно меня пригласили представить этот опыт на ежегодном конгрессе кардиохирургов в Лондоне. Нашим изобретением заинтересовались также мюнхенские коллеги.

Убежден: в Украине есть все возможности для отечественного производства сердечных клапанов и других изделий медицинского назначения. Наш народ достоин того, чтобы жить дольше и лучше".

P.S. 21 апреля в Национальной опере Украины состоялся благотворительный концерт известной оперной певицы, заслуженной артистки Украины Ольги Микитенко. На собранные средства планируется приобрести терморегулирующий аппарат для проведения операций с искусственным кровообращением для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.