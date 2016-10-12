Турецкий поток: быть или не быть?

Даже одна ветка "Турецкого потока", проложенная через Черное море в Турцию, уменьшит наш транзит на 16 млрд кубометров, не говоря уже о том, что зависимость Турции от России возрастет многократно. Если сейчас Москва не может манипулировать поставками, так как в случае отключения газа возможно использовать другие источники и продолжать поставки по существующему маршруту, то "сухая" труба через Украину сделает "Газпром" полновластным хозяином ситуации на самом важном местном рынке газа — стамбульском.

Сергей КОРСУНСКИЙ

Россия и Турция подписали договор по «Турецкому потоку»

1 декабря 2014 г. в ходе официального визита в Турцию президент РФ В.Путин неожиданно для многих провозгласил об окончательной остановке проекта газопровода "Южный поток". Этот газопровод должен был транспортировать ежегодно 63 млрд кубометров российского газа по дну Черного моря в Болгарию и далее в Европу. Путин предложил Турции построить "Турецкий поток" вместо "Южного". Речь шла все о том же маршруте поставок российского газа в Европу в обход Украины, только теперь через Турцию и Грецию.

Любопытно, что основной причиной такого решения была названа якобы неконструктивная позиция Брюсселя, который, по словам Кремля, отказался предоставить "Южному потоку" исключение из Третьего энергопакета.

На самом же деле, и это подтверждено анализом самых авторитетных европейских юристов, Россия никогда и не обращалась официально к Еврокомиссии с подобным запросом. С самого начала и до конца весь этот проект имел исключительно политическую окраску с целью давления на Украину и ЕС для достижения внешнеполитических задач Кремля.

Несмотря на то, что уже были подписаны межправительственные соглашения между пятью странами — участницами консорциума, коммерческие контракты с компаниями — операторами национальных ГТС, договор с итальянской компанией Saipem на строительство морского участка, осуществлена закупка труб, организованы публичные акции "сварки первого шва" и даже праздничное официальное открытие строительства "трубы" в Сочи, "Южный поток" был остановлен единоличным решением Путина. По оценкам хорошо осведомленных экспертов, на всю эту деятельность "Газпром" выложил 5 млрд долл., однако проект не состоялся.

И вот на смену "Южному потоку" пришел "Турецкий поток". Сценарий его продвижения оригинальностью не отличался. Громкие заявления А.Миллера и А.Новака о крайней важности для Турции и Европы получать газ напрямую из России, ссылки на высокие договоренности и наличие всех необходимых разрешений, наконец, анонс подписания межправительственного соглашения с Анкарой. "Газпром" также пообещал начать строительство уже через год и завершить его в 2019-м, когда истекают транзитные контракты с Украиной.

Турецкая сторона была более осторожна в своих оценках. Анкара никогда не упускала случая напомнить Москве, что еще в самом начале переговоров "Газпром" обещал скидку на уже поставляемый газ в размере 10,25%. Поскольку эта договоренность российской стороной выполнена не была, турки подали в арбитраж.

Очевидно, вопрос этот окончательно не решен до сих пор, поскольку был предметом обсуждения во время встреч Р.Т.Эрдогана и В.Путина в Санкт-Петербурге в августе и в Гуанчжоу в сентябре.

Об этом же свидетельствует крайне осторожная характеристика проекта, которую высказал Р.Т.Эрдоган в своем выступлении на Всемирном энергетическом конгрессе, открывшемся в Стамбуле 10 октября 2016 г. По его словам, "стороны продолжат работу над проектом, и реализация его второй стадии будет зависеть от рыночных условий на газ в Европе".

В свое время предложение В.Путина о строительстве "Турецкого потока" стало неожиданностью и для Брюсселя, и для турецкого руководства. Однако если турки не упустили возможности согласиться с самой идеей разворота маршрута "Южного потока" к своим берегам, то Брюссель идею не одобрил.

Разница заключалась в том, что Турцию интересовала лишь одна из четырех оговоренных ниток, дальше в дело должны были бы вступить европейские потребители, от которых требовалось построить всю необходимую инфраструктуру для транспортировки ежегодно приблизительно 45–50 млрд кубометров газа с греческо-турецкой границы до Баумгартена. С учетом того, что на территории Греции практически нет транзитных газопроводов и компрессорных станций, а речь идет о горной местности, стоимость таких работ оценивалась в десятки миллиардов долларов. Подобных средств не было и не могло быть предусмотрено в планах Еврокомиссии. Как следствие, Марош Шефчович от имени ЕС заявил о невозможности поддержки "Турецкого потока".

С тех пор проект "Турецкого потока" практически не сдвинулся с места. До обострения двусторонних отношений в связи со сбитым российским самолетом действительно состоялись несколько технических консультаций, только решения так и не были приняты.

9 августа с.г. в Санкт-Петербурге после встречи Р.Т.Эрдогана и В.Путина, на которой стороны торжественно провозгласили о нормализации отношений, о трубе в обход Украины заговорили вновь. Затем в сентябре в СМИ появились сообщения о том, что Турция выдала разрешения на строительство подводной части трубы, и очень скоро, уже в октябре, стороны подпишут необходимое межправительственное соглашение.

И вот соглашение по "Турецкому потоку" подписано в ходе двусторонних переговоров на полях Всемирного энергетического конгресса. Речь идет о строительстве двух ниток трубопровода — одной в Турцию, которая заменит маршрут через Украину, Румынию и Болгарию, и второй, экспортной, — в Грецию. По заявлению сторон, им удалось также достичь компромисса по вопросу о скидках на газ.

Это плохая новость для Украины. Даже одна ветка "Турецкого потока", проложенная через Черное море в Турцию, уменьшит наш транзит на 16 млрд кубометров, не говоря уже о том, что зависимость Турции от России возрастет многократно. Если сейчас Москва не может манипулировать поставками, так как в случае отключения газа возможно использовать другие источники и продолжать поставки по существующему маршруту, то "сухая" труба через Украину сделает "Газпром" полновластным хозяином ситуации на самом важном местном рынке газа — стамбульском.

В то же время вовсе не лишним будет проанализировать ситуацию чуть глубже.

1. Энергетические проекты в Причерноморье нельзя рассматривать в отрыве от запутанной политической ситуации, которая вовсе не является благоприятной. Конфликт в Сирии способен создать проблемы как Турции, так и России, например, в случае введения против РФ дополнительных санкций в связи с варварскими бомбардировками Алеппо. Турция выступает за реформирование Совбеза ООН, постоянно подчеркивая его неэффективность, а Россия, разумеется, против. Турция не признает аннексию Крыма и последовательно выступает за поддержку крымских татар, что не может не раздражать Кремль. Наконец, Турция остается членом НАТО, а этот блок объявлен Москвой основной угрозой ее безопасности. И это только часть существующих в политической плоскости двусторонних турецко-российских проблем.

2."Турецкий поток" следует также рассматривать в более общем контексте энергетической дипломатии Кремля. А она полна сюрпризов.

Еще до судьбоносного визита в Турцию, в сентябре 2014 г. в Шанхае Путин провозгласил о строительстве новой мегатрубы — газопровода "Сила Сибири". Тогда агрессия России против Украины уже всем была очевидной, и Путину было крайне важно продемонстрировать ЕС, что у него есть пространство для маневра, и что Москва не находится в изоляции. Китайцы выставили совершенно невыгодные для РФ условия, но Путин согласился. Политическая составляющая, как обычно, одержала верх над экономической логикой Кремля.

Вообще, если внимательно присмотреться, подобный подход в крупных экономических проектах РФ при В.Путине приобрел характер правила, а не исключения. Провозглашение "Турецкого потока" два месяца спустя преследовало аналогичную цель — вбить клин между странами НАТО, а также между Турцией и ЕС, кроме того, что насолить Украине.

Позже, в июне 2015 г., "Газпром" активизировал усилия по строительству "Северного потока-2" мощностью в 55 млрд кубометров. Этот проект является продолжением уже существующего маршрута Россия—Германия, пропускная способность которого, по планам Москвы, должна быть увеличена вдвое.

Из всех трех именно этот проект является наиболее угрожающим интересам Украины, учитывая активную работу промосковского лобби во многих европейских столицах и наличие у России технологий прокладки подводной части "трубы" на относительно мелководной Балтике. По мнению авторитетных западных специалистов, именно этот проект является главной целью Кремля. И "Сила Сибири", и "Турецкий поток" — это в значительной степени "отвлекающие" проекты. На все трубы у Москвы попросту нет денег.

3. "Турецкий поток" не есть сугубо двусторонним проектом. Ни РФ, ни Турция не владеют технологиями прокладки глубоководных газопроводов. Таких компаний в мире единицы. Учитывая, что в феврале 2015 г. итальянская компания Saipem подала иск в арбитраж с требованием к "Газпрому" возместить неустойку в размере 760 млн долл. в связи с прекращением строительства "Южного потока", любая другая компания подумает дважды, прежде чем идти на такой рискованный бизнес.

Кроме того, Россия находится под санкциями, которые имеют тенденцию к усилению из-за событий в Сирии. Любопытно, что работы по строительству береговой инфраструктуры "Турецкого потока" на территории России были частично прекращены еще летом 2015 г. Это означает, что проект уже находился в подвешенном состоянии еще до ноябрьского инцидента со сбитым СУ-24. Турецкая сторона дала понять, что не намерена финансировать весь проект и заинтересована лишь в одной его ветке, по которой газ будет поставляться в Турцию. Все остальное — дело "Газпрома".

Таким образом, на данном этапе Россия должна окончательно урегулировать не только вопрос скидок на газ для турецких потребителей, но и ситуацию с итальянской компанией, после чего самостоятельно найти средства на выполнение работ (благо, трубы для одной ветки уже закуплены и хранятся в Варне), и все это до обещанного начала строительства в конце будущего года. В условиях действия санкций и стремительно сокращающихся резервов это выглядит непростой задачей.

4. Не следует забывать и о правовом аспекте "Турецкого потока", который имеет несколько составляющих. Во-первых, оценку достигнутым договоренностям еще должна дать Еврокомиссия. Есть основания считать, что "Турецкий поток" так и не войдет в список приоритетных для ЕС. Если хотя бы одна ветка достигнет Греции, снова возникнет вопрос о Третьем энергопакете.

Во-вторых, прокладка трубы в Черном море должна осуществляться в соответствии с нормами нескольких экологических конвенций, сторонами которых являются и Россия, и Турция, и Украина, а также члены ЕС — Болгария и Румыния. По состоянию на сегодняшний день экологического обоснования проекта нет, что открывает определенные возможности для его торможения. На проведение аналогичных исследований по "Южному потоку" России понадобилось полтора года. Россия отлично понимает, что не сможет использовать предыдущие наработки, так как маршрут "Турецкого потока", в отличие от "Южного", проложен так, чтобы нигде не пересекать исключительную морскую зону Украины вокруг Крыма. Даже газпромовским юристам понятно, что Крым — это Украина.

5. "Турецкий поток" является классическим примером весьма прагматичной турецкой дипломатии. Наряду с подписанием межправительственного соглашения В.Путин объявил о снятии запрета на импорт турецких цитрусовых и косточковых, а министры экономики двух стран подписали соглашение о создании двустороннего инвестиционного фонда в 1 млрд долл. Ранее уже были сняты ограничения на чартерные рейсы российских авиакомпаний в Турцию. Россия также обещала активизировать строительство атомной электростанции "Аккую".

Но важнее всего то, что Турция продолжает строительство вместе с Азербайджаном трубопровода ТАНАП, по которому азербайджанский газ пойдет в Турцию и частично в Европу, а в ходе Всемирного энергетического конгресса Р.Т.Эрдоган заявил, что Турция является лучшим маршрутом для средиземноморского (читай — израильского) газа. Еще недавно подобное заявление вряд ли было бы возможно. Уже в ближайшие дни состоится визит правительственной делегации Израиля в Анкару — первый за последние восемь лет.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день "Турецкий поток" не сильно отклоняется от "маршрута" "Южного". Межправительственное соглашение подписано. Множество заявлений для прессы сделано. Даже дни культуры России в Бодруме решили организовать в эти дни, вместо Сочи. Вот только почему-то наш борщ в местных ресторанах приписали к русской кухне. Своих блюд, очевидно, у русских партнеров не нашлось.