Томагавк для Путина

Россия начала военную интервенцию в Сирии, держа в голове глобальные планы. Москвой руководила амбициозная цель — новая Ялтинская конференция. Благодаря сирийской авантюре россияне хотели получить возможность очерчивать границы. Они спали и видели себя с карандашом над картой мира за приятным процессом определения своих зон влияния. И так бы, вероятно, и продолжался этот мираж, если бы американские "Томагавки" не привели Кремль в чувство.

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

М.Булгаков. "Собачье сердце"

Россия начала военную интервенцию в Сирии, держа в голове глобальные планы.

Москвой руководила амбициозная цель — новая Ялтинская конференция. Благодаря сирийской авантюре россияне хотели получить возможность очерчивать границы. Они спали и видели себя с карандашом над картой мира за приятным процессом определения своих зон влияния. И так бы, вероятно, и продолжался этот мираж, если бы американские "Томагавки" не привели Кремль в чувство. Президент Трамп просто весьма прозрачно намекнул Путину, что не хочет никакой Ялтинской конференции: в ней участвовали великие государства, а он Россию таковой не считает и просит занять свое место согласно размеру ВВП. Если бы США сделали даже сотню соответствующих заявлений, Москва не услышала бы, однако запущенные параллельно "топоры" показали, что жесткая реальность таки существует, и с ней нужно считаться.

Поводом к изменению методов американской администрации стала атака с использованием химического оружия в городке Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Такой инцидент новое руководство Белого дома просто не могло оставить без внимания. И хотя дети, которые гибнут под обломками своих домов, абсолютно ничем не отличаются от детей, умирающих от химии, внешняя политика нуждается в символизме, и с этим ничего не поделаешь.

По всем признакам, это был не хлор, который в Сирии периодически использовали разные стороны конфликта, а зарин. Что подтвердили турецкие специальные машины химического контроля, собрав образцы в день нападения. Это, конечно, не стопроцентно надежный источник, но больше, чем просто заявления оппозиции. Помня "пробирку Пауэлла" и избегая голословных обвинений, до завершения расследования (если таковое вообще будет) не будем возлагать на кого-то ответственность. Но абсолютно точно можно говорить, что сирийской режим имел больше возможностей использовать зарин, чем оппозиция.

Зачем ему это понадобилось? Во-первых, чтобы еще больше охладить боевой пыл оппозиции, пытавшейся расширить подконтрольные территории в северной части провинции Хама. Наступление было остановлено, но для закрепления эффекта и усиления сдерживающего фактора сирийские военные могли воспользоваться химическим оружием. Надо было подать сигнал и оппозиции, которая развила активность в районе Джобар сирийской столицы.

Однако это тактический уровень, на стратегическом же цель могла быть другой. А именно: максимально девальвировать западные политические и гуманитарные ценности в глазах рядовых сирийцев. Показать им, что разговоры Запада о правах человека и демократии — всего лишь слова, и никто из западных политиков не будет защищать эти принципы в Сирии. Сирийцы должны твердо знать, что права человека имеют вес где угодно, только не в их стране. Пример — химическая атака в Восточной Гуте, где также в августе 2013 г. использовали зарин. Эксперты ООН подтвердили факт использования химического оружия, но преступников не наказали. На десятки случаев использования хлора никто вообще особого внимания не обращает. Девальвация ценностей должна была произойти на фоне международной конференции, которую 5 апреля в Брюсселе проводил Европейский Союз. По словам Верховного представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Ф.Могерини, мероприятие должно было показать сирийцам заботу мирового сообщества о них. Кто же в это поверит на фоне ужасных кадров из Хан-Шейхуна?

Вместе с тем после шести лет сирийского конфликта, начавшегося с призывов свергнуть режим Асада, особый акцент стали делать на то, как прекратить конфликт, а не сменить президента. Мир адаптировался и привык к Асаду. Более того, при непосредственной военной, финансовой поддержке России и Ирана он заметно усилил свои позиции и контроль над территорией Сирии. Вот Асад и мог подумать, что ничего страшного из-за еще одного химического инцидента не случится. Что касается ЕС, то он не ошибся. Европейский Союз проявил классическую форму своей заботы и категорически осудил использование химического оружия, что, напомним, является военным преступлением.

А с новым хозяином Белого дома вышел досадный сюрприз. Россияне так долго и громко кричали про Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирией, что Асад, вероятно, поверил в его надежность. Там указано, что в случае возникновения опасности для одной из сторон будут применяться меры для ликвидации угрозы. А как не поверить, если Россия размещает у тебя современные комплексы ПВО (С-400, С-300, Панцирь-С) и РЕБ (Красуха-4) и говорит, что полностью закрыла воздух от нежелательных гостей? Почему-то не обеспокоили сирийский режим неединичные авиационные удары израильских самолетов. Думали, вот когда что-то серьезное, то точно Москва защитит. Жестоко ошиблись. России нельзя верить.

После прилета "Томагавков" на Ближнем Востоке, да и во всем мире поняли, что иметь Россию в союзниках бессмысленно, а иногда даже опасно. Первыми об этом подумали Сирия и Иран. Хотелось бы услышать, что они сказали своему российскому союзнику. Однозначно должны были спросить: "Вы не могли или побоялись сбивать американские ракеты?". Любой ответ плохой. Трусов и слабаков на Востоке не уважают. С ними возможны исключительно ситуативные союзы. Воспользовался и забыл. Так и можно охарактеризовать отношения России с Ираном, Сирией, да и с Турцией. Тем более что сбивать "топор" — в смысле ответственности — значительно легче. Это же не самолет, там американский пилот не сидит. Скорее всего, не было у россиян технических возможностей эффективно противодействовать, поэтому и опередили их американцы. А если бы были, то сбили бы "Томагавки" и кричали на весь мир о мощи российского оружия.

Зато Трамп показал Путину, что США теперь публично будут давать ему пощечины за плохое поведение подконтрольного ему Асада. Путину остается отрываться только на собственном населении. Или на Украине…

Общая пресс-конференция государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве 12 апреля подтвердила, что Штаты не планируют срочно отстранять Башара Асада от власти. По словам главы американской дипломатии, оставление Асадом своего поста должно быть надлежащим образом организовано. Да, он повторил известную фразу, что у сирийского президента нет политического будущего. Однако это ничего не меняет, ведь вполне понятно, что поиск мирного урегулирования в Сирии может продолжаться годами.

В свою очередь, Лавров также повторил, что Москва не делает ставку на какого-то конкретного лидера, главное — договориться о политической структуре Сирии, закрепленной в новой конституции. Этот процесс также может длиться годами. Особенно шеф российской дипломатии настаивал на международном расследовании химической атаки в Хан-Шейхуне с привлечением экспертов ООН и Организации по запрету химического оружия. Он понимает, что в руках Вашингтона — доказательства причастности Москвы к химической атаке: очень мощный аргумент, который можно использовать для усиления давления и санкций. Поэтому самый правильный путь — организация международного расследования с заранее известными выводами о фиксации факта применения химического оружия и невозможностью определить ответственную сторону. Механизм отработан на Восточной Гуте.

В общем, пресс-конференция убедительно показала отсутствие согласия между США и Россией на сирийском направлении. Настолько, что Лавров почти откровенно заявил Тиллерсону о его несоответствии занимаемой должности. "Надеюсь, что верх возьмут люди, которые учатся на истории", — сказал российский министр в конце общения с печатью. Это была четкая ремарка в сторону американского гостя, который во время переговоров, по словам Лаврова, "предпочел не копаться в истории, а решать сегодняшние проблемы". Не понравилась Лаврову американская практичность. Но ничего не сделаешь, придется мириться кремлевским историкам с реалиями. Запуск "Томагавков" возвратил Вашингтону статус главного ближневосточного жандарма.

Больше всего это порадовало ближайших американских союзников в регионе. Король Саудовской Аравии Сальман во время телефонного разговора поздравил Трампа со смелым решением в интересах всего региона и мира. Аналогичные заявления сделали ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Израиль, Турция. Аравийские монархии просили о таких ударах еще в 2013 г., после химической атаки в Восточной Гуте.

Что же будет после этого "смелого решения"? Очевидно, что мирный процесс затянется и дальше. Чтобы вступить в мирные переговоры, нужно хотя бы на более или менее приличный срок обеспечить перемирие. В сегодняшних условиях это маловероятно.

Сейчас территория Сирии условно разделена на несколько частей, подконтрольных: центральному правительству в Дамаске (фактическое влияние принадлежит России и Ирану); сирийской оппозиции (учитывая довольно большое количество группировок, фактическое влияние имеют Турция, Саудовская Аравия, Катар, США, Иордания); курдским подразделениям (фактическое влияние — США, Россия); "Исламскому государству".

При таких условиях мирные переговоры будет тормозить даже не так судьба Асада, как желание каждой из перечисленных выше стран навязать свое видение будущего Сирии и назначить лояльного к себе руководства. Выходить из игры никто не собирается. Все уже сделали огромные ставки. Выйти из Сирии означает потерять вложенные миллионы долларов. Так что битва будет продолжаться до последнего. При этом Россия будет биться за идею. Конкретных интересов у Москвы в Сирии нет.

Трудно представить, что какая-то из сторон способна взять под контроль всю территорию Сирии. Поэтому объективно говорить о территориальном единстве Сирии можно только в формате федерализации страны. Страна уже разделена де-факто. Нужно обрабатывать варианты оформления этого состояния де-юре. Логично выглядят суннитский, курдский и алавитский федеральные округа. Россия пока что сопротивляется такому подходу и хочет возродить единую Сирию. США, наоборот, заинтересованы в появлении Сирийской федерации. Активная поддержка курдов, в частности в их продвижении на г. Ракка, свидетельствует, что Вашингтон наибольшую ставку делает на курдский федеральный округ.

Чтобы уговорить Россию на федерализацию, США должны сделать сирийскую армию неспособной противостоять наступлению оппозиции. Для этого американцы не будут бомбить дворец Асада в Дамаске. А вот запустить еще "топоры" по сирийским аэродромам могут. Министерство обороны США 10 апреля заявило, что в результате ракетного удара по базе Аш-Шайрат было уничтожено 20% боеспособных самолетов

(20 машин). То есть еще несколько таких ударов… и все. У Асада весьма ограниченный человеческий ресурс. Без авиации он не сможет остановить наступление оппозиции. Вероятно, именно это и имел в виду Тиллерсон, когда говорил в Москве о необходимости должным образом организовать уход Асада с должности. В ожидании такого развития событий россияне начали сворачивать свое присутствие на военно-воздушной базе в Хаме. Не просто так. Очевидно, есть там для "топоров" работа.

Чтобы смириться с неминуемым, Путин должен пройти все классические стадии. Принимая во внимание его заявление о "Скучно, девушки", пока что он прошел только стадию отрицания и гнева. Осталось поторговаться, впасть в депрессию и принять неизбежное: путинская Россия — НЕ великое государство.